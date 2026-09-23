Güzellik merkezi kisvesiyle sahte senet iddiasıyla 4 ilde 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Güzellik merkezi kisvesiyle sahte senet iddiasıyla 4 ilde 10 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyonda, güzellik merkezi adı altında sahte senet düzenleyip icra takibi başlattıkları iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul, Konya, Antalya ve Erzurum'da aramalarda sahte belge ve dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, güzellik merkezi adı altında vatandaşlar adına bilgileri ve rızaları dışında sahte senet düzenleyerek icra takibi başlattıkları iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

<a class='keyword-sd' href='/guzellik/' title='Güzellik'>Güzellik</a> merkezi kisvesiyle sahte senet iddiasıyla 4 ilde 10 şüpheli gözaltına alındı

GÜZELLİK HİZMETİ SUNMAK İÇİN DAVET EDİP TUZAĞA DÜŞÜRMÜŞLER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yürütülen çalışmada, şüphelilerin çeşitli güzellik hizmetleri sunma vaadiyle vatandaşları iş yerlerine davet ettiği, ardından adlarına sahte senet düzenlediği belirlendi. Şüphelilerin bu senetler üzerinden icra takibi başlatarak haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Güzellik merkezi kisvesiyle sahte senet iddiasıyla 4 ilde 10 şüpheli gözaltına alındı

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul, Konya, Antalya ve Erzurum'da 23 Eylül'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda sahte belge ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltında bulunan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Güzellik merkezi kisvesiyle sahte senet iddiasıyla 4 ilde 10 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Güzellik merkezi kisvesiyle sahte senet iddiasıyla 4 ilde 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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