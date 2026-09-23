Sergen Yalçın'dan Fenerbahçelileri kızdıran seçim! 8-0'a rağmen yok - Son Dakika
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Sergen Yalçın'dan Fenerbahçelileri kızdıran seçim! 8-0'a rağmen yok

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Sergen Yalçın'ın Süper Lig'in 6. haftası için oluşturduğu haftanın 11'i Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti. Trabzonspor'dan 4 futbolcuya yer veren Yalçın, Eyüpspor'u 8-0 mağlup eden Fenerbahçe'den ise hiçbir oyuncuyu kadrosuna almadı.

Kafa Sports YouTube kanalında Süper Lig'in 6. haftasını değerlendiren Sergen Yalçın, haftanın 11'ini de belirledi. Yalçın'ın tercihleri arasında Trabzonspor'dan 4 futbolcu bulunurken, Fenerbahçe'den hiçbir oyuncunun yer almaması dikkat çekti. Özellikle Eyüpspor karşısında 4 gol atan Muriqi'nin listeye alınmaması, sarı-lacivertli taraftarların eleştirilerine neden oldu.

"KİME GOL ATTIĞINA BAKARIM"

Sergen Yalçın, Fenerbahçe'den neden oyuncu tercih etmediğiyle ilgili değerlendirmesinde "Kime gol attığına bakarım" ifadelerini kullandı. Deneyimli teknik adam ayrıca Amedspor formasıyla etkili bir performans sergileyen Gift Orban'ı haftanın öne çıkan isimleri arasında gösterdi. Trabzonspor'dan ise Fabinho, Muhammed Salah ve Noah Saviolo'yu haftanın en başarılı oyuncuları arasında değerlendirdi.

FENERBAHÇE'NİN 8-0'LIK GALİBİYETİ İÇİN NE DEDİ?

Yalçın, Fenerbahçe'nin Eyüpspor karşısındaki 8-0'lık galibiyeti hakkında ise fazla konuşmak istemediğini belirtti. Sergen Yalçın, "Fenerbahçe'nin Eyüp maçını çok fazla konuşmak istemiyorum. Şu yanı konuşulabilir: Fenerbahçe'ye iyi bir moral oldu, İsmail Hoca'ya iyi bir moral oldu. Moral açısından çok önemliydi" dedi.

SERGEN YALÇIN'IN HAFTANIN 11'İ

Yalçın'ın Süper Lig'in 6. haftası için seçtiği 11 şu isimlerden oluştu:

  • Alban Lafont (Amedspor)
  • Ermal Krasniqi (Amedspor)
  • Adil Demirbağ (Konyaspor)
  • Emir Ortakaya (Kocaelispor)
  • Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)
  • Fabinho (Trabzonspor)
  • Gaius Makouta (Alanyaspor)
  • Noah Saviolo (Trabzonspor)
  • Muhammed Salah (Trabzonspor)
  • Gift Orban (Amedspor)
  • Eldor Shomurodov (Başakşehir)
Sergen YalçınTrabzonsporFenerbahçeEyüpsporSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Sergen Yalçın'dan Fenerbahçelileri kızdıran seçim! 8-0'a rağmen yok - Son Dakika
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