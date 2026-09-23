Bursa'da kayıp 3 kişiden birine ait olduğu değerlendirilen ceset ormanda bulundu

Bursa'daki Atatürk Kent Ormanı'nda arama kurtarma ekipleri tarafından bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Uzun süredir bölgede olduğu değerlendirilen cesedin, şubat ayından bu yana kayıp olarak aranan 3 kişiden birine ait olabileceği üzerinde durulurken, aileler kimlik tespiti için DNA örneği vermeye çağrıldı.

Bursa'da Atatürk Kent Ormanı'nda yapılan arama çalışmaları sırasında ekipler bir erkeğe ait cansız bedenle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.

ŞUBAT AYINDAN BERİ KAYIP 3 KİŞİ ÜZERİNDE DURULUYOR

AFAD, ANDA ve NAK ekipleri tarafından bulunan cesedin uzun süredir ormanlık alanda bulunduğu değerlendirildi. Cansız bedenin, şubat ayından bu yana haklarında kayıp ihbarı bulunan 3 kişiden birine ait olabileceği üzerinde duruluyor.

Cesedin bazı bölümlerinin bulunamadığı, yapılan ilk incelemelerde kayıp uzuvların sokak hayvanları tarafından parçalanmış olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

3 AİLE DNA TESTİ İÇİN ÇAĞRILDI

Cansız bedenin kimliğinin kesin olarak belirlenebilmesi için kayıp 3 kişinin ailelerine ulaşıldı. Aileler, karşılaştırma yapılabilmesi amacıyla DNA örneği vermeye çağrıldı.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset ile bölgede tespit edilen uzuvların, kimlik ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.