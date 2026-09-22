Manisa'daki okul saldırganının silahını doldurduğu anlar - Son Dakika
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Manisa'daki okul saldırganının silahını doldurduğu anlar

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Manisa Turgutlu'da İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda ikisi ağır 8 öğrenci yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, yaya olarak kaçan 15 yaşındaki saldırgan H.O, polis ekipleri tarafından yakalanırken silahını doldurduğu anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 9. sınıf öğrencisi bir genç, husumetli olduğu okul arkadaşlarına av tüfeğiyle saldırı düzenledi. İlk belirlemelere göre 2'si ağır olmak üzere 8 öğrencinin yaralandığı olayda, saldırının terör bağlantılı olmadığı, bir gün önce yaşanan "kız meselesi" kavgası nedeniyle gerçekleştirildiği tespit edildi.

Olay, Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okulun 9. sınıfında öğrenim gören 2011 doğumlu H.O., yanında getirdiği av tüfeğiyle okul bahçesi ve çevresinde bulunan öğrencilerin üzerine ateş açtı.

BİR GÜN ÖNCE KAVGA ETMİŞLER

Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 8 yaralı öğrenciden ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yapılan ilk incelemelerde saldırgan H.O.'nun husumetli olduğu öğrencilerle olaydan bir gün önce kavga ettiği belirlendi. Saldırının örgütsel veya genel bir terör eylemi niteliğinde olmadığı, şüphelinin "kız meselesi" yüzünden tartışıp husumet güttüğü kişileri hedef alarak eylemi gerçekleştirdiği saptandı.

Manisa'daki okul saldırganının silahını doldurduğu anlar

SİLAH DOLDURDUĞU ANLAR KAMERADA

Saldırının ardından silah seslerini duyan çok sayıda öğrenci velisi panik halinde okul çevresinde toplandı. Şüpheli H.O.'nun saldırı öncesinde tüfeğe fişek doldurduğu anlara ait görüntüler de ortaya çıktı. Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı tahkikatı sürdürüyor.

Anadolu LisesiTurgutluManisaGüncelPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Volkan Aka Volkan Aka:
    bunu içeri soktun bir daha gün yüzü görmeyecek şekilde kalacak içerde 20 0 Yanıtla
  • gardenmasterr gardenmasterr:
    Yaşının hiçbir önemi yok, ateş açtığı yer de okul neticede. 13 0 Yanıtla
  • Hakan T Hakan T:
    bu mobeseler için milyon dolarlar harcanıyor ve izleniyor neden müdahale edilmedi buna kim göz yumdu ve gündem değişti olan çocuklarımıza oluyor 3 3 Yanıtla
  • Osman Solak Osman Solak:
    Insanı öldürmeye Kalkan veya yaralayan çocuk olamaz 5 0 Yanıtla
  • Mehmet mustafa koç Mehmet mustafa koç:
    Ben yıllarca ceza evinde calıştım ne yazıkki ceza evi şartları insanları caydırmaktan çok teşvik ediyor en kısa sürede bakanlığın AB standrdından daha iyi ceza evlerimiz var söyleminden dünya sıtandartlarında daha caydırıcı caza evlerimiz var söylemine geçmesi lazım milli eğitim bakanlıgınıda dünyanın en iyi üniversitelerinde bizim de 50 de 10 ünüversitmiz var söylemlerini duymak istiyoruz. 1 1 Yanıtla
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