Busenaz Sürmeneli üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu - Son Dakika
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Busenaz Sürmeneli üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu

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Busenaz Sürmeneli üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu
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Fenerbahçeli milli boksör Busenaz Sürmeneli, 2026 Avrupa Boks Şampiyonası 70 kilo finalinde İngiliz rakibi Chantelle Reid’i 5-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu ve üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Bulgaristan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda ringe çıkan milli boksör Busenaz Sürmeneli, 70 kilo final müsabakasında İngiliz Chantelle Reid ile karşı karşıya geldi. 

BUSENAZ SÜRMENELİ ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ ZİRVEDE

Müsabaka boyunca rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen milli sporcu, karşılaşmadan 5-0’lık net bir skorla galip ayrılarak şampiyonluğa uzandı. Kariyerindeki ikinci Avrupa şampiyonluğunu kazanan Busenaz Sürmeneli, bu başarıyla birlikte organizasyondaki toplam madalya sayısını 4’e çıkardı. Milli boksörün Avrupa Şampiyonası kariyerinde 2 altın ve 2 bronz madalyası bulunuyor.

Busenaz Sürmeneli üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu

BÜŞRA IŞILDAR GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

Milli boksör Büşra Işıldar, ise 2026 Avrupa Boks Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı. 75 kilo finalinde İrlandalı sporcu Aoife O’Rourke ile karşılaşan 24 yaşındaki sporcu, mücadeleden mağlup ayrılarak Avrupa ikincisi oldu. Gençler kategorisinde Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Büşra Işıldar’ın, büyükler kategorisinde Dünya Şampiyonası’nda gümüş, Avrupa Şampiyonası’nda ise bronz madalyası var.

Busenaz SürmeneliSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ahmet mermer ahmet mermer:
    tskurler sana bayragimizi gine dalgalandirdin bizleri gururlandirdin. Basarilar hayatinin geri kalaninda. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Busenaz Sürmeneli üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu - Son Dakika
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