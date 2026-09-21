Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Afra Saraçoğlu hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Kararın verildiği sırada önceden planlanan bir iş seyahati nedeniyle yurt dışında bulunan Saraçoğlu, hakkındaki gelişmeyi basından öğrendiğini açıklamıştı.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre Afra Saraçoğlu, yurt dışından Türkiye'ye dönüşünün ardından soruşturma kapsamında havalimanında gözaltına alındı.

Saraçoğlu'nun gözaltı işlemlerinin ardından soruşturma kapsamında ifadesinin alınması bekleniyor.

"EN KISA SÜREDE ÜLKEME DÖNECEĞİM" DEMİŞTİ

Hakkında gözaltı kararı verildiğinin ortaya çıkmasının ardından açıklama yapan Saraçoğlu, iş seyahati nedeniyle Türkiye dışında bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugün basına yansıyan ve birçok meslektaşımla birlikte adımın geçtiği haberleri yurt dışındayken öğrendim. Çok önceden planlanan bir iş seyahatim gereği şu an Türkiye'de değilim. Adaletin tecelli etmesi ve sürecin en doğru şekilde ilerleyebilmesi için en kısa sürede ülkeme dönerek, adli makamlarımızla tam bir işbirliği içerisinde ifademi vereceğim. Gönlüm ferah, her şeyin açıklığa kavuşacağına inancım tam."

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997'de Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Antalya'da tamamlayan Saraçoğlu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nü kazandı.

Oyunculuk kariyerine 2016 yılında Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerini paylaştığı İkinci Şans filmiyle başlayan Saraçoğlu, daha sonra Kötü Çocuk, Fazilet Hanım ve Kızları, Kardeş Çocukları, Öğretmen ve Yeşilçam gibi yapımlarda rol aldı.

Saraçoğlu, 2022-2025 yılları arasında yayımlanan Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Oyuncu, 2026 yılında A.B.İ. dizisinin kadrosunda yer aldı.