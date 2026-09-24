Erdoğan\'ı haklı çıkaran görüntü! BM\'nin hali tek kareye yansıdı

Birleşmiş Milletler'in yapısının günümüz dünyasının ihtiyaçlarına cevap verip veremediğine ilişkin tartışmalar sürerken, BM'den gelen bir fotoğraf dikkat çekti.

Ukrayna'nın eski BM Daimi Temsilcisi ve Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Birinci Başkan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, BM'deki 1 No'lu Konferans Salonu'nda bulunan yıpranmış koltukların fotoğrafını paylaştı.

YIPRANMIŞ KOLTUKLAR ÜZERİNDEN BM'YE ELEŞTİRİ

Kyslytsya, eski ve yıpranmış koltukları yalnızca fiziki bir sorun olarak değerlendirmedi. Fotoğrafı BM'nin mevcut durumuna ilişkin bir metafor olarak kullanan Ukraynalı yetkili, örgütün “modası geçmiş, kendini kaybetmiş ve köklü bir değişime ihtiyaç duyan” bir yapıya dönüştüğünü savundu.

Kyslytsya ayrıca BM'nin temellerine ilişkin Yalta Konferansı'na atıfta bulunarak örgütün artık bir “barış direği” olmadığını ileri sürdü.

RUSYA'NIN GÜVENLİK KONSEYİ KOLTUĞUNU HEDEF ALDI

Kyslytsya'nın eleştirilerinin merkezinde BM Güvenlik Konseyi'nin mevcut yapısı da vardı. Ukraynalı yetkili, Rusya'nın Güvenlik Konseyi'ndeki koltuğunu koruduğu sürece göreve gelecek yeni BM Genel Sekreteri'nin örgütün uluslararası rolünü yeniden tesis edebileceğine inanmadığını ifade etti.

ERDOĞAN YILLARDIR BM'NİN YAPISINA İTİRAZ EDİYOR

Kyslytsya'nın paylaşımı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun süredir yaptığı BM reformu çağrılarını da yeniden gündeme getirdi.

Erdoğan, 22 Eylül'de yayımlanan “Değişen Dünyada Küresel Adalet Arayışı” başlıklı makalesinde, BM Güvenlik Konseyi'nin hâlâ İkinci Dünya Savaşı sonrasının yapısını yansıttığını belirterek küresel karar alma mekanizmalarının günümüz şartlarına uyarlanmasının artık ertelenemeyeceğini söyledi. Erdoğan ayrıca reformun merkezine veto imtiyazının kaldırılmasını koydu.

"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR"

Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu kapsamında yaptığı açıklamalarda da mevcut uluslararası yönetim modelinin çağın gerisinde kaldığını savundu. 190'dan fazla ülkenin iradesinin beş ülkenin kararlarına bağlı olduğu bir sistemin adil olmadığını belirten Erdoğan, uzun süredir kullandığı “Dünya 5'ten büyüktür” ifadesini bir kez daha yineledi.

Erdoğan'ın BM reformuna ilişkin yaklaşımı yeni değil. Cumhurbaşkanı, önceki BM Genel Kurulu konuşmalarında da Güvenlik Konseyi'nin mevcut yapısını eleştirerek dünya güvenliğini ve barışını korumakla görevli uluslararası kurumların yeniden yapılandırılması gerektiğini dile getirmişti.

AYNI NOKTADA BULUŞAN İKİ ELEŞTİRİ

Kyslytsya'nın eleştirisi özellikle Rusya'nın Güvenlik Konseyi'ndeki konumuna odaklanırken, Erdoğan'ın yaklaşımı beş daimi üyeye veto ayrıcalığı tanıyan sistemin bütünüyle değiştirilmesini öngörüyor. Dolayısıyla iki yaklaşımın gerekçeleri ve önerileri aynı değil. Ancak her iki açıklamada da BM'nin mevcut yapısının günümüz koşullarına cevap vermediği ve kapsamlı reforma ihtiyaç duyduğu görüşü öne çıkıyor.