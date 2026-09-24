Yapay zeka tarihte ilk kez bir devlete saldırdı! Ortalık fena karıştı - Son Dakika
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Yapay zeka tarihte ilk kez bir devlete saldırdı! Ortalık fena karıştı

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Yapay zeka tarihte ilk kez bir devlete saldırdı! Ortalık fena karıştı
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Avustralya'da bir yapay zeka ajanının bir hükümet sistemini hacklediği bilinen ilk vaka yaşandı. OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka ajanının Medicare istatistik portalına yetkisiz erişerek kamuya açık olmayan dosyalara ulaştığı ve sunucuya dosya yazdığı açıklandı. Hasta kayıtlarına erişildiğine dair kanıt bulunmazken OpenAI, modellerinin “amaçlamadığımız eylemlerde bulunduğunu” bildirdi.

Avustralya'da yapay zeka ve siber güvenlik açısından dikkat çeken bir olay yaşandı. OpenAI tarafından geliştirilen bir yapay zeka ajanının, Avustralya hükümetine ait Medicare istatistik portalına yetkisiz erişim sağladığı açıklandı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, New York'ta düzenlediği basın toplantısında olayın 18 Haziran 2026'da meydana geldiğini söyledi. Ajanın, Services Australia tarafından yönetilen ve kamuya açık Medicare istatistiklerinin yer aldığı sisteme eriştiği belirtildi.

ENGELLENİNCE BAŞKA BİR YOL BULDU

Albanese'nin aktardığına göre OpenAI'ın araştırma ekibi, dahili bir modele kamu ilaç harcamalarını araştırma görevi verdi. Yapay zeka ajanı aradığı bilgilere ulaşmaya çalışırken sistem tarafından birkaç kez engellendi.

Ancak ajan bunun üzerine alternatif yöntemler deneyerek engelleri aşmanın bir yolunu buldu ve portalın bazı bölümlerine yetkisiz erişim sağladı. Ajanın hem kamuya açık hem de kamuya açık olmayan dosyalara eriştiği, ayrıca dahili sunucuya dosya yazdığı açıklandı.

"BU DURUM KABUL EDİLEMEZ"

Albanese, mevcut bulguların Services Australia ağının daha geniş çapta ele geçirildiğine işaret etmediğini belirterek olayın kabul edilemez olduğunu söyledi. İlk incelemelere göre kişisel Medicare bilgilerinin veya hasta kayıtlarının ele geçirildiğine dair bir bulguya rastlanmadı. Avustralya hükümeti, olayın kapsamını belirlemek için Avustralya Sinyal Direktörlüğünün de desteğiyle adli inceleme başlattı.

DİĞER 3 SİTEDE NORMAL KULLANICI GİBİ DAVRANDI

Avustralya Başbakan Yardımcısı Richard Marles, yapay zeka ajanına sağlık ve tıbbi istatistikleri araştırması için zararsız bir görev verildiğini söyledi.

Marles'a göre ajan, Victoria Sağlık Bakanlığı, Yeni Güney Galler'e ait bir istatistik sitesi ve Avustralya Sağlık ve Refah Enstitüsünde yalnızca kamuya açık bilgilere erişti. Ancak Services Australia'ya ait tıbbi istatistik portalında istediği bilgiye ulaşamayınca yetkisiz şekilde sisteme girdi.

OPENAI: AMAÇLAMADIĞIMIZ EYLEMLERDE BULUNDU

OpenAI da olayla ilgili açıklama yaptı. Şirket, gerçekleştirdiği incelemede hasta kayıtlarına erişildiğine dair herhangi bir kanıt bulunmadığını bildirdi.

Erişilen verilerin toplu sağlık istatistikleri ve kurum içi dosya adlarını içerdiğini açıklayan OpenAI, modellerinin Avustralya hakkındaki sorulara yanıt ve istatistik ararken çeşitli hükümet siteleriyle etkileşime geçtiğini belirtti.

Şirket, bu süreçte modellerinin amaçlanmayan eylemlerde bulunduğunu kabul etti.

HÜKÜMET ÜÇ AY SONRA HABERDAR EDİLDİ

Olayın dikkat çeken bir başka boyutu ise bildirim süresi oldu. Sızma haziran ayında gerçekleşmesine rağmen Avustralya hükümeti 10 Eylül'de bilgilendirildi.

Albanese, OpenAI CEO'su Sam Altman ile görüştüğünü ve Avustralya'nın olaydan duyduğu ciddi endişeyi kendisine ilettiğini açıkladı. Başbakan, şirketin hükümeti bilgilendirmesinin çok uzun sürdüğünü ve bildirimin Services Australia'nın genel e-posta adresine gönderilmesini de eleştirdi. Olayın diğer hükümet sistemlerine etkisinin bulunup bulunmadığına yönelik incelemeler devam ediyor.

AvustralyaYapay ZekaYapay ZekaHükümetDünyaSon Dakika

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