Türk mafyayı İspanya'da vurdular - Son Dakika
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Türk mafyayı İspanya'da vurdular

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Türk mafyayı İspanya\'da vurdular
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Türkiye'de işlenen cinayetler ve çete çatışmalarıyla tanınan "Çingene Ümit" lakaplı Ümit Yalçın, İspanya'nın Malaga kentinde lüks bir restoranda uğradığı silahlı saldırıda yüzünden ağır yaralandı. Saldırının ardından kaçan iki zanlıyı yakalamak için İspanyol polisi helikopter destekli geniş çaplı operasyon başlattı.

Türkiye'de yasa dışı çete faaliyetleri ve sokak çatışmalarıyla tanınan Ümit Yalçın, İspanya'nın Malaga kentinde uğradığı silahlı saldırıda yüzünden vurularak ağır yaralandı. Lüks bir restoranda gerçekleşen saldırının ardından eylemi düzenleyen iki zanlı kaçtı.

RESTORANIN AÇIK TERASINDA PEŞ PEŞE ATEŞ AÇTILAR

Olay, Malaga'nın en işlek lokasyonlarından Muelle Uno'da bulunan Lounge Bar Plaza adlı restoranda meydana geldi. Birkaç gün önce bölgedeki bir otele yerleştiği öğrenilen "Çingene Ümit" lakaplı Ümit Yalçın, arkadaşlarıyla lüks otomobiliyle geldiği alışveriş merkezinde aracını kapalı otoparka bıraktı. Arkadaş grubuyla restoranın açık terasına geçen Yalçın, yemek yediği sırada iki saldırganın hedefi oldu. Merdivenlerden koşarak terasa çıkan iki kişi, Yalçın'a peş peşe ateş açtı.

Türk mafyayı İspanya'da vurdular

SALDIRGANLAR KAÇTI

Yüzünden aldığı kurşun yarasıyla ağır yaralanan Yalçın yere yığılırken, ilk müdahale restoran çalışanları tarafından yapıldı. Yalçın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, saldırganların maskesiz şekilde mekana girdiğini tespit etti. Saldırının ardından liman rıhtımından kaçarak Malaga Parkı'ndaki ağaçlık alana giren şüphelileri yakalamak için polis helikopterlerinin de katıldığı geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Türk mafyayı İspanya'da vurdular

ÇİNGENE ÜMİT KİMDİR? 

Genç Fenerbahçeliler (GFB) grubunun kurucularından olan ve "Çingene Ümit" lakabıyla tanınan Ümit Yalçın'ın suç geçmişi ve adının karıştığı olaylar şöyle gelişti:

  • Çatışmaların Başlangıcı (2016): Bağcılar, Bahçelievler, Güngören ve Zeytinburnu hattındaki uyuşturucu ticareti kaynaklı çatışmada Yalçın'ın yanındaki Orhan Korkmaz vurularak hayatını kaybetti. Ardından tetikçi U.L.'nin öldürülmesiyle taraflar arasında kan davası başladı.
  • Cinayet ve Kan Davası (2017): İlk olayda hayatını kaybeden Orhan Korkmaz'ın kardeşi Barış Korkmaz uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
  • Büyük Operasyon ve "Zehirli Mermiler" (2019): Cezaevindeyken uyuşturucu ağını yönettiği öne sürülen Yalçın'ın grubuna yönelik operasyonda 44 kişi tutuklandı. Aramalarda çelik yelekleri delebilen "zehirli mermiler" ele geçirildi.
  • Çete Savaşları (2021): Yalçın'ın grubu ile yurt dışına kaçan "Max" lakaplı Mehmet Sabri Şirin'in grubu arasında uyuşturucu alan hakimiyeti nedeniyle çatışma hazırlığı tespit edilerek operasyon yapıldı.
  • Yurt Dışına Kaçış ve 600 Kilo Kokain İddiası (2024-2025): Soruşturmalar üzerine 2024'te yurt dışına kaçan Yalçın, 2025 yılında Ege ve Avrupa hattında kaybolduğu iddia edilen 600 kilo kokain olayıyla gündeme geldi. Uluslararası bir mafya grubu tarafından kaçırılarak rehin tutulduğu, işkence gördükten sonra yaralı halde bırakıldığı öne sürüldü.
  • İntikam İttifakı ve Yeni Hedef: İspanya'daki kaçırılma olayının ardından "Şirinler", "Casperlar" ve "Çirkinler" gruplarıyla ittifak kurduğu iddia edilen Yalçın'ın, Ağustos 2025'te Daltonlar çetesi yöneticilerinden Caner Koçer'in öldürülmesi olayı nedeniyle Daltonlar çetesi tarafından hedef alındığı değerlendiriliyor.
Ümit YalçınHelikopterOperasyonİspanyaTürkiyeMalagaGüncelSon Dakika

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