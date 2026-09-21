6. hafta bitti, yapay zeka şampiyonu açıkladı! İşte oranlar

19 günlük milli ara öncesinde Süper Lig'de 6. hafta tamamlandı. Haftanın dikkat çeken sonuçlarında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederken Fenerbahçe ise Eyüpspor'u 8-0 yenerek tarihi bir galibiyet aldı.

Beşiktaş ise Amedspor deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle döndü. Bu sonuçların ardından yapay zeka tarafından yapılan sezon simülasyonunda şampiyonluk tahminleri güncellendi.

TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ YÜKSELDİ

Binlerce kez gerçekleştirilen simülasyonda Trabzonspor'un sezonu 4. sırada tamamlayacağı öngörüldü. Bordo-mavililerin 63 puan toplayacağı tahmin edilirken, 6. hafta öncesinde yüzde 1,4 olarak hesaplanan şampiyonluk ihtimalinin Galatasaray galibiyetinin ardından yüzde 4,1'e yükseldiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ İÇİN YÜZDE 16,9

Amedspor'a 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ın sezonu 3. sırada tamamlayacağı tahmin edildi. Siyah-beyazlıların sezonu 71 puanla bitireceği öngörülürken, şampiyonluk ihtimali yüzde 16,9 olarak hesaplandı.

FENERBAHÇE'NİN ORANI ARTTI

Eyüpspor'u 8-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin ise sezonu 75 puanla ikinci sırada tamamlayacağı tahmin edildi. Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz hafta yüzde 18,2 olan şampiyonluk ihtimalinin yüzde 25,6'ya yükseldiği belirtildi.

ZİRVEDE YİNE GALATASARAY VAR

Yapay zeka simülasyonunda sezonu zirvede tamamlaması beklenen takım yine Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılıların sezonu 79 puanla tamamlayacağı tahmin edilirken, geçtiğimiz hafta yüzde 61 olan şampiyonluk ihtimalinin Trabzonspor mağlubiyetinin ardından yüzde 52,7'ye gerilediği aktarıldı.