Bakan Şimşek'in açıklaması sonrası memur ve emekli maaşında hesaplar değişti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kamu çalışanları ve emeklilerin aylıklarına ilişkin açıklamalarının ardından Ocak 2027 dönemi için maaş zam hesaplamaları güncellendi. Farklı kurumların yıl sonu enflasyon tahminleri doğrultusunda hazırlanan 4 ayrı senaryo; memur, memur emeklisi ve meslek gruplarının alacağı yeni maaşları ortaya koydu.

MAAŞ ZAMLARINDA BELİRLEYİCİ OLAN 4 ENFLASYON SENARYOSU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon oranında artırılacağını açıklamasının ardından gözler yıl sonu enflasyon verilerine çevrildi. Ocak 2027 dönemi için öne çıkan senaryolar şu şekilde şekillendi:

TCMB Tahmini (%28 Yıl Sonu Enflasyonu): Merkez Bankası'nın yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 28 olarak gerçekleştirmesi durumunda, yılın ikinci 6 aylık döneminde yüzde 1,59 enflasyon farkı oluşuyor. Toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış oranı yüzde 6,67 olarak hesaplanıyor.

OVP Tahmini (%28,4 Yıl Sonu Enflasyonu): Orta Vadeli Program hedeflerine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 9,04 gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durumda yüzde 1,91 enflasyon farkı eklenerek toplam zam oranı yüzde 7,00 seviyesine ulaşıyor.

Piyasa Beklentisi (%29,2 Yıl Sonu Enflasyonu): Piyasa katılımcıları anketindeki beklentilerin gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon yüzde 10,06 oluyor. Yüzde 2,86'lık enflasyon farkı ile toplam zam oranı yüzde 8,01 olarak tahmin ediliyor.

FKB ve İstanbul Üniversitesi Endeksi (%30,32 Yıl Sonu Enflasyonu): Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30,32 gerçekleşmesi senaryosunda 6 aylık enflasyon yüzde 10,67 hesaplanıyor. Bu çerçevede oluşacak enflasyon farkı ile toplam artış oranı yüzde 8,60'a yükseliyor.

EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ TAHMİNLERİ

Ocak 2027 zam senaryolarına göre en düşük maaş tablosu şu şekilde öngörülüyor:

En Düşük Memur Maaşı (Mevcut: 70.224 TL):

%6,67 Zamlı: 74.908 TL

%7,00 Zamlı: 75.141 TL

%8,01 Zamlı: 75.849 TL

%8,60 Zamlı: 76.263 TL

En Düşük Memur Emeklisi Maaşı - 4C (Mevcut: 31.527,77 TL):

%6,67 Zamlı: 33.631 TL

%7,00 Zamlı: 33.735 TL

%8,01 Zamlı: 34.053 TL

%8,60 Zamlı: 34.239 TL

UNVANLARA GÖRE MESLEK GRUPLARININ MAAŞ HESAPLAMALARI

Farklı enflasyon senaryoları çerçevesinde meslek gruplarının mevcut maaşları ve zam oranlarına göre alacakları yeni tutarlar ise şöyle sıralandı:

Uzman Doktor (Mevcut: 170.730 TL):

TCMB (%6,78 zam): 182.305 TL (+11.575 TL fark)

OVP (%7,14 zam): 182.914 TL (+12.184 TL fark)

Piyasa (%8,06 zam): 184.486 TL (+13.756 TL fark)

FKB (%8,60 zam): 185.413 TL (+14.683 TL fark)

Profesör (Mevcut: 153.208 TL):

TCMB (%6,78 zam): 163.594 TL (+10.386 TL fark)

OVP (%7,14 zam): 164.140 TL (+10.932 TL fark)

Piyasa (%8,06 zam): 165.550 TL (+12.342 TL fark)

FKB (%8,60 zam): 166.384 TL (+13.176 TL fark)

Mühendis (Mevcut: 109.185 TL):

TCMB (%6,78 zam): 116.592 TL (+7.407 TL fark)

OVP (%7,14 zam): 116.981 TL (+7.796 TL fark)

Piyasa (%8,06 zam): 117.985 TL (+8.800 TL fark)

FKB (%8,60 zam): 118.575 TL (+9.390 TL fark)

Şube Müdürü - Üniversite Mezunu (Mevcut: 107.110 TL):

TCMB (%6,78 zam): 114.375 TL (+7.265 TL fark)

OVP (%7,14 zam): 114.757 TL (+7.647 TL fark)

Piyasa (%8,06 zam): 115.741 TL (+8.631 TL fark)

FKB (%8,60 zam): 116.321 TL (+9.211 TL fark)

Araştırma Görevlisi - 7/1 (Mevcut: 102.779 TL):

TCMB (%6,78 zam): 109.741 TL (+6.962 TL fark)

OVP (%7,14 zam): 110.512 TL (+7.733 TL fark)

Piyasa (%8,06 zam): 111.341 TL (+8.562 TL fark)

FKB (%8,60 zam): 111.618 TL (+8.839 TL fark)

Avukat (Mevcut: 102.135 TL):

TCMB (%6,78 zam): 109.057 TL (+6.922 TL fark)

OVP (%7,14 zam): 109.787 TL (+7.652 TL fark)

Piyasa (%8,06 zam): 110.611 TL (+8.476 TL fark)

FKB (%8,60 zam): 110.919 TL (+8.784 TL fark)

Başkomiser (Mevcut: 101.242 TL):

TCMB (%6,78 zam): 108.103 TL (+6.861 TL fark)

OVP (%7,14 zam): 108.830 TL (+7.588 TL fark)

Piyasa (%8,06 zam): 109.647 TL (+8.405 TL fark)

FKB (%8,60 zam): 109.949 TL (+8.707 TL fark)

Polis Memuru (Mevcut: 92.618 TL):

TCMB (%6,78 zam): 98.901 TL (+6.283 TL fark)

OVP (%7,14 zam): 99.567 TL (+6.949 TL fark)

Piyasa (%8,06 zam): 100.316 TL (+7.698 TL fark)

FKB (%8,60 zam): 100.583 TL (+7.965 TL fark)

Uzman Öğretmen (Mevcut: 92.166 TL):

TCMB (%6,78 zam): 98.416 TL (+6.250 TL fark)

OVP (%7,14 zam): 99.078 TL (+6.912 TL fark)

Piyasa (%8,06 zam): 99.821 TL (+7.655 TL fark)

FKB (%8,60 zam): 100.092 TL (+7.926 TL fark)

Vaiz (Mevcut: 86.983 TL):

TCMB (%6,78 zam): 92.882 TL (+5.899 TL fark)

OVP (%7,14 zam): 93.504 TL (+6.521 TL fark)

Piyasa (%8,06 zam): 94.206 TL (+7.223 TL fark)

FKB (%8,60 zam): 94.464 TL (+7.481 TL fark)

Hemşire - Üniversite Mezunu (Mevcut: 84.845 TL):

TCMB (%6,78 zam): 90.604 TL (+5.759 TL fark)

OVP (%7,14 zam): 91.212 TL (+6.367 TL fark)

Piyasa (%8,06 zam): 91.897 TL (+7.052 TL fark)

FKB (%8,60 zam): 92.142 TL (+7.297 TL fark)

Öğretmen (Mevcut: 83.254 TL):

TCMB (%6,78 zam): 88.895 TL (+5.641 TL fark)

OVP (%7,14 zam): 89.485 TL (+6.231 TL fark)

Piyasa (%8,06 zam): 90.158 TL (+6.904 TL fark)

FKB (%8,60 zam): 90.414 TL (+7.160 TL fark)

Teknisyen - Lise Mezunu (Mevcut: 75.877 TL):

TCMB (%6,78 zam): 81.025 TL (+5.148 TL fark)

OVP (%7,14 zam): 81.293 TL (+5.416 TL fark)

Piyasa (%8,06 zam): 81.988 TL (+6.111 TL fark)

FKB (%8,60 zam): 82.402 TL (+6.525 TL fark)

Memur - Üniversite Mezunu (Mevcut: 73.070 TL):

TCMB (%6,78 zam): 78.025 TL (+4.955 TL fark)

OVP (%7,14 zam): 78.288 TL (+5.218 TL fark)

Piyasa (%8,06 zam): 78.959 TL (+5.889 TL fark)

FKB (%8,60 zam): 79.354 TL (+6.284 TL fark)