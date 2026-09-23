Trabzonspor, Salah'ın izinsiz ticari kullanımına karşı uyarıp başvuru yapacak - Son Dakika
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Trabzonspor, Salah'ın izinsiz ticari kullanımına karşı uyarıp başvuru yapacak

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Trabzonspor, Salah\'ın izinsiz ticari kullanımına karşı uyarıp başvuru yapacak
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Trabzonspor, Mohamed Salah'ın adı ve görsellerinin bazı işletmelerce izinsiz ticari kullanımına karşı kamuoyunu uyardı. Kulüp, Salah'ın bordo-mavili formayı giymesinin üçüncü kişilere ticari kullanım hakkı vermediğini, ihlallerde hukuki ve cezai başvuru yapılacağını açıkladı.

Trabzonspor, Mohamed Salah'ın ismi, görselleri ve bordo-mavili formayla çekilmiş görüntülerinin bazı işletmeler tarafından ticari amaçlarla izinsiz kullanılmasına karşı kamuoyunu uyardı. Bordo-mavili kulüp, tespit edilen ihlallerle ilgili hukuki ve cezai başvuruların yapılacağını açıkladı.

Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferinin dünya çapında büyük yankı uyandırdığına dikkat çeken bordo-mavili kulüp, transferin ardından bazı işletmelerin Mısırlı yıldızın adı ve görsellerini kullanarak ticari reklam ve kampanyalar düzenlediğini tespit etti.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, Salah'ın bordo-mavili formayı giymesinin üçüncü kişilere futbolcunun isim ve görsellerini ticari amaçlarla kullanma hakkı vermediği vurgulandı.

"İş birliği ve onay izlenimi oluşturulamaz"

Kulüp, özellikle Salah'ın görsellerinin ürün ve hizmet tanıtımlarında kullanılmasının veya herhangi bir ticari iş birliği ve onay bulunduğu izlenimi oluşturulmasının kabul edilemeyeceğini belirtti.

Açıklamada, bu tür kullanımların yalnızca Mohamed Salah'ın kişilik ve imaj haklarını değil, aynı zamanda Trabzonspor'un marka hakları, ticari itibarı ve ekonomik değerlerini de ihlal edebileceğine dikkat çekildi.

Trabzonspor'dan hukuki ve cezai başvuru mesajı

Bordo-mavili kulüp, Salah ve Trabzonspor'un haklarını ihlal eden reklam ve ticari kullanımların kayıt altına alındığını belirterek, tespit edilen ihlaller hakkında gerekli hukuki ve cezai başvuruların yapılacağını duyurdu.

Trabzonspor açıklamasında, futbol sevgisi ve taraftarlığın, hukuken korunan hakların ticari amaçlarla izinsiz kullanılmasına gerekçe oluşturamayacağı da vurgulandı.

Kaynak: İHA
Mohamed SalahTrabzonsporGüncelSporSon Dakika

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