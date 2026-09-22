Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de diplomasi trafiği - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de diplomasi trafiği

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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan ABD\'de diplomasi trafiği
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 81’inci Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği ABD'nin New York kentinde diplomasi trafiğine başladı. Erdoğan, ilk ikili görüşmesini Vietnam Devlet Başkanı To Lam ile gerçekleştirirken, ardından Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81’inci Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği ABD'nin New York şehrinde diplomasi trafiğine başladı. 

İLK İKİLİ GÖRÜŞME VİETNAM DEVLET BAŞKANI İLE

Erdoğan, ilk ikili görüşmesini Vietnam Devlet Başkanı To Lam ile gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Vietnam ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin, iki ülke ilişkilerinin “Stratejik Ortaklık” seviyesine yükseltilmesi önerisine Vietnam’ın olumlu yanıt vermesinden memnuniyet duyduğunu, Vietnam ile yatırım, ticaret, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmek için çalışıldığını ifade etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de diplomasi trafiği

Erdoğan, iki ülkenin uluslararası alanda da birlikte çalışmaya devam etmesinin önem arz ettiğini ve bunu sürdürmek gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede ayrıca, Vietnam Devlet Başkanı seçilmesi nedeniyle To Lam’ı kutlarken, kendisini Türkiye’de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne de davet etti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de diplomasi trafiği

LİBYA BAŞKANLIK KONSEYİ BAŞKANI MENFİ’Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi’yi kabul etti. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat da hazır bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de diplomasi trafiği

KOSOVA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarını kapsamında Kosova Başbakanı Albin Kurti ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Çağrı Erhan da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de diplomasi trafiği

KUVEYT VELİAHT PRENSİ EL-SABAH İLE BİR ARAYA GELDİ 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid el-Hamad el-Sabah ile de bir araya geldi. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de diplomasi trafiği
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de diplomasi trafiği - Son Dakika
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