Real Madrid TV çıldırdı: Bu ligden kalkıp gitmek istiyorsunuz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Real Madrid TV çıldırdı: Bu ligden kalkıp gitmek istiyorsunuz

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Real Madrid TV çıldırdı: Bu ligden kalkıp gitmek istiyorsunuz
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atletico Madrid derbisini 2-1 kaybeden Real Madrid'de hakem kararlarına yönelik tepkiler sürüyor. Jose Mourinho'nun ardından Real Madrid TV de tartışmalı pozisyonları gündeme getirerek Atletico'nun dokuz kişi kalabileceğini savundu ve hakem yönetimine sert eleştiriler yöneltti.

Real Madrid'de Atletico Madrid karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından hakem yönetimine yönelik eleştiriler sürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun maç sonundaki sert açıklamalarının ardından bu kez kulübün resmi televizyon kanalı tartışmalı pozisyonları gündeme taşıdı.

"ATLETİCO 9 KİŞİ KALSAYDI NE OLURDU BİLMİYORUZ"

Real Madrid TV'deki yayında Atletico Madrid'in bazı pozisyonlarda kırmızı kart görebileceği savunuldu. Kulüp televizyonunda, "Atletico Madrid dokuz kişi kalsaydı maçın nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"BU LİGDEN KALKIP GİTMEK İSTİYORSUNUZ"

Yayında hakem Ortiz Arias'ın bazı görüntüleri de gündeme getirildi. Real Madrid TV, yaşanan kararların ardından taraftarların LaLiga'ya yönelik tepkisinin arttığını savundu. Kulüp televizyonunda ayrıca hakem yönetimine ilişkin eleştiriler sertleştirilerek "Bu ligden kalkıp gitmek istiyorsunuz" ifadelerine yer verildi.

Real Madrid TV çıldırdı: Bu ligden kalkıp gitmek istiyorsunuz

"REAL MADRİD'E BAŞKA BİR ÖLÇÜ VAR"

Real Madrid TV, bazı pozisyonların Real Madrid aleyhine farklı değerlendirildiğini öne sürdü. Yayında, "Real Madrid'e karşı başka bir ölçü var. Real Madrid'in eşit şartlarda mücadele etmesine izin verilmiyor" değerlendirmesi yapıldı. Fede Valverde'ye yapılan müdahale ve Real Madridli Dean Huijsen'in gördüğü kırmızı kart da tartışılan pozisyonlar arasında gösterildi.

Real Madrid TV çıldırdı: Bu ligden kalkıp gitmek istiyorsunuz

"FUTBOLU KONUŞMANIN ANLAMI YOK"

Kulüp televizyonu, hakem kararlarının karşılaşmanın önüne geçtiğini savunarak futbolun saha içi bölümünün konuşulmasının anlamlı olmadığını belirtti. Yayında "Futbol üzerine tartışmanın bir anlamı yok" ifadeleri kullanıldı.

Atletico MadridJose MourinhoReal MadridLa LigaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Türk Hakemlerini getirin onlar adaletli mac yönetirler 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti
Kılıçdaroğlu’na ses getirecek İmamoğlu sorusu Tek kelimeyle yanıtladı Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay Herkes ağzı açık izledi Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi
Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı
Taşlı saldırıya uğradılar Otobüsten böyle karşılık verdiler Taşlı saldırıya uğradılar! Otobüsten böyle karşılık verdiler
14:01
AK Parti Ordu Milletvekili Hamarat’tan tüccarlara net çağrı “Elinizi taşın altına koyun“
AK Parti Ordu Milletvekili Hamarat'tan tüccarlara net çağrı! "Elinizi taşın altına koyun"
14:00
Arda Güler kararı tartışma yarattı Mourinho’ya olay tepki
Arda Güler kararı tartışma yarattı! Mourinho'ya olay tepki
13:53
Meteoroloji saat verdi İstanbul dahil 6 ile kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji saat verdi! İstanbul dahil 6 ile kuvvetli yağış geliyor
13:38
Kadir İnanır’ın son isteği ortaya çıktı Avukatı bizzat açıkladı: Tüm mirasını...
Kadir İnanır’ın son isteği ortaya çıktı! Avukatı bizzat açıkladı: Tüm mirasını...
13:26
Galatasaray’da yönetim de isyan etti Okan Buruk’a flaş eleştiriler
Galatasaray'da yönetim de isyan etti! Okan Buruk'a flaş eleştiriler
13:22
6. hafta bitti, yapay zeka şampiyonu açıkladı İşte oranlar
6. hafta bitti, yapay zeka şampiyonu açıkladı! İşte oranlar
12:42
“Alo Kaza“ soruşturmasında çarpıcı para trafiği: 175 bin başvurudan 5 milyar TL vekalet ücreti
"Alo Kaza" soruşturmasında çarpıcı para trafiği: 175 bin başvurudan 5 milyar TL vekalet ücreti
11:31
THY’de yeni dönem Onlarca yıllık yasak resmen kalktı
THY'de yeni dönem! Onlarca yıllık yasak resmen kalktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 14:37:42. #.0.2#
SON DAKİKA: Real Madrid TV çıldırdı: Bu ligden kalkıp gitmek istiyorsunuz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement