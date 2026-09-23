Futbolcular dinlenirken İsmail Kartal kolları sıvadı

Sarı-lacivertli takımda futbolcular yoğun fikstülün ardından dinlenmeye çekildi. Ancak teknik heyet için mesai sona ermedi.

GERİDE KALAN MAÇLAR MASADA

İsmail Kartal, yardımcıları ve performans ekibi, futbolcuların izinli olduğu dönemi kapsamlı bir çalışma süreci olarak değerlendiriyor.

Teknik ekip, geride kalan karşılaşmalarda takımın hücum ve savunma organizasyonlarını, baskı kalitesini, geçiş oyununu ve bireysel performansları detaylı şekilde inceliyor. Yapılan analizlerin, futbolcuların dönüşünün ardından antrenman programına yansıtılması planlanıyor.

FİZİKSEL VERİLER TEK TEK İNCELENİYOR

Samandıra'daki çalışmalarda futbolcuların fiziksel durumları da mercek altında. Yoğun maç temposunun oyuncular üzerindeki etkisi, yüklenme değerleri ve performans verileri değerlendiriliyor. Teknik heyetin, elde edilen sonuçlara göre izin dönüşündeki çalışma programını şekillendireceği belirtildi.

LİG VE ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN HAZIRLIK

İsmail Kartal'ın üzerinde durduğu konulardan biri de önlerindeki lig ve Şampiyonlar Ligi maçları. Teknik heyet, rakiplerin karşılaşmalarını ve oyun alışkanlıklarını şimdiden analiz etmeye başladı. Futbolcular Samandıra'ya döndüğünde hazırlık planlarının tamamının hazır olması hedefleniyor.