Trabzonlu iş insanından Trabzonspor'a destek sözü - Son Dakika
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Trabzonlu iş insanından Trabzonspor'a destek sözü

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Trabzonlu iş insanı Hacı Turgut Aydın, bugüne kadar futbola yatırım yapmadığını ancak bundan sonra Trabzonspor'a destek vereceğini açıkladı. Aydın, "Trabzonspor'a, bu başarıya biz de destek olacağız" ifadelerini kullandı.

Trabzonlu iş insanı Hacı Turgut Aydın, Maçka'da destekleriyle hayata geçirilen bir mesleki ve teknik Anadolu lisesinin açılış programının ardından Trabzonspor hakkında açıklamalarda bulundu.

"FUTBOLA YATIRIM YAPMADIM"

Aydın, bugüne kadar futbola yatırım yapmadığını belirterek bundan sonraki süreçte bu konuda değişikliğe gideceğini söyledi. Trabzonspor'a destek vereceğini ifade eden Aydın, "Ben futbola yatırım yapmadım şimdiye kadar. Yapmadım yani, istemiyordum. Ama inşallah yapacağız yani. Trabzonspor'a, bu başarıya biz de destek olacağız" dedi.

TRABZONSPOR'A DESTEK VERECEK

Aydın'ın açıklamasında desteğin kapsamına ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı. Trabzonspor'un son dönemdeki başarısına dikkat çeken iş insanı, bordo-mavili kulübe destek olacaklarını ifade etti. Aydın'ın açıklamasının ardından desteğin ne şekilde gerçekleşeceği merak konusu oldu.

Turgut AydınTrabzonsporAydınSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Kubilay Turkyilmaz Kubilay Turkyilmaz:
    ÜLKENİN PARASINI FURBOLCULARA HARCAYIP DURUN AMA KİMSE FAKİRE DESTEK OLAYIM DEMİYOR 7 1 Yanıtla
  • Melih Özke Melih Özke:
    istediğin kadar destek ver 2. yarı da trabzon yok olacak zaten 3 3 Yanıtla
  • Faruk AK Faruk AK:
    A101 bitmiştir. 5 1 Yanıtla
  • Erdal Cekicoglu Erdal Cekicoglu:
    İyi gün dostu denir buna 1 0 Yanıtla
  • Oğuz Kuru Oğuz Kuru:
    Artık İstanbul hegemonyasının yıkılma zamanı geldi dört büyütülmüş takıma karşı birlik olma zamanı 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: Trabzonlu iş insanından Trabzonspor'a destek sözü - Son Dakika
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