Futbolcular dinlenirken İsmail Kartal kolları sıvadı - Son Dakika
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Futbolcular dinlenirken İsmail Kartal kolları sıvadı

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Fenerbahçe'de futbolcular yoğun maç trafiğinin ardından 6 günlük izne çıkarken, İsmail Kartal ve teknik ekibi çalışmalarını sürdürüyor. Samandıra'da geride kalan maçların analizleri yapılırken, takımın dönüşü öncesinde lig ve Şampiyonlar Ligi için hazırlıklar da devam ediyor.

Sarı-lacivertli takımda futbolcular yoğun fikstülün ardından dinlenmeye çekildi. Ancak teknik heyet için mesai sona ermedi.

GERİDE KALAN MAÇLAR MASADA

İsmail Kartal, yardımcıları ve performans ekibi, futbolcuların izinli olduğu dönemi kapsamlı bir çalışma süreci olarak değerlendiriyor.

Futbolcular dinlenirken İsmail Kartal kolları sıvadı

Teknik ekip, geride kalan karşılaşmalarda takımın hücum ve savunma organizasyonlarını, baskı kalitesini, geçiş oyununu ve bireysel performansları detaylı şekilde inceliyor. Yapılan analizlerin, futbolcuların dönüşünün ardından antrenman programına yansıtılması planlanıyor.

FİZİKSEL VERİLER TEK TEK İNCELENİYOR

Samandıra'daki çalışmalarda futbolcuların fiziksel durumları da mercek altında. Yoğun maç temposunun oyuncular üzerindeki etkisi, yüklenme değerleri ve performans verileri değerlendiriliyor. Teknik heyetin, elde edilen sonuçlara göre izin dönüşündeki çalışma programını şekillendireceği belirtildi.

Futbolcular dinlenirken İsmail Kartal kolları sıvadı

LİG VE ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN HAZIRLIK

İsmail Kartal'ın üzerinde durduğu konulardan biri de önlerindeki lig ve Şampiyonlar Ligi maçları. Teknik heyet, rakiplerin karşılaşmalarını ve oyun alışkanlıklarını şimdiden analiz etmeye başladı. Futbolcular Samandıra'ya döndüğünde hazırlık planlarının tamamının hazır olması hedefleniyor.

İsmail KartalFenerbahçeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mesut Erdoğan Mesut Erdoğan:
    İsmail hoca kazandıkça çıldıracak ekip hazır. Hacı İsmail bas tokadı acıma 0 2 Yanıtla
  • Siyah Ağaç Siyah Ağaç:
    Fenerliler Eyüp maçını farklı kazandıkları için bin pişman olacaklar. Her galibiyet feneri şampiyonluktan bir adım daha uzaklaştıracak. 0 2 Yanıtla
  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Neyaparsan yap Taraftar seni istemiyor. 1 0 Yanıtla
  • uğur aksakallı uğur aksakallı:
    arkadaş çok gidip geldi. 0 0 Yanıtla
  • Mevlüt Çetin Mevlüt Çetin:
    Bence bu Eyüpspor son farklı maçıydı en iyi maçıydı ama yine yana sağa sola geriye pas yapacak 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Futbolcular dinlenirken İsmail Kartal kolları sıvadı - Son Dakika
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