Fon soruşturması derinleşiyor! Doğa Sigorta'nın sahibi Nihat Kırmızı dahil 3 kişi daha tutuklandı - Son Dakika
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Fon soruşturması derinleşiyor! Doğa Sigorta'nın sahibi Nihat Kırmızı dahil 3 kişi daha tutuklandı

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Fon soruşturması derinleşiyor! Doğa Sigorta\'nın sahibi Nihat Kırmızı dahil 3 kişi daha tutuklandı
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Türkiye'yi sarsan fon soruşturmasında yeni tutuklama kararları geldi. Doğa Sigorta'nın sahibi Nihat Kırmızı ile Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun tutuklandı. Çok sayıda şirket yöneticisinin yer aldığı soruşturmada, fon işlemlerinin yanı sıra yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile şüphelilerin mali hareketleri mercek altında.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni tutuklama kararları geldi.

3 İSİM TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Doğa Sigorta'nın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti. Savcılık, üç isim hakkında tutuklama talebinde bulunmuştu. Hakimlik işlemlerinin ardından Kırmızı, Özkan ve Uygun hakkında tutuklama kararı verildiği bilgisi geldi.

SORUŞTURMADA ÇOK SAYIDA TUTUKLAMA

Aynı soruşturma kapsamında daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, eski Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan da tutuklanmıştı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada sermaye piyasalarındaki işlemler ile şirket yöneticilerinin mali hareketleri inceleniyor. Soruşturma kapsamında MASAK'tan şirket yöneticilerinin 2024'ten bu yana gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri dahil mali hareketlerine ilişkin veriler talep edilmişti.

FON SORUŞTURMASI NEDİR, NASIL BAŞLADI?

Kamuoyunda “fon soruşturması” olarak anılan süreç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturmayı ifade ediyor. Dosyada bazı yatırım fonları ve şirketlerle bağlantılı işlemler, şirket yöneticilerinin mali hareketleri ile yurt dışına gerçekleştirilen para ve kripto varlık transferleri mercek altına alındı.

Soruşturmanın öne çıkan isimlerinden Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklanırken, ilerleyen süreçte inceleme farklı şirket ve yöneticilere doğru genişledi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da 17 Eylül'de aldığı kararla Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls olmak üzere 7 portföy yönetim şirketinin bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verdi. Fonların tasfiye sürecinde Tera Portföy fonları için Türkiye İş Bankası, diğer şirketlerin fonları için Ziraat Bankası görevlendirildi.

PARA VE KRİPTO HAREKETLERİ MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın mali ayağında Başsavcılık, MASAK'tan kapsamlı veri talep etti. Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerinin mali hareketlerinin incelenmesi istendi. Savcılık, yöneticilerin 2024'ten itibaren gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile hesaplarındaki para giriş ve çıkışlarının belirlenmesini talep etti. İnceleme, yöneticilerin birinci derece yakınlarının mali hareketlerini de kapsayacak şekilde genişletildi.

Soruşturma kapsamında bazı yüksek tutarlı para hareketleri de incelemeye alındı. Muhammed Yarız ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesaplarındaki yurt dışı bağlantılı transferler MASAK incelemelerinde yer aldı. Savcılık, söz konusu para hareketlerinin kaynağı ve şirketlerle bağlantısının araştırılmasını istedi.

ŞİRKET YÖNETİCİLERİNE OPERASYON

Dosyanın genişlemesiyle birlikte operasyonlar şirketlerin üst yönetimlerine kadar uzandı. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Tera Portföy yöneticisi Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Soruşturmanın önceki aşamalarında Muhammed Yarız'ın yanı sıra Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi hakkında da tutuklama kararları verilmişti.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin mal varlıkları da incelemeye alınırken, bazı isimlerin mal varlıklarına el konulmasına karar verildi. Savcılığın çalışmaları; şirketler arasındaki para hareketleri, fon işlemleri, yurt dışı transferler ve yöneticilerin mali ilişkileri üzerinden devam etti.

SORUŞTURMA NİHAT KIRMIZI VE TERA YÖNETİCİLERİNE UZANDI

Son operasyon dalgasında Doğa Sigorta'nın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun da soruşturma kapsamına alındı. Böylece dosya, yatırım fonları ve sermaye piyasası işlemlerinden başlayarak şirket yöneticilerinin hesap hareketleri, yurt dışı para ve kripto transferleri ile şirketler arasındaki mali ilişkilerin incelendiği geniş kapsamlı bir soruşturmaya dönüştü.

Bülent UygunEkonomiTürkiyeSigortaPiyasaGüncelBorsaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    Tutuklamakla kalmamalı tüm mal varlıklarına el konulmalı. 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Seçkin Mustafa Seçkin:
    yazın yedigini hurmalar kışın kıçınızı tırmalar 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fon soruşturması derinleşiyor! Doğa Sigorta'nın sahibi Nihat Kırmızı dahil 3 kişi daha tutuklandı - Son Dakika
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