Otomobildeki sır ölümün nedeni belli oldu! İki arkadaş yan yana bulunmuştu - Son Dakika
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Otomobildeki sır ölümün nedeni belli oldu! İki arkadaş yan yana bulunmuştu

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Otomobildeki sır ölümün nedeni belli oldu! İki arkadaş yan yana bulunmuştu
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Ankara'da çalışır durumda park halindeki otomobilde ölü bulunan 2 kişinin, egzozdan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, Çiftköy ve Melikşah mahallelerinde toprağa verildi.

Ankara'da'da çalışır durumda park halindeki otomobilde ölü bulunan 31 yaşındaki Berkay Yitkin ile 37 yaşındaki Emre Aktunç'un egzozdan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ortaya çıktı. Yitkin ve Aktunç'un cenazeleri toprağa verildi.

Otomobildeki sır ölümün nedeni belli oldu! İki arkadaş yan yana bulunmuştu

ÇALIŞIR HALDEKİ OTOMOBİLDE BULUNDULAR

Dün sabah saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ankara Bulvarı'nda çalışır durumdaki 06 FU 7548 plakalı otomobilde hareketsiz bulunan 2 kişiyi görenler, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaptığı incelemede Berkay Yitkin ve Emre Aktunç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobildeki sır ölümün nedeni belli oldu! İki arkadaş yan yana bulunmuştu

İKİ AİLEYİ YASA BOĞAN ÖLÜMÜN NEDENİ BELLİ OLDU

Berkay Yitkin ve Emre Aktunç'un, egzozdan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Yitkin ve Aktunç'un cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Berkay Yitkin'in cenazesi Çiftköy Mahallesi'nde, Emre Aktunç'un cenazesi ise Melikşah Mahallesi'nde öğle kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Otomobildeki sır ölümün nedeni belli oldu! İki arkadaş yan yana bulunmuştu
Kaynak: DHA
MelikşahOlaylarOtopsiAnkaraGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Otomobildeki sır ölümün nedeni belli oldu! İki arkadaş yan yana bulunmuştu - Son Dakika
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