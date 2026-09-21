Cindy Crawford'ın oğlu Presley Gerber 27 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Cindy Crawford'ın oğlu Presley Gerber 27 yaşında hayatını kaybetti

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Cindy Crawford\'ın oğlu Presley Gerber 27 yaşında hayatını kaybetti
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Dünyaca ünlü model Cindy Crawford ile iş insanı Rande Gerber'in 27 yaşındaki oğlu Presley Gerber hayatını kaybetti. Gerber'in ölüm nedeni henüz açıklanmazken, ailesi mahremiyet talebinde bulundu.

Dünyaca ünlü süpermodel Cindy Crawford ile iş insanı Rande Gerber'in oğlu Presley Gerber, 27 yaşında hayatını kaybetti. Gerber'in bir rehabilitasyon merkezinde yaşamını yitirdiği belirtilirken ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

AİLESİ ÖLÜMÜ DOĞRULADI

Cindy Crawford ve Rande Gerber'in 27 yaşındaki oğlu Presley Gerber'in hayatını kaybettiği, ailenin temsilcisi tarafından doğrulandı. Los Angeles County Adli Tıp Kurumu kayıtlarına göre Gerber, 20 Eylül Pazar günü bir rehabilitasyon merkezinde yaşamını yitirdi.

Gerber'in ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı. Adli tıp kayıtlarında ölüm nedenine ilişkin bilgi bulunmazken, otopsi sürecinin devam ettiği bildirildi. Aile, yaşanan acı nedeniyle mahremiyet talebinde bulundu.

Cindy Crawford'ın oğlu Presley Gerber 27 yaşında hayatını kaybetti

ANNESİNİN İZİNDEN GİDEREK MODELLİK YAPTI

1999 doğumlu Presley Gerber, annesi Cindy Crawford gibi modellik kariyerine yöneldi. Calvin Klein ve Dolce & Gabbana gibi dünyaca ünlü markaların kampanyalarında yer alan Gerber, 2018 yılında annesiyle birlikte Pepsi'nin Super Bowl reklamında da kamera karşısına geçti.

Presley, aynı zamanda model ve oyuncu Kaia Gerber'in ağabeyiydi. Cindy Crawford ve Rande Gerber, 1998 yılında evlenmiş ve iki çocuk sahibi olmuştu.

Cindy Crawford'ın oğlu Presley Gerber 27 yaşında hayatını kaybetti

MÜCADELESİNİ KAMUOYUYLA PAYLAŞMIŞTI

Presley Gerber, son yıllarda ruh sağlığı ve bağımlılıkla ilgili yaşadığı zorluklar hakkında kamuoyuna açık şekilde konuşmuştu. 2025 yılında sosyal medya üzerinden "Mental Health Mondays" adlı bir seri başlatarak bu konularda daha açık konuşulmasını amaçladığını belirtmişti.

Gerber'in son dönemdeki mücadelesi ailesi tarafından da gündeme getirilmişti. Kız kardeşi Kaia Gerber, Ağustos 2026'da verdiği bir röportajda ağabeyinin yaşadığı sorunların aile üzerindeki etkisinden söz etmişti.

Gerber'in ölümüyle ilgili soruşturma ve adli inceleme sürüyor. Ölüm nedenine ilişkin resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Cindy CrawfordSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • John Wick John Wick:
    uyuşturucudan gitti demek olmaz şimdi. Mahremiyetle geçiştirelim. 0 0 Yanıtla
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