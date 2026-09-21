Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı - Son Dakika
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Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı

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Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı
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Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu Afra Saraçoğlu, yurt dışından Türkiye'ye dönüşünde havalimanında gözaltına alındı. Saraçoğlu, daha önce yaptığı açıklamada ülkeye dönerek adli makamlarla işbirliği içinde ifade vereceğini belirtmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Afra Saraçoğlu hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Kararın verildiği sırada önceden planlanan bir iş seyahati nedeniyle yurt dışında bulunan Saraçoğlu, hakkındaki gelişmeyi basından öğrendiğini açıklamıştı.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre Afra Saraçoğlu, yurt dışından Türkiye'ye dönüşünün ardından soruşturma kapsamında havalimanında gözaltına alındı.

Saraçoğlu'nun gözaltı işlemlerinin ardından soruşturma kapsamında ifadesinin alınması bekleniyor.

Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı

"EN KISA SÜREDE ÜLKEME DÖNECEĞİM" DEMİŞTİ

Hakkında gözaltı kararı verildiğinin ortaya çıkmasının ardından açıklama yapan Saraçoğlu, iş seyahati nedeniyle Türkiye dışında bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugün basına yansıyan ve birçok meslektaşımla birlikte adımın geçtiği haberleri yurt dışındayken öğrendim. Çok önceden planlanan bir iş seyahatim gereği şu an Türkiye'de değilim. Adaletin tecelli etmesi ve sürecin en doğru şekilde ilerleyebilmesi için en kısa sürede ülkeme dönerek, adli makamlarımızla tam bir işbirliği içerisinde ifademi vereceğim. Gönlüm ferah, her şeyin açıklığa kavuşacağına inancım tam."

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997'de Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Antalya'da tamamlayan Saraçoğlu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nü kazandı.

Oyunculuk kariyerine 2016 yılında Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerini paylaştığı İkinci Şans filmiyle başlayan Saraçoğlu, daha sonra Kötü Çocuk, Fazilet Hanım ve Kızları, Kardeş Çocukları, Öğretmen ve Yeşilçam gibi yapımlarda rol aldı.

Saraçoğlu, 2022-2025 yılları arasında yayımlanan Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Oyuncu, 2026 yılında A.B.İ. dizisinin kadrosunda yer aldı.

Afra SaraçoğluUyuşturucuTürkiyeMagazinSon Dakika

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    Yorumlar (5)

  • M zeki Şahin M zeki Şahin:
    ulan gencecik kızsin yazık degilmi paran var şöhretln var daha ne istersin allahtan değerli mi o pisliğe bulaşmaya 6 3 Yanıtla
  • nilem2820 nilem2820:
    kızın suçu olsa neden gelsin akılsızlar 5 3 Yanıtla
  • Kemal Kemal:
    vize sorunları yok ya hemen de uçarlar. ah ahlaksız zenginlik! 5 2 Yanıtla
  • Hakan Caf Hakan Caf:
    Trol ordusu ünlü ünsüz yerli yersiz herkese saldırıyor, suöu olsa gelirmi? Skıl fukarası 3 2 Yanıtla
  • John Wick John Wick:
    Allah a şükür bunu da tanımıyorum 2 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı - Son Dakika
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