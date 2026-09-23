Adalar Belediyesi el değiştirdi, Gürsel Tekin'den zehir zemberek açıklama geldi - Son Dakika
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Adalar Belediyesi el değiştirdi, Gürsel Tekin'den zehir zemberek açıklama geldi

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Adalar Belediyesi el değiştirdi, Gürsel Tekin\'den zehir zemberek açıklama geldi
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Adalar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin AK Parti adayı Kemal Türkyılmaz’ın üçüncü ve dördüncü turlarda kullanılan 5 oyun tamamını alarak seçilmesiyle sonuçlanmasının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin açıklama yaptı. Tekin, aday belirleme sürecinin inceleneceğini belirterek "Bu isimleri kim belirledi? Kimlerin referansıyla aday oldular? Kimler bu kişilerin siyasi önünü açtı? Aday gösterilirken hangi değerlendirmeler yapıldı? Bugün bu soruları sormak zorundayız" dedi.

Adalar Belediye Başkan Vekilliği seçiminde AK Parti’nin adayı Kemal Türkyılmaz, üçüncü ve dördüncü turlarda kullanılan 5 oyun tamamını alarak başkan vekili seçildi. İlk iki turda gerekli çoğunluğun sağlanamamasının ardından salonda tartışma yaşandı, CHP ve YENİ Parti cephesinden bazı üyeler salonu terk etti.

SEÇİMİN ARDINDAN GÜRSEL TEKİN’DEN AÇIKLAMA

Adalar’daki seçimin yankıları sürerken CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Tekin, yaşananların yalnızca belediye meclisindeki son oylama üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek aday belirleme sürecinin de araştırılacağını ifade etti.

Tekin’in açıklaması şöyle:

“Adalar’da bugün yaşananlar hepimizin üzerinde düşünmesi gereken ciddi bir siyasi tablodur.

2024 seçimlerinde Adalar halkı CHP’ye 10 belediye meclis üyesi verdi. AK Parti’nin ise yalnızca 2 meclis üyesi vardı. Buna rağmen bugün AK Parti’nin belediye yönetiminde belirleyici hale gelmesi, yalnızca birkaç meclis üyesinin tercihiyle açıklanamaz.

Adalar halkı sandıkta üzerine düşeni yaptı. CHP’ye oy verdi, CHP’li meclis üyelerini seçti ve iradesini ortaya koydu. Asıl sorgulanması gereken, bu iradenin nasıl olup da bugün bu noktaya getirildiğidir.

"BU SORULARI SORMAK ZORUNDAYIZ"

Burada artık açıkça konuşmak gerekiyor.

Bu isimleri kim belirledi? Kimlerin referansıyla aday oldular? Kimler bu kişilerin siyasi önünü açtı? Aday gösterilirken hangi değerlendirmeler yapıldı?

Bugün bu soruları sormak zorundayız.

Daha da önemlisi, geçmişte bu adayların belirlenmesinde sorumluluğu bulunan bazı isimler bugün CHP’den ayrılmış, başka bir siyasi parti çatısı altında siyaset yapmaktadır. İnsan elbette siyasi tercih değiştirebilir. Ancak dün aldığı siyasi kararların sorumluluğundan bugün kaçamaz.

Bir siyasi parti adına aday belirleyeceksiniz, o isimleri seçmenin karşısına çıkaracaksınız, seçmen de size güvenip oy verecek. Sonra ortaya çıkan tablonun sorumluluğunu yalnızca seçilmiş birkaç kişinin üzerine bırakacaksınız. Bunu kabul etmek mümkün değildir.

"MESELE CHP'YE OY VEREN ADALAR HALKININ İRADESİDİR"

Kimseyi peşinen suçlamıyoruz. Ancak yapılan tercihlerin, alınan kararların ve varsa bunların arkasındaki ilişkilerin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz.

Bu nedenle Adalar’daki süreci sadece bugünkü oylamayla sınırlı tutmayacağız. Aday belirleme sürecinden başlayarak kimlerin hangi gerekçelerle tercih edildiğini araştıracağız. Somut bir hukuka aykırılık veya hukuki sorumluluk tespit edilmesi halinde ilgili kişiler hakkında gerekli adli mercilere başvuracağız ve suç duyurusunda bulunacağız.

Bu mesele benim açımdan bir kişi ya da grup meselesi değildir. Mesele, CHP’ye oy veren Adalar halkının iradesidir.

Bugün çıkıp Adalar halkına ‘oyuna sahip çık’ demek kolaydır. Önce o oyun hangi isimlere emanet edildiğini ve o isimlerin nasıl belirlendiğini konuşmak gerekir.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Ben Adalar halkına değil, bu tabloyu ortaya çıkaran siyasi anlayışa soruyorum:

Adalar halkı size güvendi. Peki siz o güvenin gereğini yaptınız mı?

Biz bu soruların cevabını arayacağız. Adalar’da yaşananlarla sınırlı da kalmayacağız. Benzer şekilde ortaya çıkan diğer tabloları da inceleyeceğiz.

Çünkü CHP seçmeninin verdiği oyun, birkaç kişinin kişisel siyasi tercihleriyle başka bir siyasi iradeye dönüşmesine sessiz kalamayız.

Bu işin siyasi ve hukuki olarak takipçisi olacağız.”

3 CHP’Lİ MECLİS ÜYESİ DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Öte yandan seçimin ardından CHP’den üç belediye meclis üyesinin de “kesin ihraç” talebiyle disipline sevk edildiği bildirildi.

İşte o 3 isim; 

  • Yavuz Çiftçioğlu, 
  • İsmail Onur Balbınar 
  • Ahmet Tanay Garip
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