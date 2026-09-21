Salah'ın fotoğraf çektirdiği yer olay oldu! Ziyaretçiler akın ediyor - Son Dakika
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Salah'ın fotoğraf çektirdiği yer olay oldu! Ziyaretçiler akın ediyor

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Mohamed Salah'ın Trabzon'un Maçka ilçesindeki Kurtdere Yaylası'nda üzerine oturarak fotoğraf çektirdiği kaya, ziyaretçilerin yeni uğrak noktası oldu. Salah'ın oturduğu taşta fotoğraf çektirmek isteyenler sıraya girerken, kaya bölgede "Salah kayası" olarak anılmaya başlandı.

Mohamed Salah'ın geçtiğimiz günlerde Maçka ilçesindeki Kurtdere Yaylası'nı ziyaret etmesi, bölgedeki bir kayayı da adeta turistik noktaya dönüştürdü.

Salah'ın fotoğraf çektirdiği yer olay oldu! Ziyaretçiler akın ediyor

SALAH'IN OTURDUĞU TAŞ İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Salah'ın yaylada oturarak fotoğraf verdiği kaya, yıldız futbolcunun paylaşımının ardından ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi. Yaylaya gelen vatandaşlar, Salah'ın oturduğu yerde aynı pozu verebilmek için kayanın başında sıraya girdi. Bölgedeki ziyaretçilerin kayaya "Salah kayası" adını verdiği görüldü.

Salah'ın fotoğraf çektirdiği yer olay oldu! Ziyaretçiler akın ediyor

AYNI YERDE POZ VERİYORLAR

Salah'ın fotoğraf çektirdiği noktaya gelenler, yıldız futbolcunun pozunu taklit ederek aynı taşın üzerinde fotoğraf çektiriyor. Bölgede oluşan yoğunluk, Salah'ın Trabzon ziyaretinin yayladaki etkisini de gözler önüne serdi.

Salah'ın fotoğraf çektirdiği yer olay oldu! Ziyaretçiler akın ediyor
Muhammed SalahMohamed SalahTrabzonsporTrabzonSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Rz.20040951 Rz.20040951:
    Allah akıl fikir versin 4 0 Yanıtla
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