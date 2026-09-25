Türklerin tercih ettiği ülkeden vize güncellenmesi! Kapıyı daralttılar

Avustralya'da çalışma ve seyahat planı yapan gençleri yakından ilgilendiren vize sisteminde kurallar değişiyor. Yeni düzenlemeyle gerekli çalışma şartlarını yerine getirmek, ikinci ve üçüncü yıl için vizenin uzatılmasını tek başına sağlamayacak.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ YIL İÇİN KURA DÖNEMİ

Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, yeni sistemi 17 Eylül'de Canberra'daki Ulusal Basın Kulübü'nde yaptığı konuşmada açıkladı. Yeni sisteme göre 'working holiday' vizesiyle ülkede bulunan ve kalış süresini uzatmak isteyenler ikinci ve üçüncü yıl için kuraya girecek. İkinci yıl için kura kontenjanı 45 bin kişiyle sınırlandırılacak. Geçen yıl ikinci yıl hakkı kazananların sayısı 57 bin olarak gerçekleşmişti.

31 BİNDEN 5 BİNE DÜŞÜRÜLÜYOR

En büyük değişiklik ise üçüncü yıl için geliyor. Geçen yıl 31 bin kişinin yararlandığı üçüncü yıl hakkı, yeni sistemle yalnızca 5 bin kişiyle sınırlandırılacak. İlk yıl vizesinde ise herhangi bir değişiklik olmayacak. İçişleri Bakanı Tony Burke, düzenlemenin gerekçesini, 'Herkes geçemeyecek, çünkü bu sayılar üzerinde kontrol ve kesinlik sağlamamız gerekiyor' sözleriyle açıkladı.

ÇALIŞMA ŞARTINI TAMAMLAMAK ARTIK YETMEYECEK

Kuraya katılabilmek için mevcut çalışma şartları devam edecek. İkinci yıl için başvuru yapacak kişilerin Avustralya'nın kırsal bölgelerinde 88 gün çalışması gerekiyor. Üçüncü yıl için ise çalışma süresi 6 aya çıkıyor. Bu kapsamda yapılan işlerin önemli bölümünü tarım ve meyve toplama gibi alanlar oluşturuyor. Ancak yeni sistemde kritik bir fark bulunuyor. Gerekli çalışma süresini tamamlayan kişiler doğrudan vize uzatma hakkı kazanmayacak. Şartların tamamlanması yalnızca kuraya katılma hakkı sağlayacak.

AVUSTRALYA GÖÇÜ AZALTMAYI HEDEFLİYOR

Yeni düzenleme, Avustralya hükümetinin ülkedeki net göçü azaltmaya yönelik planının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Hükümetin hedefi, net göç rakamını bu mali yılda 245 bine, sonraki mali yılda ise 225 bine indirmek.

İNGİLİZLERE FARKLI UYGULAMA

İngiltere vatandaşları için sistem farklı işliyor. Avustralya ile İngiltere arasındaki serbest ticaret anlaşması kapsamında İngiliz vatandaşları için kırsal bölgelerde çalışma zorunluluğu bulunmuyor. İngiliz vatandaşlarının başvurularının ise mevcut durumda daha yavaş işlenmesine devam ediliyor.

TÜRKİYE'YE YILLIK 100 KİŞİLİK KONTENJAN

Türk vatandaşları Avustralya'daki programa 'Work and Holiday' adı verilen 462 sınıfı vize üzerinden başvurabiliyor. Türkiye için belirlenen yıllık kontenjan 100 kişi. Mevcut bilgilere göre Türkiye'den yapılacak başvurular açık durumda. Başvurmayı planlayanların koşulları ve kontenjan durumunu Avustralya İçişleri Bakanlığı üzerinden kontrol etmesi gerekiyor.