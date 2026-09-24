Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizi sallayan deprem

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, saat 10.40'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD: DERİNLİĞİ 7.39 KİLOMETRE

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verdiği bilgiye göre, merkez üssü Karaköprü olan 5.4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Depremin, yerin 7.39 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

AFAD verileri

ÇOK SAYIDA İLDE HİSSEDİLDİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 5.8 olarak açıkladı. Şiddetli sarsıntı; Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi verileri

ŞANLIURFA VALİSİ: CAN KAYBI VE YIKIM YOK

Konuyla ilgili açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, can kaybı ve yıkımın olmadığını belirtti. Şıldak, "Bütün ekiplerimiz sahada. Kırsalda da olumsuz bilgi gelmedi" dedi.

BAKAN ÇİFTÇİ: SAHA TARAMALARINA DERHAL BAŞLANDI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, depremle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şanlıurfa ilimizin Karaköprü ilçesinde, saat 10.40'ta 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve deprem Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman’da da hissedilmiştir. AFAD, Mülki İdare Amirlerimiz ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

BAKAN KURUM: HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM YOK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum olmamakla birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Her ihbarı değerlendiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.