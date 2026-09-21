Salah'ın oturduğu taşa o da gitti! Nevzat Aydın'dan kuymaklı paylaşım

Salah'ın yayla ziyaretinin ardından bölgede dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Mısırlı yıldızın fotoğraf çektirdiği kaya, aynı noktada poz vermek isteyen ziyaretçilerin uğrak yeri haline geldi.

SALAH'IN OTURDUĞU KAYAYA ÇIKTI

Nevzat Aydın da Kurtdere Yaylası'na giderek Salah'ın üzerine oturup poz verdiği kayayı ziyaret etti. Aydın, aynı noktada fotoğraf çektirirken yaylada kuymak yediği anları da paylaştı.

NEVZAT AYDIN KİMDİR?

Nevzat Aydın, 8 Mart 1976'da dünyaya geldi. Türkiye'nin ilk ve en büyük çevrim içi yemek siparişi platformlarından Yemeksepeti'nin kurucu ortağı ve eski CEO'su olan Aydın, 2001 yılında üstlendiği CEO'luk görevinden 1 Kasım 2021'de ayrıldı.

Aydın'ın yönetimindeki Yemeksepeti, 2015 yılında 589 milyon dolar karşılığında dünyanın en büyük çevrim içi yemek siparişi platformlarından Delivery Hero bünyesine katıldı. Bu satış, o dönemde Türkiye internet tarihinin en yüksek değerlemeli işlemi olarak kayıtlara geçti.

Nevzat Aydın, 2010-2012 yılları arasında Dragon's Den programında yatırımcı ve jüri olarak görev yaptı. 2013 ve 2015 yıllarında Fortune dergisinin 40 Yaş Altı 40 Listesi'nde birinci sırada yer aldı.

2017 yılında American Turkish Society Galası'nda Hayırseverlik Ödülü alan Aydın, 2020 yılında ise 178 ülkede faaliyet gösteren Küresel Girişimcilik Ağı'nın Türkiye yapılanması GEN Türkiye'nin kuruluşunda yönetim kurulu başkanı olarak görev aldı.