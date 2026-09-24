Salah oturdu, yayla değişti! Meşhur taşın yanına bank geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Salah oturdu, yayla değişti! Meşhur taşın yanına bank geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın Kurtdere Yaylası'nda fotoğraf çektirdiği taşın yanına bank yerleştirildi. Salah'ın fotoğraflarının ardından yoğun ilgi gören bölgedeki yeni düzenleme dikkat çekti.

Muhammed Salah'ın bir süre önce Kurtdere Yaylası'nda taşın üzerinde oturarak çektirdiği fotoğrafları paylaşmasının ardından bölgeye ziyaretçi ilgisi arttı.

Salah oturdu, yayla değişti! Meşhur taşın yanına bank geldi

SALAH'IN OTURDUĞU TAŞIN YANINA BANK

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Salah'ın fotoğraf çektirdiği taşın bulunduğu alana bank yerleştirdi. Böylece yaylaya gelen ziyaretçiler, Salah'ın fotoğraf çektirdiği noktada oturup fotoğraf çekilebilecekleri bir alana da kavuştu.

Salah oturdu, yayla değişti! Meşhur taşın yanına bank geldi

ZİYARETÇİLER AYNI NOKTADA FOTOĞRAF ÇEKTİRİYOR

Salah'ın yayladaki fotoğraflarını paylaşmasının ardından sevenleri de aynı taşın yanında fotoğraf çektirmeye başladı. Bölgeye gelen ziyaretçilerin Salah'ın oturduğu taşın üzerinde poz verdiği anlar dikkat çekerken, bankın yerleştirilmesiyle alanın kullanımı da değişti.

Salah oturdu, yayla değişti! Meşhur taşın yanına bank geldi
Salah oturdu, yayla değişti! Meşhur taşın yanına bank geldi
Muhammed SalahTrabzonsporSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • nihat sert nihat sert :
    ALLAH akıl fikir versin. Dünyaya hükmetmiş bir akıllı nesilden TAŞ devrinde geri dönüş... 2 0 Yanıtla
  • Mehmet Hüseyinçelebi Mehmet Hüseyinçelebi:
    adamın orada fotoğraf çekilmesinin sebebi herhangi bir bank olmaması zaten. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Afyonkarahisar’da 20 yıl 13 gün hapsi olan hükümlü kuaförde tıraş olurken yakalandı Afyonkarahisar'da 20 yıl 13 gün hapsi olan hükümlü kuaförde tıraş olurken yakalandı
Otel sandıkları yerin kapısı açıldı Kamboçya’da 20 bin kişilik dolandırıcılık üssü Otel sandıkları yerin kapısı açıldı! Kamboçya'da 20 bin kişilik dolandırıcılık üssü
Bakan Çiftçi, okul saldırısı sonrası emniyet müdürlerini toplayıp 10 maddelik talimat verdi Bakan Çiftçi, okul saldırısı sonrası emniyet müdürlerini toplayıp 10 maddelik talimat verdi
AK Parti, tarihinde ilk kez Adalar Belediyesi’ni aldı AK Parti, tarihinde ilk kez Adalar Belediyesi'ni aldı
Ankaralı Fatma Kuşçu ustaların yanında öğrendi, şimdi kendi dükkanında motor söküyor Ankaralı Fatma Kuşçu ustaların yanında öğrendi, şimdi kendi dükkanında motor söküyor
Vatandaşlık maaşı geliyor İşte milyonları ilgilendiren yeni düzenlemenin detayları Vatandaşlık maaşı geliyor! İşte milyonları ilgilendiren yeni düzenlemenin detayları
Öğrenci affının kapsamı genişledi Kaydını yaptırmayan ve sildiren öğrenciler de yararlanacak Öğrenci affının kapsamı genişledi! Kaydını yaptırmayan ve sildiren öğrenciler de yararlanacak
Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay 2 ay önce evlenmişti Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay! 2 ay önce evlenmişti
Savaşın gölgesinde sabaha kadar eğlence Görüntüler tartışma yarattı Savaşın gölgesinde sabaha kadar eğlence! Görüntüler tartışma yarattı
Yılda 542 bin ton ekmek çöpe: İsrafın bedeli 38 milyar lirayı buldu Yılda 542 bin ton ekmek çöpe: İsrafın bedeli 38 milyar lirayı buldu
Chicago Üniversitesi’ne göre süper El Nino Şubat 2027’ye kadar 451 bin ölüme yol açabilir Chicago Üniversitesi'ne göre süper El Nino Şubat 2027'ye kadar 451 bin ölüme yol açabilir
09:52
Süper Lig’de yüzyılın ihale bombası Dünya devi Türkiye’ye giriyor, rakam inanılmaz
Süper Lig'de yüzyılın ihale bombası! Dünya devi Türkiye'ye giriyor, rakam inanılmaz
09:47
Türk mafyayı İspanya’da vurdular
Türk mafyayı İspanya'da vurdular
09:36
Nereden nereye Dünya devi çimlerini satmaya başladı
Nereden nereye! Dünya devi çimlerini satmaya başladı
09:30
Erdoğan’ı haklı çıkaran görüntü BM’nin hali tek kareye yansıdı
Erdoğan'ı haklı çıkaran görüntü! BM'nin hali tek kareye yansıdı
09:26
Bakan Şimşek’in açıklaması sonrası memur ve emekli maaşında hesaplar değişti
Bakan Şimşek'in açıklaması sonrası memur ve emekli maaşında hesaplar değişti
09:04
Fon soruşturması derinleşiyor Doğa Sigorta’nın sahibi Nihat Kırmızı dahil 3 kişi daha tutuklandı
Fon soruşturması derinleşiyor! Doğa Sigorta'nın sahibi Nihat Kırmızı dahil 3 kişi daha tutuklandı
08:58
Azerbaycan’dan tepki çeken okul kıyafeti düzenlemesi
Azerbaycan'dan tepki çeken okul kıyafeti düzenlemesi
08:55
Bakan Şimşek başkanlığında kritik toplantı 131 fonun tasfiye ve ödeme süreci masada
Bakan Şimşek başkanlığında kritik toplantı! 131 fonun tasfiye ve ödeme süreci masada
08:40
Fransa maçı öncesi A Milli Takım’da Orkun Kökçü şoku
Fransa maçı öncesi A Milli Takım'da Orkun Kökçü şoku
08:07
Yapay zeka tarihte ilk kez bir devlete saldırdı Ortalık fena karıştı
Yapay zeka tarihte ilk kez bir devlete saldırdı! Ortalık fena karıştı
07:35
Temizlik projesine katılan vekile vatandaştan tepki: 15 gündür sıra alamıyorum
Temizlik projesine katılan vekile vatandaştan tepki: 15 gündür sıra alamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 10:06:29. #7.12#
SON DAKİKA: Salah oturdu, yayla değişti! Meşhur taşın yanına bank geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei