Okul saldırısında yaralanan öğrencinin yakınından Bakan Çiftçi'ye dikkat çeken soru - Son Dakika
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Okul saldırısında yaralanan öğrencinin yakınından Bakan Çiftçi'ye dikkat çeken soru

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Okul saldırısında yaralanan öğrencinin yakınından Bakan Çiftçi\'ye dikkat çeken soru
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen okul saldırısının ardından hastanede yaralı öğrencileri ziyaret etti. Ziyaret sırasında bir yaralı yakını, 15 yaşındaki bir çocuğun tüfeğe nasıl eriştiğini sorarken, Bakan Çiftçi, ise ailelerin sorumluluğuna dikkat çekerek "Aile saklayacak, duvara asıp da tüfeği orada tutmayacak" yanıtını verdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırının ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yaralı öğrencileri ziyaret etti.

"15 YAŞINDAKİ ÇOCUK TÜFEĞE NASIL ERİŞTİ?" SORUSU

Ziyaret sırasında bakanlar ile konuşan bir yaralı yakını, "Aileler dikkat etmeli. Kocaman tüfek nasıl 15 yaşında bir çocuğun elinde olabilir? Biz hepimiz anneyiz, olmaz yani" diyerek olaya dair tepkisini dile getirdi.

"AİLE SAKLAYACAK, TÜFEĞİ ORADA TUTMAYACAK"

Bakan Çiftçi ise ailelerin sorumluluğuna dikkat çekerek, "Aile saklayacak, duvara asıp da tüfeği orada tutmayacak" şeklinde cevap verdi. 

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • mücahid mücahid:
    Doğru söylüyor bakan bey,tabancaya tüfeğe kolayca erişememeli 18 yaş altındaki çocuklar,heyecanlı gençler!!Esas aileler hapise atılsa , O zaman tüfeği silahı saklamayı öğrenir bizim millet?Çocuklarımızın İnsanlarınızın hayatı ucuz değil? 3 1 Yanıtla
    İsmet Buyuksefil İsmet Buyuksefil:
    Desene m u co burda da vatandaş suçlu senin bey deyip yalama yaptığının koruma g o r evi yok demi, kapı adamı zaten çocuğu görünce ka cmış. 0 2
  • Emre Acar Emre Acar:
    Yanlış anlaşılmasın belki resen soruşturma açılır filan neme lazım ama ülkede silahlı terör örgütü affedildi bunlar neolur 0 0 Yanıtla
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