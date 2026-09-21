AP'nin Polonyalı vekilinden göçmenlere açık tehdit: Vurularak öldürülürsünüz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AP'nin Polonyalı vekilinden göçmenlere açık tehdit: Vurularak öldürülürsünüz

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AP\'nin Polonyalı vekilinden göçmenlere açık tehdit: Vurularak öldürülürsünüz
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Parlamentosu'nun Polonyalı üyesi Dominik Tarczynski, Belarus sınırındaki düzensiz göçmen krizine ilişkin yaptığı kan donduran çıkışıyla tepkilerin odağına yerleşti. Sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışanlara açıkça gözdağı veren Tarczynski, "Polonya sınırına gelmeyin, aksi halde vurularak öldürülürsünüz" diyerek bölgesel gerilimin yeniden tırmanmasına neden oldu.

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Polonyalı üyesi Dominik Tarczynski, Belarus sınırındaki düzensiz göç krizine dair yaptığı son çıkışla Avrupa gündemine bomba gibi düştü. Yasa dışı geçişleri engellemek amacıyla uygulanan sert güvenlik politikalarını savunan Polonyalı siyasetçi, sınıra yönelen göçmenlere adeta gözdağı verdi.

Tarczynski, sınır hattını zorla geçmeye çalışan ve güvenlik güçlerini hedef alan kişileri doğrudan hedef alarak, "Polonya sınırına gelmeyin. Askerlerimize zarar vermeye çalışmayın, aksi halde vurularak öldürülürsünüz" ifadelerini kullandı.

AP'nin Polonyalı vekilinden göçmenlere açık tehdit: Vurularak öldürülürsünüz

ASKERLERİN ATEŞ YETKİSİNE DİKKAT ÇEKTİ 

Polonya'nın sınır hatlarındaki güvenlik uygulamalarının uluslararası kamuoyunda tartışıldığı bir dönemde gelen bu açıklama, ülkenin takındığı tavizsiz tutumu bir kez daha gözler önüne serdi. Tarczynski, sınırda görev yapan askeri personelin ateşli silah kullanma yetkisinin altını çizerek, kanun dışı adımlara tolerans gösterilmeyeceğini belirtti. Siyasi çizgisinde "sıkı sınırlar" ve "caydırıcılık" ilkelerini öne çıkaran Tarczynski, Polonya'nın göç konusunda diğer Avrupa ülkelerinden çok daha farklı ve tavizsiz bir hat çizdiğini savundu.

HUKUKİ ÇERÇEVE NE SÖYLÜYOR?

Polonyalı milletvekilinin bu meydan okuyan söylemleri, ülkedeki yasal mevzuatı da yeniden tartışmaya açtı. Polonya'da 2024 yılında kabul edilen sınır düzenlemesi, güvenlik güçlerinin silah kullanımını belirli hayati tehdit ve koşullarla sınırlandırıyor. Yani Tarczynski’nin iddialı çıkışının aksine, yasalar ülkeye yasa dışı yollarla adım atan her bireyin doğrudan vurulmasına izin vermiyor. Siyasetçinin ifadeleri, hukuki bir metinden ziyade sınırı zorlayanlara karşı üst perdeden yapılmış bir "siyasi gözdağı" olarak değerlendiriliyor.

BELARUS SINIRINDA GERİLİM DÜŞMÜYOR

Özellikle Belarus üzerinden Polonya’ya, oradan da Avrupa Birliği topraklarına akın eden düzensiz göç dalgası, bölgedeki askeri hareketliliği ve güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkarmış durumda. Polonya yönetimi sınır hattını teller, barikatlar ve silahlı gücüyle adeta bir kaleye dönüştürürken, Tarczynski gibi radikal çıkışlarıyla tanınan isimler bu sert politikaların en ateşli savunucusu olmaya devam ediyor.

PolonyaBelarusGöçmenDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti
Kılıçdaroğlu’na ses getirecek İmamoğlu sorusu Tek kelimeyle yanıtladı Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay Herkes ağzı açık izledi Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi
Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı
Taşlı saldırıya uğradılar Otobüsten böyle karşılık verdiler Taşlı saldırıya uğradılar! Otobüsten böyle karşılık verdiler
23:25
Şampiyonluk oranlarında Amedspor sürprizi
Şampiyonluk oranlarında Amedspor sürprizi
23:17
Roland Sallai, Macaristan’ın aday kadrosundan çıkarıldı
Roland Sallai, Macaristan'ın aday kadrosundan çıkarıldı
23:12
2 milyar TL’lik işlem MASAK’a takıldı Fon soruşturmasında yeni gelişme
2 milyar TL'lik işlem MASAK'a takıldı! Fon soruşturmasında yeni gelişme
23:02
Bir süredir gözlerden uzaktı Ali Koç, New York’ta ortaya çıktı
Bir süredir gözlerden uzaktı! Ali Koç, New York'ta ortaya çıktı
21:34
Yapay zeka kaynaklı istihbarat hatası ABD ile Çin’i savaşın eşiğine getirdi
Yapay zeka kaynaklı istihbarat hatası ABD ile Çin'i savaşın eşiğine getirdi
21:13
YENİ Parti kapatılacak mı Özel’e yakın isim son planı açıkladı
YENİ Parti kapatılacak mı? Özel'e yakın isim son planı açıkladı
19:13
Bessent, İran uçuşlarına izin veren ülkelere dolar sisteminden çıkarılırsınız dedi
Bessent, İran uçuşlarına izin veren ülkelere dolar sisteminden çıkarılırsınız dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 23:35:10. #7.13#
SON DAKİKA: AP'nin Polonyalı vekilinden göçmenlere açık tehdit: Vurularak öldürülürsünüz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement