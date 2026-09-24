Salah oturdu, yayla değişti! Meşhur taşın yanına bank geldi

Muhammed Salah'ın bir süre önce Kurtdere Yaylası'nda taşın üzerinde oturarak çektirdiği fotoğrafları paylaşmasının ardından bölgeye ziyaretçi ilgisi arttı.

SALAH'IN OTURDUĞU TAŞIN YANINA BANK

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Salah'ın fotoğraf çektirdiği taşın bulunduğu alana bank yerleştirdi. Böylece yaylaya gelen ziyaretçiler, Salah'ın fotoğraf çektirdiği noktada oturup fotoğraf çekilebilecekleri bir alana da kavuştu.

ZİYARETÇİLER AYNI NOKTADA FOTOĞRAF ÇEKTİRİYOR

Salah'ın yayladaki fotoğraflarını paylaşmasının ardından sevenleri de aynı taşın yanında fotoğraf çektirmeye başladı. Bölgeye gelen ziyaretçilerin Salah'ın oturduğu taşın üzerinde poz verdiği anlar dikkat çekerken, bankın yerleştirilmesiyle alanın kullanımı da değişti.