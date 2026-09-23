167 milyon dolarlık piyangoyu kazandı! Sonrası filmleri aratmadı: 5'inci kez gözaltında - Son Dakika
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167 milyon dolarlık piyangoyu kazandı! Sonrası filmleri aratmadı: 5'inci kez gözaltında

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167 milyon dolarlık piyangoyu kazandı! Sonrası filmleri aratmadı: 5\'inci kez gözaltında
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ABD'de 167,3 milyon dolarlık Powerball ikramiyesi kazanan James Farthing, çalışır haldeki otomobilde uyurken bulunmasının ardından kamusal alanda alkollü olma suçlamasıyla gözaltına alındı. Bu, Farthing'in büyük ikramiyeyi kazanmasından sonraki 5'inci gözaltısı oldu.

ABD'de 167,3 milyon dolarlık Powerball ikramiyesini kazanarak Kentucky tarihine geçen James Farthing'in hayatı, büyük ikramiyenin ardından bambaşka bir seyir izledi. 51 yaşındaki Farthing, çalışır haldeki bir otomobilde uyurken bulunmasının ardından gözaltına alındı. Bu olay, Farthing'in piyangoyu kazanmasından sonraki 5'inci gözaltısı oldu.

ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşayan James Farthing, Nisan 2025'te satın aldığı Powerball biletiyle 167,3 milyon dolarlık büyük ikramiyeyi kazanmıştı. Kentucky'de bugüne kadar kazanılan en büyük Powerball ikramiyesi olarak kayıtlara geçen para ödülünü annesi Linda Grizzle ile paylaşacağını açıklayan Farthing, aradan geçen yaklaşık bir buçuk yılda bu kez art arda yaşadığı adli olaylarla haberlere konu oldu.

ÇALIŞIR HALDEKİ OTOMOBİLDE UYURKEN BULUNDU

Son olay 20 Eylül sabahı Georgetown kentinde yaşandı. Yerel saatle 03.00 sıralarında geçici plakalı beyaz bir Ford Mustang'in kavşağın ortasında durduğuna ilişkin ihbar yapıldı. Araç daha sonra yakındaki bir Walmart'ın otoparkına giderek elektrikli araç şarj noktalarının bulunduğu bölüme park etti.

Bölgeye gelen ekipler otomobilin motorunun hâlâ çalıştığını ve Farthing'in araçta tek başına uyuduğunu belirledi. Polis kayıtlarına göre ekiplerin Farthing'i uyandırabilmek için cama birkaç kez vurması gerekti.

POLİS TUTANAĞINDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Yetkililer, Farthing'in uyandırılmasının ardından gözlerinin kanlı ve sulanmış olduğunu, konuşmasının bozulduğunu ve dengesini sağlamakta zorlandığını bildirdi. Ekipler ayrıca araçta alkol ve esrar kokusu bulunduğunu öne sürdü. Farthing, kendisini bir kadının otomobille otoparka getirdiğini ve daha sonra ayrıldığını söyledi. Ancak polis tarafından incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde araç otoparka girdikten sonra herhangi bir kişinin otomobilden indiğinin görülmediği aktarıldı.

Farthing, kamusal alanda alkollü olma suçlamasıyla gözaltına alınarak Scott County Detention Center'a götürüldü. Söz konusu davanın süreci devam ediyor.

BÜYÜK İKRAMİYEDEN SONRA 5'İNCİ GÖZALTI

Farthing'in adli makamlarla ilk karşılaşması büyük ikramiyeden yalnızca günler sonra yaşandı. Nisan 2025'te Florida'daki bir otelde çıkan olayda bir polis memuruna yönelik şiddet ve direnme suçlamalarıyla gözaltına alındı. Farthing daha sonra bu dosyadaki kabahat düzeyindeki suçlamaları kabul etti.

Şubat 2026'da hukuki süreçte yer alan bir kişiyi yıldırmaya yönelik suçlamayla yeniden gözaltına alınan Farthing, mart ayında ise ikinci derece hırsızlık ve esrar bulundurma suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Mart ayındaki hırsızlık ve esrar dosyasının daha sonra düşürüldüğü bildirildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Temmuz ayında aile içi şiddet kapsamında birinci derece boğma ve dördüncü derece saldırı suçlamalarıyla yeniden gözaltına alınan Farthing, bu suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme 15 bin dolar kefalet belirlerken, Farthing'in müştekiyle temas kurmaması ve elektronik takip cihazı kullanması kararlaştırıldı.

Amerika Birleşik DevletleriSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Halis demir Halis demir:
    para var huzur var öder cexayı 0 1 Yanıtla
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