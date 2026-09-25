Okan Buruk ve Lesley Ugochukwu PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika
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Okan Buruk ve Lesley Ugochukwu PFDK'ye sevk edildi

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Okan Buruk ve Lesley Ugochukwu PFDK\'ye sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Kurulu, Okan Buruk'u "sportmenliğe aykırı hareketi", Lesley Ugochukwu'yu ise "kural dışı hareketi" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Ayrıca Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Amedspor, Beşiktaş ve Çorum FK’nın yanı sıra Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe yardımcı antrenörü Dirk Kuyt, Amedspor Başkanı Nahit Eren ve teknik direktörü Besnik Hasi de PFDK’ye sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevkleri açıkladı.

OKAN BURUK VE UGOCHUKWU, PFDK'YE SEVK EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Kurulu, Okan Buruk'u "sportmenliğe aykırı hareketi", Lesley Ugochukwu'yu ise "kural dışı hareketi" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Kurul ayrıca Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Amed Sportif Başkanı Nahit Eren ve Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık'ı "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" gerekçesiyle PFDK'ye sevk etti.

İşte TFF'nin o açıklaması:

1- ARCA ÇORUM FK Kulübü’nün 19.09.2026 tarihinde oynanan ARCA ÇORUM FK-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ARCA ÇORUM FK Kulübü idarecisi SAVAŞ BALÇIK’ın müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 19.09.2026 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi, 2026-2027 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve EK-1 maddesi ile 6/14 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı ERTUĞRUL DOĞAN’ın müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 19.09.2026 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu OKAN BURUK’un aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 20.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu LESLEY CHIMUANYA UGOCHUKWU’nun aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 20.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 20.09.2026 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü antrenörü DIRK KUYT’un aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü’nün 20.09.2026 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/11 ve 5/9 maddeleri uyarınca, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca, “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “7 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü Başkanı NAHİT EREN’in müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü teknik sorumlusu BESNIK HASI’nın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 21.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 20.09.2026 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Süper Lig ve 1. Lig Yayın Talimatı’nın 8/12 ve 8/13 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı SERDAL ADALI’nın müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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    Yorumlar (1)

  • Mesut Erdoğan Mesut Erdoğan:
    Normalde 3-7 maç ceza alması lazım bakalım TFF de yapı var mı yok mu göreceğiz…! 0 0 Yanıtla
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