Bursa'da kayıp 3 kişiden birine ait olduğu değerlendirilen ceset ormanda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da kayıp 3 kişiden birine ait olduğu değerlendirilen ceset ormanda bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da şubat ayından beri kayıp olan 3 kişiden birine ait olduğu değerlendirilen cansız beden, Atatürk Kent Ormanı'nda arama kurtarma ekiplerince bulundu. Kimliğin kesinleşmesi için kayıp ihbarında bulunan 3 aile DNA örneği vermek üzere çağrıldı.

Bursa'daki Atatürk Kent Ormanı'nda arama kurtarma ekipleri tarafından bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Uzun süredir bölgede olduğu değerlendirilen cesedin, şubat ayından bu yana kayıp olarak aranan 3 kişiden birine ait olabileceği üzerinde durulurken, aileler kimlik tespiti için DNA örneği vermeye çağrıldı.

Bursa'da Atatürk Kent Ormanı'nda yapılan arama çalışmaları sırasında ekipler bir erkeğe ait cansız bedenle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.

Bursa'da kayıp 3 kişiden birine ait olduğu değerlendirilen ceset ormanda bulundu

ŞUBAT AYINDAN BERİ KAYIP 3 KİŞİ ÜZERİNDE DURULUYOR

AFAD, ANDA ve NAK ekipleri tarafından bulunan cesedin uzun süredir ormanlık alanda bulunduğu değerlendirildi. Cansız bedenin, şubat ayından bu yana haklarında kayıp ihbarı bulunan 3 kişiden birine ait olabileceği üzerinde duruluyor.

Cesedin bazı bölümlerinin bulunamadığı, yapılan ilk incelemelerde kayıp uzuvların sokak hayvanları tarafından parçalanmış olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Bursa'da kayıp 3 kişiden birine ait olduğu değerlendirilen ceset ormanda bulundu

3 AİLE DNA TESTİ İÇİN ÇAĞRILDI

Cansız bedenin kimliğinin kesin olarak belirlenebilmesi için kayıp 3 kişinin ailelerine ulaşıldı. Aileler, karşılaştırma yapılabilmesi amacıyla DNA örneği vermeye çağrıldı.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset ile bölgede tespit edilen uzuvların, kimlik ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal Atatürk3. SayfaAdli TıpGüvenlikGüncelBursaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa’da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı Şanlıurfa'da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı
Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor? Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde
Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif ’Ağa Fahri’ye geldi: 8 milyon 750 bin lira Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif 'Ağa Fahri'ye geldi: 8 milyon 750 bin lira
Bayburt’ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı Bayburt'ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı
CHP Genel Merkezi’ne ’Siyaset zenginleşme aracı değildir’ yazılı pankart asıldı CHP Genel Merkezi'ne 'Siyaset zenginleşme aracı değildir' yazılı pankart asıldı
ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Manisa’daki okul saldırısı için ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa'daki okul saldırısı için ilk yorum
BM Genel Kurulu’nda konuşan Trump’a soğuk duş: Küba heyeti salonu terk etti BM Genel Kurulu'nda konuşan Trump'a soğuk duş: Küba heyeti salonu terk etti
Uygulamadan tanıştığı kadınla restorana giden adam, çıkışta soluğu emniyette aldı Uygulamadan tanıştığı kadınla restorana giden adam, çıkışta soluğu emniyette aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya seslendi Salonda alkış tufanı kopartan sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya seslendi! Salonda alkış tufanı kopartan sözler
14:48
Fenerbahçe’nin istediği yıldızı tekme tokat dövdüler
Fenerbahçe'nin istediği yıldızı tekme tokat dövdüler
14:30
Beypazarı ve Kalecik Belediye Başkanları da CHP’den istifa etti
Beypazarı ve Kalecik Belediye Başkanları da CHP'den istifa etti
14:18
Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş’ın istifasına ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'ın istifasına ilk yorum
13:59
Mansur Yavaş’ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP’den üstün değil
Mansur Yavaş'ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP'den üstün değil
13:51
Galatasaray’da başkanlık yarışı erkenden başladı 5 isim gündemde
Galatasaray'da başkanlık yarışı erkenden başladı! 5 isim gündemde
13:46
Trabzonlu iş insanından Trabzonspor’a destek sözü
Trabzonlu iş insanından Trabzonspor'a destek sözü
13:40
Futbolcular dinlenirken İsmail Kartal kolları sıvadı
Futbolcular dinlenirken İsmail Kartal kolları sıvadı
13:33
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
13:28
Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
Mansur Yavaş CHP'den istifa etti
13:22
Fenerbahçe’de tarihi toplantı Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
Fenerbahçe'de tarihi toplantı! Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
13:13
ATM’lerde bir devir kapanıyor
ATM'lerde bir devir kapanıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 15:04:40. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'da kayıp 3 kişiden birine ait olduğu değerlendirilen ceset ormanda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement