Manisa'daki okul saldırganının silahını doldurduğu anlar

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 9. sınıf öğrencisi bir genç, husumetli olduğu okul arkadaşlarına av tüfeğiyle saldırı düzenledi. İlk belirlemelere göre 2'si ağır olmak üzere 8 öğrencinin yaralandığı olayda, saldırının terör bağlantılı olmadığı, bir gün önce yaşanan "kız meselesi" kavgası nedeniyle gerçekleştirildiği tespit edildi.

Olay, Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okulun 9. sınıfında öğrenim gören 2011 doğumlu H.O., yanında getirdiği av tüfeğiyle okul bahçesi ve çevresinde bulunan öğrencilerin üzerine ateş açtı.

BİR GÜN ÖNCE KAVGA ETMİŞLER

Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 8 yaralı öğrenciden ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yapılan ilk incelemelerde saldırgan H.O.'nun husumetli olduğu öğrencilerle olaydan bir gün önce kavga ettiği belirlendi. Saldırının örgütsel veya genel bir terör eylemi niteliğinde olmadığı, şüphelinin "kız meselesi" yüzünden tartışıp husumet güttüğü kişileri hedef alarak eylemi gerçekleştirdiği saptandı.

SİLAH DOLDURDUĞU ANLAR KAMERADA

Saldırının ardından silah seslerini duyan çok sayıda öğrenci velisi panik halinde okul çevresinde toplandı. Şüpheli H.O.'nun saldırı öncesinde tüfeğe fişek doldurduğu anlara ait görüntüler de ortaya çıktı. Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı tahkikatı sürdürüyor.