Türk giyim devinin patronu Süleymancılar operasyonunda gözaltına alındı - Son Dakika
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Türk giyim devinin patronu Süleymancılar operasyonunda gözaltına alındı

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Türk giyim devinin patronu Süleymancılar operasyonunda gözaltına alındı
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Türkiye'nin önde gelen tesettür giyim markalarından Armine'nin kurucusu Mehmet Dursun, kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen yapılanmaya yönelik "Alihan Kuriş Suç Örgütü" soruşturmasının 4. dalga operasyonunda gözaltına alındı. Armine'ye ise soruşturmanın önceki aşamasında TMSF tarafından kayyum atanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Süleymancılar olarak bilinen "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma genişliyor. Soruşturma kapsamında 20 Eylül'de 4. dalga operasyon için düğmeye basılırken, 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma; "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlamaları kapsamında yürütülüyor.

ARMINE'NİN KURUCUSU DA GÖZALTINDA

Son operasyon kapsamında dikkat çeken bir isim de gündeme geldi. Ünlü giyim markası Armine'nin kurucu isimlerinden iş insanı Mehmet Dursun'un gözaltına alındığı öğrenildi.

Soruşturmanın önceki aşamalarında Armine Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ de hakkında adli tedbir uygulanan şirketler arasında yer almıştı.

Türk giyim devinin patronu Süleymancılar operasyonunda gözaltına alındı

29 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturmada elde edilen yeni deliller doğrultusunda, örgütle bağlantılı veya iltisaklı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketlerin yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerini organize ettiği öne sürüldü.

Şüphelilerin kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu yönünde tespitlere ulaşıldığı bildirildi.

Son operasyon kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete daha kayyum atanmasına karar verildi.

YARDIM SEVKİYATLARINA NAKİT PARA GİZLENDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Soruşturma kapsamında kayıt dışı para ve menkul değer transferleri gerçekleştirildiği, örgütün resmi ve bürokratik işlemlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü ve ihtiyaç duyulan taşınır ile taşınmazların düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiği öne sürüldü.

Başsavcılık ayrıca yurt dışına yapılan yardım sevkiyatlarının içerisine nakit para gizlendiği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin lojistik şirketleri aracılığıyla sevk edildiğine ilişkin deliller elde edildiğini açıkladı.

Türk giyim devinin patronu Süleymancılar operasyonunda gözaltına alındı

SEÇİM SÜREÇLERİNE İLİŞKİN BULGULAR DA DOSYADA

Soruşturmada elde edilen dijital materyaller, tanık ifadeleri, mali kayıtlar ve diğer deliller kapsamında şüphelilerin Türkiye'deki seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin bulguların da dosyaya girdiği bildirildi. Başsavcılık, bu konudaki incelemenin çok yönlü olarak devam ettiğini belirtti.

İLK OPERASYON 13 AĞUSTOS'TA YAPILDI

Soruşturmanın ilk büyük operasyonu 13 Ağustos'ta Ankara merkezli 17 ilde gerçekleştirildi. Başsavcılık 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verirken, 123 adreste arama ve el koyma işlemleri uygulandı. İlk aşamada 30 şüpheli gözaltına alındı.

İlk operasyonda hakkında işlem yapılan şirketler arasında Armine Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ ile Ayakkabı Dünyası gibi kamuoyunda bilinen markaların yer alması dikkat çekmişti.

SORUŞTURMADA 81 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturmanın önceki aşamalarında gözaltına alınarak hakimliklere sevk edilen şüphelilerden 81'i tutuklandı. Ayrıca örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 dernek ve 55 şirkete el konuldu, bu şirketlerden 50'sine kayyum atandı.

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    Yorumlar (1)

  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Varsa cemaatçi suç örgütü iltisakı en yüksek ceza verilmeli...yeter bıktı vatandaş bu tiplerden ! 0 0 Yanıtla
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