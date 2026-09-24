Türk mafyayı İspanya\'da vurdular

Türkiye'de yasa dışı çete faaliyetleri ve sokak çatışmalarıyla tanınan Ümit Yalçın, İspanya'nın Malaga kentinde uğradığı silahlı saldırıda yüzünden vurularak ağır yaralandı. Lüks bir restoranda gerçekleşen saldırının ardından eylemi düzenleyen iki zanlı kaçtı.

RESTORANIN AÇIK TERASINDA PEŞ PEŞE ATEŞ AÇTILAR

Olay, Malaga'nın en işlek lokasyonlarından Muelle Uno'da bulunan Lounge Bar Plaza adlı restoranda meydana geldi. Birkaç gün önce bölgedeki bir otele yerleştiği öğrenilen "Çingene Ümit" lakaplı Ümit Yalçın, arkadaşlarıyla lüks otomobiliyle geldiği alışveriş merkezinde aracını kapalı otoparka bıraktı. Arkadaş grubuyla restoranın açık terasına geçen Yalçın, yemek yediği sırada iki saldırganın hedefi oldu. Merdivenlerden koşarak terasa çıkan iki kişi, Yalçın'a peş peşe ateş açtı.

SALDIRGANLAR KAÇTI

Yüzünden aldığı kurşun yarasıyla ağır yaralanan Yalçın yere yığılırken, ilk müdahale restoran çalışanları tarafından yapıldı. Yalçın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, saldırganların maskesiz şekilde mekana girdiğini tespit etti. Saldırının ardından liman rıhtımından kaçarak Malaga Parkı'ndaki ağaçlık alana giren şüphelileri yakalamak için polis helikopterlerinin de katıldığı geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

ÇİNGENE ÜMİT KİMDİR?

Genç Fenerbahçeliler (GFB) grubunun kurucularından olan ve "Çingene Ümit" lakabıyla tanınan Ümit Yalçın'ın suç geçmişi ve adının karıştığı olaylar şöyle gelişti: