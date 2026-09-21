Odayı duman kaplayınca uyandılar! İnegöl'de yaşlı çift sobadan sızan gazdan etkilendi - Son Dakika
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Odayı duman kaplayınca uyandılar! İnegöl'de yaşlı çift sobadan sızan gazdan etkilendi

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İnegöl'ün kırsal Tekke Mahallesi'nde saat 05.00 sıralarında sobayı yakıp uyuyan İsmet G. ile eşi Zohti G., odayı saran duman nedeniyle uyandı. Evden güçlükle çıkabilen 63 yaşındaki çift, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra Bursa'daki özel bir tedavi merkezine gönderildi. Olayın nasıl meydana geldiğini jandarma araştırıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 63 yaşındaki çift, hastanede tedavi altına alındı.

SOBAYI YAKIP UYUDULAR, ODA DUMANLA DOLDU

Olay, saat 05.00 sıralarında kırsal Tekke Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İsmet G. (63) ve eşi Zohti G. (63), evlerinde sobayı yaktıktan sonra uykuya daldı. Sabah saatlerinde odanın dumanla dolması üzerine çift uyandı. Karbonmonoksit gazından etkilenen İsmet G. ve eşi Zohti G., güçlükle evden dışarı çıkmayı başardı.

BURSA'DAKİ TEDAVİ MERKEZİNE SEVK EDİLDİLER

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan çift, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çift, ardından ambulansla Bursa'daki özel bir tedavi merkezine sevk edildi.

Jandarma ekipleri, olayın meydana geliş şekliyle ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Odayı duman kaplayınca uyandılar! İnegöl'de yaşlı çift sobadan sızan gazdan etkilendi - Son Dakika
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