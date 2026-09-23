5 yaşındaki Göktuğ'un yaşam mücadelesi! Gen tedavisi için gereken tutar 2 milyon 900 bin dolar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

5 yaşındaki Göktuğ'un yaşam mücadelesi! Gen tedavisi için gereken tutar 2 milyon 900 bin dolar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
5 yaşındaki Göktuğ\'un yaşam mücadelesi! Gen tedavisi için gereken tutar 2 milyon 900 bin dolar
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milas'ta iki çocuğunu tek başına büyüten Ece Tülübaş, Duchenne Kas Distrofisi hastası oğlu Göktuğ Kurt'u tedaviye ulaştırabilmek için esnafa kumbara dağıtıyor, kermes düzenliyor. Valilik onaylı kampanyada Dubai'deki gen tedavisi için gereken tutarın ancak yüzde 15'i toplandı. Anne, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak için zamanın daraldığını anlatıyor.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde Ece Tülübaş, 3 aylıkken Duchenne Kas Distrofisi (DMD) hastalığı teşhisi konulan 5 yaşındaki oğlu Göktuğ Kurt'u yaşatabilmek için zamanla yarışıyor. Eşinden ayrıldıktan sonra 7 yaşındaki kızı Ecrin ve hasta oğlu Göktuğ ile baş başa kalan Tülübaş, oğlunun Dubai'deki gen tedavisi için gerekli olan paranın toplanması için destek arıyor.

3 AYLIKKEN TEŞHİS KONULDU

Milas'ta yaşayan Ece Tülübaş'ın hayatı, oğlu Göktuğ henüz 3 aylıkken konulan DMD hastalığı teşhisiyle değişti. Göktuğ, henüz 1,5 aylıkken eşinden ayrılan ve 2 çocuğuyla yalnız kalan Tülübaş, oğlunun kas kaybı nedeniyle tamamen hareket kabiliyetini yitirmemesi için mücadele başlattı. Göktuğ'un sağlığına kavuşabilmesi ve yurt dışındaki gen tedavisine ulaşabilmesi amacıyla valilik onayıyla yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyada, Dubai'de gerçekleştirilecek gen tedavisi için gerekli olan 2 milyon 900 bin dolarlık hedefin henüz yüzde 15'ine ulaşılabildi. Evladını yaşatmak için her yolu deneyen Tülübaş, ilçedeki semt pazarlarından sosyal etkinliklere kadar her noktada elinde bağış kumbarasıyla oğlunun kampanyasını yürütüyor.

İLACINI NE KADAR ERKEN ALIRSA O KADAR FAYDA SAĞLAYACAK

Eşinden ayrıldıktan sonra 7 yaşındaki kızı Ecrin ve hasta oğlu Göktuğ ile baş başa kalan Ece Tülübaş, "1,5 aylıkken ateşli bir hastalık sonucu hastaneye yattık. Kan değerleri çok yüksek çıkıyordu. Doktorlarımız hastalıktan şüphelenip kan aldı. Göktuğ'a 3 aylıkken DMD hastalığının teşhisi koyuldu. Yaklaşık 5 yıldır da mücadele ediyoruz. Göktuğ, merdiven çıkarken zorlanıyor, yaşıtları gibi değil. Hareket etmekte güçlük çekiyor, çok çabuk yoruluyor. Yürümek istemiyor; 'Anne kucakla' diyor. Bunu önlemek için şu an fizik tedaviye ve yüzmeye gidiyoruz. Onun yanı sıra belirtilerini biraz yavaşlatabilmek için kortizon kullanıyoruz. Kortizon da Göktuğ'un hastalığını bitirebilecek bir ilaç değil; sadece ilerlemeyi önleyecek bir ilaç. Sağ ayağı sola göre biraz daha güçsüz ve bu yürürken belli oluyor. Solunum kasları, bacak kaslarına göre daha güçsüz. Yaşı geçiyor. İlacını ne kadar erken alırsa o kadar çok fayda sağlayacak. Yaşıtları gibi koşup oynayabilmesi için ilacını bir an önce alması gerekiyor" dedi.

EVLADIMI KAYBETMEK İSTEMİYORUM

Tülübaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Valiliğin bilgisi dahilinde kumbaralarımız var. Kumbaraları esnafa ve işletmelere dağıtıyoruz. Onun yanı sıra bir mektup projemiz var. Türkiye'deki öğretmenlerimize bir mektup çalışması yapıyoruz. Geri dönüşleri de oluyor. Onun yanı sıra kermes düzenliyoruz, etkinliklerde stant açıyoruz, geri dönüşüm topluyoruz. Göktuğ için ayrıca, birçok faaliyet yapılıyoruz. Ablasının da yaşı küçük, 7 yaşında. Ona çok söylemiyorum ama kardeşinin rahatsız olduğunu biliyor. Ancak, yaşı gereği kardeşinin ağır bir hastalıkla mücadele ettiğini bilmiyor. Kendisi gibi de sağlıklı bir çocuk olmadığının farkında. Evladım Göktuğ'u kaybetmek istemiyorum: Sizlerin desteğini bekliyorum. Çocuğum çok zor bir hastalıkla mücadele ediyor. Yürüme yetisini kaybedip tekerlekli sandalyeye mahkum olma, sonrasında ise solunum kaslarının kaybedilmesi sonucu kalp yetmezliğine bağlı hayatını kaybetme durumu söz konusu" diye konuştu.

Kaynak: DHA
SağlıkGüncelMuğlaDubaiYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ketçap vermedi diye işten çıkarıldı Yargıtay’dan emsal niteliğinde karar Ketçap vermedi diye işten çıkarıldı! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar
Adana’daki cinayetin sebebi trafik kazası çıktı Yaşar Akman’ı vurmakla suçlanan 2 kişi tutuklandı Adana'daki cinayetin sebebi trafik kazası çıktı! Yaşar Akman'ı vurmakla suçlanan 2 kişi tutuklandı
Nazilli’nin 66 yıllık İlçe Stadı’nda kepçe vuruldu, yıkım 1 ayda bitecek Nazilli'nin 66 yıllık İlçe Stadı'nda kepçe vuruldu, yıkım 1 ayda bitecek
Yenişehir’de silahlar konuştu Alacak tartışmasında 3 kişi yaşamını yitirdi Yenişehir'de silahlar konuştu! Alacak tartışmasında 3 kişi yaşamını yitirdi
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
Türkiye’de soygun yapıp ülkelerine döndüler İki kadının hırsızlık anı kamerada Türkiye'de soygun yapıp ülkelerine döndüler! İki kadının hırsızlık anı kamerada
26 yıllık taksici hesabına bakınca şoke oldu Yolcusunun gönderdiği 920 bin lirayı geri verdi 26 yıllık taksici hesabına bakınca şoke oldu! Yolcusunun gönderdiği 920 bin lirayı geri verdi
Sen bu hallere düşecek adam mıydın Sane Galatasaray şimdi ikinci şoktan korkuyor Sen bu hallere düşecek adam mıydın Sane? Galatasaray şimdi ikinci şoktan korkuyor
Bankalar kesenin ağzını açtı Emekliler için son 8 gün Bankalar kesenin ağzını açtı! Emekliler için son 8 gün
10:39
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 76 suçlu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 76 suçlu Türkiye’ye getirildi
10:34
Gece yarısı dehşete düşüren görüntü Feryatları ortalığı inletti ama...
Gece yarısı dehşete düşüren görüntü! Feryatları ortalığı inletti ama...
10:33
Doğduğu köy için kesenin ağzını açtı 20 milyon dolarlık yatırım
Doğduğu köy için kesenin ağzını açtı! 20 milyon dolarlık yatırım
10:09
Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti Mehmet Çakmak gözaltına alındı
Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti! Mehmet Çakmak gözaltına alındı
09:55
Kadir İnanır’ın yeğeni inşaatta görüntülendi Miras sorusuna bakın ne dedi
Kadir İnanır'ın yeğeni inşaatta görüntülendi! Miras sorusuna bakın ne dedi
09:42
Galatasaray’a Singo şoku Yine kötü haber geldi
Galatasaray'a Singo şoku! Yine kötü haber geldi
09:30
Bandırmasporlu futbolcu Tolga Kalender 25 yaşında hayatını kaybetti
Bandırmasporlu futbolcu Tolga Kalender 25 yaşında hayatını kaybetti
09:30
SPK: Tasfiye edilen 131 fondaki yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişi
SPK: Tasfiye edilen 131 fondaki yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişi
09:02
Erdoğan’ın başdanışmanından fon krizine ilişkin ilk açıklama
Erdoğan'ın başdanışmanından fon krizine ilişkin ilk açıklama
08:25
15 yaşındaki zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı Meğer saldırıyı bu yüzden yapmış
15 yaşındaki zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Meğer saldırıyı bu yüzden yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 10:47:26. #7.12#
SON DAKİKA: 5 yaşındaki Göktuğ'un yaşam mücadelesi! Gen tedavisi için gereken tutar 2 milyon 900 bin dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement