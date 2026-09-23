Gençlerle ilgili çarpıcı araştırma! Yüzde 47\'si insan yerine yapay zekaya güveniyor

İngiltere'de 11-24 yaş arasındaki 4 bin 21 gençle yapılan araştırma, yapay zekânın gençlerin günlük yaşamındaki yerini gözler önüne serdi. Katılımcıların yüzde 87'si yapay zekâ araçlarını kullandığını belirtirken, yüzde 47'si bilgi doğrularken bir insan yerine yapay zekâya güveneceğini söyledi.

Yapay zekâ araçlarının yaygınlaşmasıyla gençlerin bilgiye ulaşma ve eğitim alışkanlıklarında yaşanan değişim yeni bir araştırmaya yansıdı. İngiltere'de gerçekleştirilen çalışmada, gençlerin yapay zekâyı hangi alanlarda ve ne sıklıkta kullandıkları incelendi.

YÜZDE 47'Sİ YAPAY ZEKÂYI TERCİH EDİYOR

Sir Anthony Seldon ve teknoloji girişimcisi Tim Bunting'in hazırladığı rapor kapsamında yapılan ankete 11-24 yaş arasındaki 4 bin 21 kişi katıldı. Araştırmada gençlerin yüzde 87'sinin yapay zekâ araçlarını kullandığı belirlendi.

Dikkat çeken sonuçlardan biri ise bilgi doğrulama konusunda ortaya çıktı. Katılımcıların yüzde 47'si, bir bilginin doğruluğunu kontrol ederken bir insan yerine yapay zekâya güveneceğini belirtti.

ÖDEVLERDE DE YAPAY ZEKÂ DEVREDE

Araştırmaya göre ortaokul öğrencilerinin yüzde 63'ü ödevlerinde yapay zekâdan yararlanıyor. Yüzde 77'si ise anlamakta zorlandığı konularda yapay zekâ araçlarına başvuruyor.

Katılımcıların yüzde 42'si yapay zekânın okul eğitimini kendileri açısından daha önemsiz hâle getirdiğini söyledi. Araştırmaya katılanların yalnızca yüzde 9'u ise okulların ve üniversitelerin kendilerini yapay zekânın belirleyici olduğu bir geleceğe çok iyi hazırladığı görüşünde.

EĞİTİM SİSTEMİ İÇİN UYARI

Raporun yazarları, eğitim sisteminin gençlerin yapay zekâyı kullanma hızına ayak uyduramadığını savundu. Raporda, eğitim kurumlarının yapay zekânın hayatın bir parçası hâline geldiği gerçeğine göre yeniden şekillenmesi gerektiği görüşüne yer verildi.