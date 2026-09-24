Bakan Şimşek'in açıklaması sonrası memur ve emekli maaşında hesaplar değişti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Şimşek'in açıklaması sonrası memur ve emekli maaşında hesaplar değişti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kamu çalışanları ve emekli maaşlarına ilişkin açıklamalarının ardından Ocak 2027 zam hesaplamaları güncellendi. Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre hazırlanan 4 farklı senaryoda memur ve emekli zam oranlarının yüzde 6,67 ile yüzde 8,60 arasında değişebileceği öngörüldü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kamu çalışanları ve emeklilerin aylıklarına ilişkin açıklamalarının ardından Ocak 2027 dönemi için maaş zam hesaplamaları güncellendi. Farklı kurumların yıl sonu enflasyon tahminleri doğrultusunda hazırlanan 4 ayrı senaryo; memur, memur emeklisi ve meslek gruplarının alacağı yeni maaşları ortaya koydu.

MAAŞ ZAMLARINDA BELİRLEYİCİ OLAN 4 ENFLASYON SENARYOSU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon oranında artırılacağını açıklamasının ardından gözler yıl sonu enflasyon verilerine çevrildi. Ocak 2027 dönemi için öne çıkan senaryolar şu şekilde şekillendi:

  • TCMB Tahmini (%28 Yıl Sonu Enflasyonu): Merkez Bankası'nın yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 28 olarak gerçekleştirmesi durumunda, yılın ikinci 6 aylık döneminde yüzde 1,59 enflasyon farkı oluşuyor. Toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış oranı yüzde 6,67 olarak hesaplanıyor.
  • OVP Tahmini (%28,4 Yıl Sonu Enflasyonu): Orta Vadeli Program hedeflerine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 9,04 gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durumda yüzde 1,91 enflasyon farkı eklenerek toplam zam oranı yüzde 7,00 seviyesine ulaşıyor.
  • Piyasa Beklentisi (%29,2 Yıl Sonu Enflasyonu): Piyasa katılımcıları anketindeki beklentilerin gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon yüzde 10,06 oluyor. Yüzde 2,86'lık enflasyon farkı ile toplam zam oranı yüzde 8,01 olarak tahmin ediliyor.
  • FKB ve İstanbul Üniversitesi Endeksi (%30,32 Yıl Sonu Enflasyonu): Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30,32 gerçekleşmesi senaryosunda 6 aylık enflasyon yüzde 10,67 hesaplanıyor. Bu çerçevede oluşacak enflasyon farkı ile toplam artış oranı yüzde 8,60'a yükseliyor.

EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ TAHMİNLERİ

Ocak 2027 zam senaryolarına göre en düşük maaş tablosu şu şekilde öngörülüyor:

En Düşük Memur Maaşı (Mevcut: 70.224 TL):

%6,67 Zamlı: 74.908 TL

%7,00 Zamlı: 75.141 TL

%8,01 Zamlı: 75.849 TL

%8,60 Zamlı: 76.263 TL

En Düşük Memur Emeklisi Maaşı - 4C (Mevcut: 31.527,77 TL):

%6,67 Zamlı: 33.631 TL

%7,00 Zamlı: 33.735 TL

%8,01 Zamlı: 34.053 TL

%8,60 Zamlı: 34.239 TL

UNVANLARA GÖRE MESLEK GRUPLARININ MAAŞ HESAPLAMALARI

Farklı enflasyon senaryoları çerçevesinde meslek gruplarının mevcut maaşları ve zam oranlarına göre alacakları yeni tutarlar ise şöyle sıralandı:

Uzman Doktor (Mevcut: 170.730 TL):

TCMB (%6,78 zam): 182.305 TL (+11.575 TL fark)

OVP (%7,14 zam): 182.914 TL (+12.184 TL fark)

Piyasa (%8,06 zam): 184.486 TL (+13.756 TL fark)

FKB (%8,60 zam): 185.413 TL (+14.683 TL fark)

Profesör (Mevcut: 153.208 TL):

TCMB (%6,78 zam): 163.594 TL (+10.386 TL fark)

OVP (%7,14 zam): 164.140 TL (+10.932 TL fark)

Piyasa (%8,06 zam): 165.550 TL (+12.342 TL fark)

FKB (%8,60 zam): 166.384 TL (+13.176 TL fark)

Mühendis (Mevcut: 109.185 TL):

TCMB (%6,78 zam): 116.592 TL (+7.407 TL fark)

OVP (%7,14 zam): 116.981 TL (+7.796 TL fark)

Piyasa (%8,06 zam): 117.985 TL (+8.800 TL fark)

FKB (%8,60 zam): 118.575 TL (+9.390 TL fark)

Şube Müdürü - Üniversite Mezunu (Mevcut: 107.110 TL):

TCMB (%6,78 zam): 114.375 TL (+7.265 TL fark)

OVP (%7,14 zam): 114.757 TL (+7.647 TL fark)

Piyasa (%8,06 zam): 115.741 TL (+8.631 TL fark)

FKB (%8,60 zam): 116.321 TL (+9.211 TL fark)

Araştırma Görevlisi - 7/1 (Mevcut: 102.779 TL):

TCMB (%6,78 zam): 109.741 TL (+6.962 TL fark)

OVP (%7,14 zam): 110.512 TL (+7.733 TL fark)

Piyasa (%8,06 zam): 111.341 TL (+8.562 TL fark)

FKB (%8,60 zam): 111.618 TL (+8.839 TL fark)

Avukat (Mevcut: 102.135 TL):

TCMB (%6,78 zam): 109.057 TL (+6.922 TL fark)

OVP (%7,14 zam): 109.787 TL (+7.652 TL fark)

Piyasa (%8,06 zam): 110.611 TL (+8.476 TL fark)

FKB (%8,60 zam): 110.919 TL (+8.784 TL fark)

Başkomiser (Mevcut: 101.242 TL):

TCMB (%6,78 zam): 108.103 TL (+6.861 TL fark)

OVP (%7,14 zam): 108.830 TL (+7.588 TL fark)

Piyasa (%8,06 zam): 109.647 TL (+8.405 TL fark)

FKB (%8,60 zam): 109.949 TL (+8.707 TL fark)

Polis Memuru (Mevcut: 92.618 TL):

TCMB (%6,78 zam): 98.901 TL (+6.283 TL fark)

OVP (%7,14 zam): 99.567 TL (+6.949 TL fark)

Piyasa (%8,06 zam): 100.316 TL (+7.698 TL fark)

FKB (%8,60 zam): 100.583 TL (+7.965 TL fark)

Uzman Öğretmen (Mevcut: 92.166 TL):

TCMB (%6,78 zam): 98.416 TL (+6.250 TL fark)

OVP (%7,14 zam): 99.078 TL (+6.912 TL fark)

Piyasa (%8,06 zam): 99.821 TL (+7.655 TL fark)

FKB (%8,60 zam): 100.092 TL (+7.926 TL fark)

Vaiz (Mevcut: 86.983 TL):

TCMB (%6,78 zam): 92.882 TL (+5.899 TL fark)

OVP (%7,14 zam): 93.504 TL (+6.521 TL fark)

Piyasa (%8,06 zam): 94.206 TL (+7.223 TL fark)

FKB (%8,60 zam): 94.464 TL (+7.481 TL fark)

Hemşire - Üniversite Mezunu (Mevcut: 84.845 TL):

TCMB (%6,78 zam): 90.604 TL (+5.759 TL fark)

OVP (%7,14 zam): 91.212 TL (+6.367 TL fark)

Piyasa (%8,06 zam): 91.897 TL (+7.052 TL fark)

FKB (%8,60 zam): 92.142 TL (+7.297 TL fark)

Öğretmen (Mevcut: 83.254 TL):

TCMB (%6,78 zam): 88.895 TL (+5.641 TL fark)

OVP (%7,14 zam): 89.485 TL (+6.231 TL fark)

Piyasa (%8,06 zam): 90.158 TL (+6.904 TL fark)

FKB (%8,60 zam): 90.414 TL (+7.160 TL fark)

Teknisyen - Lise Mezunu (Mevcut: 75.877 TL):

TCMB (%6,78 zam): 81.025 TL (+5.148 TL fark)

OVP (%7,14 zam): 81.293 TL (+5.416 TL fark)

Piyasa (%8,06 zam): 81.988 TL (+6.111 TL fark)

FKB (%8,60 zam): 82.402 TL (+6.525 TL fark)

Memur - Üniversite Mezunu (Mevcut: 73.070 TL):

TCMB (%6,78 zam): 78.025 TL (+4.955 TL fark)

OVP (%7,14 zam): 78.288 TL (+5.218 TL fark)

Piyasa (%8,06 zam): 78.959 TL (+5.889 TL fark)

FKB (%8,60 zam): 79.354 TL (+6.284 TL fark)

Mehmet ŞimşekEkonomiGüncelMemurKamuZamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • haydar topçu haydar topçu:
    Ekonominin başına kemal kılıçdaroğlu gelsin sonuçta oda akpartili 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Afyonkarahisar’da 20 yıl 13 gün hapsi olan hükümlü kuaförde tıraş olurken yakalandı Afyonkarahisar'da 20 yıl 13 gün hapsi olan hükümlü kuaförde tıraş olurken yakalandı
Otel sandıkları yerin kapısı açıldı Kamboçya’da 20 bin kişilik dolandırıcılık üssü Otel sandıkları yerin kapısı açıldı! Kamboçya'da 20 bin kişilik dolandırıcılık üssü
Bakan Çiftçi, okul saldırısı sonrası emniyet müdürlerini toplayıp 10 maddelik talimat verdi Bakan Çiftçi, okul saldırısı sonrası emniyet müdürlerini toplayıp 10 maddelik talimat verdi
AK Parti, tarihinde ilk kez Adalar Belediyesi’ni aldı AK Parti, tarihinde ilk kez Adalar Belediyesi'ni aldı
Ankaralı Fatma Kuşçu ustaların yanında öğrendi, şimdi kendi dükkanında motor söküyor Ankaralı Fatma Kuşçu ustaların yanında öğrendi, şimdi kendi dükkanında motor söküyor
Vatandaşlık maaşı geliyor İşte milyonları ilgilendiren yeni düzenlemenin detayları Vatandaşlık maaşı geliyor! İşte milyonları ilgilendiren yeni düzenlemenin detayları
Öğrenci affının kapsamı genişledi Kaydını yaptırmayan ve sildiren öğrenciler de yararlanacak Öğrenci affının kapsamı genişledi! Kaydını yaptırmayan ve sildiren öğrenciler de yararlanacak
Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay 2 ay önce evlenmişti Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay! 2 ay önce evlenmişti
Savaşın gölgesinde sabaha kadar eğlence Görüntüler tartışma yarattı Savaşın gölgesinde sabaha kadar eğlence! Görüntüler tartışma yarattı
Yılda 542 bin ton ekmek çöpe: İsrafın bedeli 38 milyar lirayı buldu Yılda 542 bin ton ekmek çöpe: İsrafın bedeli 38 milyar lirayı buldu
Chicago Üniversitesi’ne göre süper El Nino Şubat 2027’ye kadar 451 bin ölüme yol açabilir Chicago Üniversitesi'ne göre süper El Nino Şubat 2027'ye kadar 451 bin ölüme yol açabilir
ATM’lerde bir devir kapanıyor ATM'lerde bir devir kapanıyor!
Fenerbahçe’de tarihi toplantı Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak Fenerbahçe'de tarihi toplantı! Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
Dünya devi firma, Türkiye’deki 60 yıllık üretim tesisini kapatıyor Dünya devi firma, Türkiye'deki 60 yıllık üretim tesisini kapatıyor
Mansur Yavaş CHP’den istifa etti Mansur Yavaş CHP'den istifa etti
Uyku takip cihazlarına uzman şüphesi: “Uyku puanı diye tanınan bir kavram yok“ Uyku takip cihazlarına uzman şüphesi: "Uyku puanı diye tanınan bir kavram yok"
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Kurtlar Vadisi’nin “Kaşifoğlu”su adliyede Sedat Savtak ifade vermeye geldi Kurtlar Vadisi'nin “Kaşifoğlu”su adliyede! Sedat Savtak ifade vermeye geldi
İstanbul’da “Mühür“ operasyonu Masöz ilanıyla kadınları fuhuşa sürükledikleri öne sürülen 15 kişi adliyede İstanbul'da "Mühür" operasyonu! Masöz ilanıyla kadınları fuhuşa sürükledikleri öne sürülen 15 kişi adliyede
Trabzonlu iş insanından Trabzonspor’a destek sözü Trabzonlu iş insanından Trabzonspor'a destek sözü
Trump dünyaya duyurdu Türkiye’den dev Boeing hamlesi Trump dünyaya duyurdu! Türkiye'den dev Boeing hamlesi
Bakan Şimşek başkanlığında kritik toplantı 131 fonun tasfiye ve ödeme süreci masada Bakan Şimşek başkanlığında kritik toplantı! 131 fonun tasfiye ve ödeme süreci masada
Azerbaycan’dan tepki çeken okul kıyafeti düzenlemesi Azerbaycan'dan tepki çeken okul kıyafeti düzenlemesi
Erdoğan’ı haklı çıkaran görüntü BM’nin hali tek kareye yansıdı Erdoğan'ı haklı çıkaran görüntü! BM'nin hali tek kareye yansıdı
09:52
Süper Lig’de yüzyılın ihale bombası Dünya devi Türkiye’ye giriyor, rakam inanılmaz
Süper Lig'de yüzyılın ihale bombası! Dünya devi Türkiye'ye giriyor, rakam inanılmaz
09:36
Nereden nereye Dünya devi çimlerini satmaya başladı
Nereden nereye! Dünya devi çimlerini satmaya başladı
09:30
Erdoğan’ı haklı çıkaran görüntü BM’nin hali tek kareye yansıdı
Erdoğan'ı haklı çıkaran görüntü! BM'nin hali tek kareye yansıdı
09:21
Salah oturdu, yayla değişti Meşhur taşın yanına bank geldi
Salah oturdu, yayla değişti! Meşhur taşın yanına bank geldi
09:14
Canlı yayında açıkladı Rahmi Koç’tan Beşiktaş’a 40 milyon euroluk destek
Canlı yayında açıkladı! Rahmi Koç'tan Beşiktaş'a 40 milyon euroluk destek
09:04
Fon soruşturması derinleşiyor Doğa Sigorta’nın sahibi Nihat Kırmızı dahil 3 kişi daha tutuklandı
Fon soruşturması derinleşiyor! Doğa Sigorta'nın sahibi Nihat Kırmızı dahil 3 kişi daha tutuklandı
08:58
Azerbaycan’dan tepki çeken okul kıyafeti düzenlemesi
Azerbaycan'dan tepki çeken okul kıyafeti düzenlemesi
08:55
Bakan Şimşek başkanlığında kritik toplantı 131 fonun tasfiye ve ödeme süreci masada
Bakan Şimşek başkanlığında kritik toplantı! 131 fonun tasfiye ve ödeme süreci masada
08:51
Ronaldo’dan olay sözler: Beni öldürmek isteyenler var
Ronaldo'dan olay sözler: Beni öldürmek isteyenler var
08:40
Fransa maçı öncesi A Milli Takım’da Orkun Kökçü şoku
Fransa maçı öncesi A Milli Takım'da Orkun Kökçü şoku
08:07
Yapay zeka tarihte ilk kez bir devlete saldırdı Ortalık fena karıştı
Yapay zeka tarihte ilk kez bir devlete saldırdı! Ortalık fena karıştı
07:35
Temizlik projesine katılan vekile vatandaştan tepki: 15 gündür sıra alamıyorum
Temizlik projesine katılan vekile vatandaştan tepki: 15 gündür sıra alamıyorum
07:06
Yıllar sonra gelen Kurtlar Vadisi itirafı: Bir şey izliyorduk, 3 gün sonra gerçek oluyordu
Yıllar sonra gelen Kurtlar Vadisi itirafı: Bir şey izliyorduk, 3 gün sonra gerçek oluyordu
06:42
64 yıl sonra bir ilk Çin liderinden ABD’ye tarihi ziyaret
64 yıl sonra bir ilk! Çin liderinden ABD'ye tarihi ziyaret
06:17
Mansur Yavaş’tan istifa sonrası ilk açıklama Adaylık sorusuna bakın ne yanıt verdi
Mansur Yavaş'tan istifa sonrası ilk açıklama! Adaylık sorusuna bakın ne yanıt verdi
03:42
Trump dünyaya duyurdu Türkiye’den dev Boeing hamlesi
Trump dünyaya duyurdu! Türkiye'den dev Boeing hamlesi
00:23
Tutuklanan Emre Alkin’in hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı
Tutuklanan Emre Alkin'in hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı
17:56
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı? İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
17:27
Fon mağdurları paralarını geri alabilecek mi Bakan Gürlek’ten merak edilen soruya yanıt
Fon mağdurları paralarını geri alabilecek mi? Bakan Gürlek'ten merak edilen soruya yanıt
17:13
Vlahovic’ten Serenay Sarıkaya’ya sürpriz O fotoğrafı beğendi
Vlahovic'ten Serenay Sarıkaya'ya sürpriz! O fotoğrafı beğendi
17:12
Ankara’da istifa dalgası bitmiyor: İki belediye başkanı daha AK Parti’ye geçecek
Ankara'da istifa dalgası bitmiyor: İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçecek
16:30
Kılıçdaroğlu’ndan yeni açıklama Yavaş’ı kendi sözleriyle vurdu
Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! Yavaş'ı kendi sözleriyle vurdu
15:52
Tüm gözler TBMM’de İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
Tüm gözler TBMM'de! İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
15:48
Mansur Yavaş’ın istifasının ardından Özgür Özel’den ilk açıklama
Mansur Yavaş'ın istifasının ardından Özgür Özel'den ilk açıklama
14:30
Mansur Yavaş’ın ardından CHP’de istifa dalgası Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
Mansur Yavaş'ın ardından CHP'de istifa dalgası! Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 10:00:54. #.0.3#
SON DAKİKA: Bakan Şimşek'in açıklaması sonrası memur ve emekli maaşında hesaplar değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei