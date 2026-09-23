Divriği yaylasında kaybolan Büşra bebekten 14 gündür iz yok! Anne ve baba dahil 6 kişi tutuklandı

SİVAS'ın Divriği ilçesi Göndüren köyü yaylasında, 10 Eylül'de kaybolduğu bildirilen 11 aylık Büşra Balıkçı'dan günlerdir hiçbir iz bulunamadı. Diyarbakır'dan bölgeye mevsimlik besicilik yapmak amacıyla gelen aileden anne Elif Balıkçı'nın kayıp ihbarında bulunduğu ve ardından çelişkili ifadeler verdiği soruşturmada 6 kişi tutuklanırken, Büşra bebeği arama çalışmaları da devam ediyor.

Diyarbakır'dan Divriği Göndüren köyü İncidere Yaylası'nda yaşayan aileden Elif Balıkçı, 10 Eylül'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp 11 aylık kızları Büşra'nın çadırda uyurken ortadan kaybolduğunu bildirdi. İhbarın ardından bölgeye komando timleri, jandarma asayiş, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yapay zeka destekli insansız hava araçları (İHA), dronlar ve iz takip köpekleriyle geniş çaplı arama faaliyeti başlatıldı.

İLK İFADE DEĞİŞİKLİĞİ VE 'SATILDI' İDDİASI

Ekiplerin arazide vahşi hayvan ihtimalini de değerlendirerek yaptığı aramalarda, çadırdan yaklaşık 2-3 kilometre uzaklıkta bebeğe ait tişört, zıbın ve bebek bezi bulundu. Jandarma ekipleri, ailenin çelişkili beyanları üzerine sorguyu derinleştirdi. Anne Elif Balıkçı jandarmadaki ikinci ifadesinde, ilk ihbarın kurgu olduğunu itiraf ederek, "Kızım kaybolmadı. Eşim Yusuf Balıkçı'nın borçları vardı, bebeği para karşılığı başkalarına sattı. Çadıra beyaz araçla gelen iki kişiden biri Büşra'yı battaniyeye sarıp götürdü" iddiasında bulundu.

Baba Yusuf Balıkçı ise bu iddiayı kesin dille reddetti ve çocuğun kaybolduğunu savundu. Olayla ilgili ilk gözaltılar başladı.

SAVCILIKTA 'KOCAM ÖLDÜRDÜ' DEDİ

Soruşturma savcılığa intikal ettiğinde anne Elif Balıkçı bir kez daha ifade değiştirdi. Bu kez cinayet iddiası ortaya atan anne, savcılık tutanağına geçen ifadesinde, "İlk ifadem doğru değildi. Kızım Büşra'yı, kocam Yusuf Balıkçı öldürdü. Cenazesini çadırların yukarısında 1-2 kilometre mesafedeki taşlık araziye götürüp bıraktı. Ondan şikayetçiyim" dedi.

Baba Yusuf Balıkçı ise suçlamaları reddetmeye devam edip, eşinin kendisine iftira attığını öne sürdü. Jandarma, kara yolları üzerindeki tüm kamera kayıtlarını incelemeye alırken, gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

KARDEŞLER KORUNMAYA ALINDI, DOSYA DERİNLEŞTİ

Büşra bebeğin bulunması için kadavra köpekleriyle yayladaki taşlık alanlar didik didik arandı. Savcılık talimatıyla, çiftin diğer 4 çocuğu devlet koruması altına alınıp Sivas 4 Eylül Çocuk Evi'ne yerleştirildi. Şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

6 AİLE ÜYESİ TUTUKLANDI, 'MAVİ KAZAKLI MEHMET' DETAYI

Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden, anne Elif Balıkçı ve baba Yusuf Balıkçı, 'Çocuk altsoyu kasten öldürme' suçundan, akrabaları Rahime Budak, Özcan Budak, Mithat Balıkçı ve Mehmet Resul Balıkçı ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' ile 'Suçluyu kayırma' suçlarından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Aynı gün, devlet korumasındaki çocukların uzman pedagoglar eşliğinde alınan ifadeleri, soruşturmanın seyrini tamamen değiştirdi. Çocuklar, "Babamızın borcu vardı. O gece çadıra gelen mavi kazaklı Mehmet isimli kişi, Büşra'yı battaniyeye sarıp Diyarbakır'a götürmek üzere arabayla aldı" dedi.

Çocukların fotoğraf üzerinden teşhis etmesiyle, şüpheli Mehmet K., Diyarbakır'da jandarma tarafından yakalanıp Sivas'a getirildi. Anne Elif Balıkçı da son ifadesinde, eşinin Mehmet K.'ye borcu olduğunu, önceki ifadeleri onların yönlendirmesiyle verdiğini ama bebeği kimin götürdüğünü görmediğini dile getirdi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Diyarbakır'da yakalanıp getirilen yeni şüpheli Mehmet K., jandarmadaki sorgusunda üzerine atılı suçlamaları tamamen reddetti. Yapılan HTS kayıtları incelemesinde, olay anında ve yakın süreçte suç unsuru oluşturabilecek bir irtibat ya da konum bilgisine rastlanmaması üzerine Mehmet K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaylada arazide bulunan tişört, zıbın ve bebek bezinin üzerinde ilk incelemelerde bariz bir yırtık ya da kan izine rastlanmadığı belirtilse de mikroskobik biyolojik bulgular için giysiler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Güvenlik güçleri, ihbarların asılsız veya yanıltma amaçlı olabileceği senaryosu da dahil olmak üzere, 11 aylık Büşra bebeği bulabilmek için yayla genelindeki arama çalışmalarına devam ediyor. Ancak aradan geçen 14 güne rağmen, delil niteliği taşıyacak bir bulguya henüz ulaşılamadı.