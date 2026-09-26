MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Bursa\'da konuştu:

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a ilişkin, "Kanun çerçevesinde, güvenlik güçlerimizi şehit edenlere, terör saldırısı talimatı verenlere yönelik kesinlikle af yoktur. Terör örgütü ve uzantıları, ancak silahlarını teslim ettiğinde ve bunun devletimizin kurumlarınca teyit ve tespit edilmesi neticesinde bu kanun işletilecektir." dedi.

Büyükataman, İznik ilçesindeki DSİ Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'nde, MHP Bursa İl Başkanlığı tarafından istişare kampının kapanışında düzenlenen basın toplantısında, MHP'nin kurulduğu günden beri milletin menfaatleri için sarsılmaz bir Türkiye sevdasıyla çalıştığını, ülkenin çıkarlarını muhafaza etmeye gayret gösterdiğini söyledi.

Türkiye'yi bölme, parçalama, istikrarsızlık bataklığına sürükleme planlarının her zaman MHP'nin milli duruşuna takıldığını belirten Büyükataman, "MHP, Türk milletinin hak ettiği refaha kavuşması için çalışmış, her türlü ekonomik ve toplumsal meselede yapıcı bir rol üstlenmiştir." diye konuştu.

Büyükataman, Türk milletinin karşılaştığı her türlü tehdit karşısında uyanık olmak gerektiğini, milli ve manevi değerlerin yok edilmesi, kültürel erozyon ve ahlaki çöküşün, toplumun ayrışmasında ve yok olmasında en etkili silah olduğunu ifade etti.

Gençlerin, ahlaki değerlerden uzaklaştırılmaya, ailelerinden koparılmaya, kötü alışkanlıklara ve suça sürüklenmeye çalışıldığına dikkati çeken Büyükataman, şöyle konuştu:

"Suç çeteleri ve sosyal medya üzerinden örgütlenen yabancı istihbarat aparatları, gençleri hedef almaktadır. Bazı sapkın dernek ve kuruluşlar vasıtasıyla henüz reşit dahi olmayan gençler, cinsel yönelim ve kimlik konularında yönlendirilmekte, sosyal medya vasıtasıyla evlatlarımız, müstehcen içeriklere maruz bırakılmaktadır. Tüm bunları, hayatın doğal akışında, alelade gelişmeler olarak görmemiz, mümkün değildir. Son günlerde devletimiz, 'Ailem Güvende' operasyonuyla meselenin üzerine hassasiyetle gitmiş ve bu çok yönlü saldırının arkasındaki maskeleri düşürmüştür. Toplumsal yapımızın ve gençlerimizin nasıl ve hangi vasıtalarla zehirlendiğini görüyoruz. Bu mesele, bizim en önemli gündemlerimizden biridir. Bu hastalıklı akımların Türk milletini kuşatmasına, MHP ve Cumhur İttifakı olarak müsaade etmemiz, asla söz konusu değildir."

"Şehit ve gazilerimizi incitecek hiçbir şeye adım atmamaktadır"

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Büyükataman, bu konuda ilk günden bu yana tarihi eşikler aşıldığını, çok önemli kazanımlar elde edildiğini dile getirdi.

Terörsüz Türkiye sürecinin içeride birliği güçlendiren milli bir duruş, dış tehditler karşısında bekayı koruyan Ankara merkezli bir strateji olduğunu belirten Büyükataman, "Terörsüz Türkiye, yabancı başkentlerin uydurduğu yapay sorunların, suni ayrılıkların körüklendiği bir bölünme süreci değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin terörün kökünü kurutma kararlılığıyla sürdürdüğü bir hedeftir." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükataman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu milli stratejiyle Türkiye, 40 yıllık terör belasından hiçbir emperyal güce ödün vermeden kurtulacaktır. Dünyanın içinden geçtiği bu kaotik dönemde ülkemiz, Terörsüz Türkiye hamlesiyle milli birliğini pekiştirmiş, bölgesindeki mazlumlara umut olmuş ve küresel çaptaki Türkiye düşmanı hesapları bozmuştur. Bölgemizi sömürmek isteyen emperyalizm ve kandan beslenen Siyonizm, bu kutlu hedeften rahatsızdır. Ancak rahatsız olan, sadece bunlar değildir. Emperyalizmin ileri karakolu, Siyonizmin sözcüsü gibi davranan İP ve peşine takılan sözde milliyetçiler, Terörsüz Türkiye'ye her türlü kara propagandayla saldırmaktadırlar."

"Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin TBMM'de kabul edildiğini, böylece sürecin hukuki boyut kazandığını hatırlatan Büyükataman, şöyle devam etti:

"Kanun teklifi sonrasında 'Teröristler affediliyor' diye yaygara koparanların yalanları, çok kısa sürede ortaya çıkmış, maskeleri düşmüştür. Kanun çerçevesinde, güvenlik güçlerimizi şehit edenlere, terör saldırısı talimatı verenlere yönelik kesinlikle af yoktur. Terör örgütü ve uzantıları, ancak silahlarını teslim ettiğinde ve bunun devletimizin kurumlarınca teyit ve tespit edilmesi neticesinde bu kanun işletilecektir. Bu temelsiz ve menfaatperest anlayış, son olarak 'İmralı'da villa yapılıyor' yalanıyla milletimizi kışkırtmaya çalışmıştır. Bahsi geçen yapı, cezaevinin bir bölümü olarak inşa edilmiş ve sürecin sağlıklı bir iletişim kanalıyla yürümesi için kullanılacak bir yapıdır. Devletimiz, neyi ne için yaptığını gayet iyi bilmekte ve milletimizi, şehit ve gazilerimizi incitecek hiçbir şeye adım atmamaktadır."

"Türkiye çağımızın parlayan yıldızı ve lider ülkesi olacaktır"

Büyükataman, "Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda ekonomimiz, ordumuz, savunma sanayimiz, toplumsal yapımız her anlamda güçlenecek, Türkiye çağımızın parlayan yıldızı ve lider ülkesi olacaktır." dedi.

Fon soruşturmasına ilişkin Büyükataman, şunları kaydetti:

"Devlet gereğini yapıyor. Devlet, bekler, takip eder, bütün meselelerin kimsenin kuşkusu olmasın, en ince detayına kadar takipçisi olur. Günü geldiğinde de yapılan usulsüzlükler, haksızlıklar, kamu vicdanını rahatsız eden birtakım hususlar hakkında gerekli adımları atarak, sorumluluğunu yerine getirir. Bu son konuda, zannediyorum, şahit olacağımız daha önemli gelişmeler olacak."