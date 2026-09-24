Beşiktaş'ın yıldızı A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika
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Beşiktaş'ın yıldızı A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

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Beşiktaş'ta forma giyen 20 yaşındaki İlhan Fakılı, A ve Ümit Milli Takım teknik heyetlerinin ortak planlaması doğrultusunda Ukrayna karşılaşması için Ümit Milli Takım kadrosuna dahil edildi. Genç futbolcu, maçın ardından yeniden A Milli Takım aday kadrosuna dönecek.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda bulunan İlhan Fakılı için yeni bir karar alındı. Beşiktaş'ta forma giyen 20 yaşındaki hücum oyuncusu, Ümit Milli Takım'ın Ukrayna ile oynayacağı kritik karşılaşmanın kadrosuna dahil edildi.

KRİTİK UKRAYNA MAÇINDA FORMA GİYEBİLİR

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre İlhan Fakılı, A ve Ümit Milli Takım teknik heyetlerinin ortak planlaması kapsamında Ukrayna maçında Ümit Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alacak.

Ümit Milli Takım, 26 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Ukrayna ile karşılaşacak. Fakılı, bu mücadelenin ardından A Milli Takım aday kadrosuna dönecek.

Beşiktaş'ın yıldızı A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

ÜMİT MİLLİLER PLAY-OFF'U GARANTİLEMEK İSTİYOR

2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden Türkiye, 6 maç sonunda 11 puanla ikinci sırada bulunuyor. Ümit Milli Takım, Ukrayna karşılaşmasından en az 1 puan alması halinde play-off aşamasına katılmayı garantileyecek. Liderlik şansını da sürdüren milliler, 13 puanla ilk sırada bulunan Hırvatistan'ın puan kaybetmesini bekleyecek. Türkiye, grup maçlarındaki son karşılaşmasını 6 Ekim'de İstanbul'da Macaristan'a karşı oynayacak.

HEDEF 27 YIL SONRA AVRUPA ŞAMPİYONASI

Tarihinde ilk ve son kez 2000 yılında UEFA Avrupa U21 Şampiyonası'nda mücadele eden Ümit Milli Takım, 2027 finallerine katılarak bu başarıyı 27 yıl sonra tekrarlamak istiyor. Elemelerde 9 grup birincisi ile gruplardaki en iyi ikinci takım doğrudan finallere katılacak. Kalan 8 ikinci takım ise finallere kalabilmek için kasım ayında play-off oynayacak.

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    Yorumlar (2)

  • Hakan İpbuker Hakan İpbuker:
    geçen yıllarda Semih e yapılanın aynısı.. Affını isteyip gelebilirler.. Bu adam kayırma , belli takımın oyuncuları üzerinden milli takım kurma çabaları dünya kupasında kendini gösterdi sonuç hüsran oldu gene aynısı olacak hoca hoca değil tff vur oynasın çal oynasın 1 0 Yanıtla
  • Abdurrhman Demiral Abdurrhman Demiral:
    yalniş 1 0 Yanıtla
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