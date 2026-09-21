Kızını antrenmandan almaya giderken sporcu oldu! Nurcan Baştan artık kızlarıyla aynı ringde - Son Dakika
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Kızını antrenmandan almaya giderken sporcu oldu! Nurcan Baştan artık kızlarıyla aynı ringde

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Kastamonu'da 42 yaşındaki Nurcan Baştan, büyük kızı İnci'yi kick boks salonuna getirip götürdüğü günlerde antrenörünün ısrarıyla eldivenleri giydi. 2022'de kick light branşında Türkiye üçüncülüğü kazanan Baştan, bugün iki kızıyla aynı salonda ter döküyor. Baştan ocak ayındaki veteranlar şampiyonasını, kızı İnci Baştan ise kasımda yapılacak Wushu Balkan Şampiyonası'nı hedefliyor.

Kastamonu'da kick boksla ilgilenen 42 yaşındaki Nurcan Baştan ile iki kızı İnci ve Hazal Baştan, birlikte antrenman yaparak müsabakalara hazırlanıyor. Kızlarıyla aynı salonda antrenman yapan anne Baştan, bir yandan müsabakalara hazırlanırken diğer yandan evde yaşadıkları sorunları ringde çözdüklerini söyledi.

Kastamonu'da yaşayan ev hanımı Nurcan Baştan, 5 yıl önce kick boks sporuna başlayan büyük kızı İnci'yi antrenmanlara getirip götürürken, Kastamonu Kick Boks İl Temsilcisi ve Azerbaycan ile Türkiye Milli Takım Antrenörü Eldar Alizade'nin teşvikiyle spora başladı. Bir süre sonra diğer kızı Hazal Baştan da aynı salonda antrenmanlara katıldı. 2022 yılında kick light branşında Türkiye üçüncüsü olan Nurcan Baştan, 2027 yılının ocak ayında düzenlenecek veteranlar şampiyonasında birinci olmak için çalışmalarını sürdürürken, kızı İnci Baştan ise 13-17 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Wushu Balkan Şampiyonası'na hazırlanıyor. Anne ve iki kızı, müsabakalara aynı ringde antrenman yaparak hazırlanıyor.

KIZINI BEKLERKEN SPORA BAŞLADI

5 yıldır kick boks yaptığını belirten Nurcan Baştan, "İlk önce büyük kızım başlamıştı. Antrenmandan geç saatlerde çıkıyordu, ben de kendisini almaya geliyordum. Ondan sonra Eldar Hoca beni de teşvik etti. 'Abla sen her gün geliyorsun, sen de başla, yaparsın, kadınlarımıza örnek olursun' dedi. Ben de öyle başladım. 2022 yılında kick light branşında Türkiye üçüncüsü oldum" dedi.

Gençlerle birlikte olmanın kendisini daha genç hissettirdiğini ifade eden Baştan, "Gençleri anlıyorsun. İçlerine girince daha genç hissediyorsun. Kendimi çok özgüvenli hissediyorum. Ben aslında evden çıkmayan bir insandım. Spora başladığımda kızımı almaya geliyordum. Buraya başladıktan sonra insanlarla iletişimim bile farklı olmaya başladı, özgüvenim yerine geldi. Herkesle iyi ilişkiler kurmaya başladım. Bütün hanımlara tavsiye ederim" diye konuştu.

BURADA SALONDA ANNE-KIZ YOK

Salonda anne-kız ilişkisini bir kenara bıraktıklarını söyleyen Baştan, "Burada salonda anne-kız yok. Burada dövüşüyoruz, stresimizi burada atıyoruz. Evde kavga etmiyoruz. Bu sporu yapmak beraber kızlarıma disiplin sağladı. Uyumlu uyumlu geçiniyoruz. Başka şeylere kafa yormuyorlar, burada vakitlerini geçiriyorlar. Zihinlerini de boşaltıyorlar ve bedensel olarak da gelişiyorlar. Bütün gençlerimize tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

Kadınların spora yönelmesini tavsiye eden Nurcan Baştan, hedeflerini ise şöyle anlattı:

"Allah nasip ederse ocak ayında kick boks şampiyonasına gideceğim. Kızım da 13 Kasım'da Balkan Şampiyonası'na gidecek. İnşallah ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracağız."

ANNEMİ PARTNER OLARAK GÖRÜYORUM

Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi İnci Baştan, babasının yönlendirmesiyle 5 yıldır kick boks ve Wushu branşlarıyla ilgilendiğini söyledi. Kick boks branşında 3 bronz madalyası ve Türkiye üçüncülüğü, Wushu branşında ise Türkiye ikinciliği ve Balkan şampiyonluğu bulunduğunu belirten İnci, "Aslında gün içerisinde oluşan stresimi ve heyecanımı sporla atıyorum. Eldar Hocam beni müsabakalara hazırlıyor. 13-17 Kasım'da Wushu Balkan Şampiyonası var. Her gün düzenli olarak antrenman yapıyoruz. Takım arkadaşlarımla birlikte hedefim şampiyon olmak. Çok özenli ve detaylı hazırlanıyoruz. Eldar Hocam bize özel antrenman programları hazırlıyor. Hedefimiz ay-yıldızlı bayrağımızı göklere yükseltmek olacak" dedi.

Annesi ve kız kardeşiyle antrenman yapmanın başlangıçta kendisine garip geldiğini anlatan İnci Baştan, "Daha sonra Eldar Hocam, 'Evde çözemediğiniz sorunlarınızı burada çözün, evde daha rahat anlaşırsınız' dediğinde tuhaf hissetmiştim. Ama daha sonra alıştığım bir düzen oldu. Annemi ve kız kardeşimi hem bir arkadaş hem bir partner olarak görüyorum" diye konuştu.

3 yıldır antrenmanlara katılan Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Hazal Baştan da annesi ve ablasıyla birlikte antrenman yaptığını belirterek, "Ablam gelirken Eldar Hoca, 'Sen de gel, sen ne zaman başlıyorsun?' dedi. Ben de o şekilde başladım. Daha sonra hocamızın yönlendirmesiyle annem de bu spora başladı. Kendimi iyi hissediyorum, geliştiğimi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Nurcan Baştan'ın motivasyonunun kızlarını da motive ettiğini söyleyen Azerbaycan ve Türkiye Milli Takım Antrenörü Eldar Alizade ise, "Çocuklarından çok kendi gözlerindeki heyecanı görerek ablayı da spora yönlendirdik. Ailesine, çocuklarına çok güzel bir motivasyon oldu. Çocukları pes etse bile kendisi devam etti. Çok güzel bir yolculuğumuz oldu" dedi.

Nurcan Baştan'ın hayat telaşesi nedeniyle bugüne kadar tam müsabaka düzeyinde çalışamadıklarını belirten Alizade, "Artık bundan sonra planlarımız son bir senede aynı şekilde devam etmektir. Tam müsabakalar düzeyinde antrenmanlarımız olmadı ama kızı İnci iyi başarılar elde etti. Uluslararası maçta Balkan şampiyonu olarak bizleri onurlandırdı. Daha yolumuz uzun. Nurcan abla bunların başında olduktan sonra inanıyorum ki pes edemeyecekler. Sırada veteranlarda Nurcan abla. Sonra kızı İnci, Hazal da sağlık amaçlı çalışıyor. İsterse müsabakalara o da katılabilir, onu da şampiyon yapacağız" diye konuştu.

Kasım ayında Bolu'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası için kamp dönemine girdiklerini aktaran Alizade, "13 Kasım'da Bolu'da Balkan Şampiyonası olacak. Kamp dönemine girdik. Günlük çift idman yapıyoruz. Haftada dinlenmelerimizi tamamlıyoruz. Çok sıkı şekilde çalışıyoruz. İnşallah oradan da tekraren şampiyonluğu korumak adına dövüşeceğiz. İnşallah orada da şampiyonluğu alıp geleceğiz" dedi.

Nurcan Baştan'ın kızlarından daha fazla hevesli olduğunu ifade eden Alizade, "Maçlara, müsabakalara, İstiklal Marşı'mızı okutmaya, bu yolları görmek istiyor. Üç çocuğu büyütene kadar çok zorluklardan geçmiş. Hayatın tadını alamamış işin aslı. Şimdi bu ortamlara girerek insanların nasıl farklı yaşadığını, nasıl hedef koyduğunu veya nasıl elini taşın altına koyarak vatanına faydalı olabildiğinin bilincine vararak o şekilde davranıyor. En büyük motivasyon kaynağı sadece kızları değil, salondaki gençler için de motivasyon oluyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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