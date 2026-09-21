Amedspor tribünlerinde Türk bayrakları dalgalandı - Son Dakika
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Amedspor tribünlerinde Türk bayrakları dalgalandı

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Amedspor tribünlerinde Türk bayrakları dalgalandı
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Amedspor-Beşiktaş karşılaşmasında Diyarbakır Stadyumu'nu dolduran taraftarların Türk bayrakları ve Amedspor atkılarıyla takımlarına destek verdiği görüntüler dikkat çekti. Tribünlerde coşkulu bir atmosfer oluşurken Amedspor, Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

Amedspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Diyarbakır Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılarak önemli bir sonuca imza attı.

Amedspor tribünlerinde Türk bayrakları dalgalandı

TRİBÜNLER TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Karşılaşma öncesinde ve maç sırasında Diyarbakır Stadyumu'nda renkli görüntüler ortaya çıktı. Binlerce taraftar, ellerindeki Türk bayrakları ve Amedspor atkılarıyla tribünlerde yerini aldı. Taraftarların takımlarına verdiği yoğun destek maç boyunca devam etti.

Amedspor tribünlerinde Türk bayrakları dalgalandı

AMEDSPOR'DAN KRİTİK GALİBİYET

Tribünlerin desteğini arkasına alan Amedspor, Beşiktaş karşısında sahadan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 13'e yükselten Diyarbakır ekibi, Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu.

Amedspor tribünlerinde Türk bayrakları dalgalandı
DiyarbakırBeşiktaşSporSon Dakika

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    Yorumlar (10)

  • Apple User Apple User:
    bir tane Türk bayrağı ve başında bir kaç adam koruma çok gülünçler. çok ayıp ettikleri 5 13 Yanıtla
  • Rustem Cile Rustem Cile:
    amed spor kutluyor ve halkını bu güzel davranışından dolayı kutluyorum 12 2 Yanıtla
  • Mesut Erdoğan Mesut Erdoğan:
    Zaten normal değil mi? Bu tip haberler çok mantıksız, 11 0 Yanıtla
  • Ramazan Güler Ramazan Güler:
    :) süperlig dedikleri yere çıkalım iki takımıda halledecegiz rahat olun herzaman her yerde en büyük bursa 0 8 Yanıtla
  • 532547 532547:
    faşistlere malzeme bırakmadınız şimdi 7 1 Yanıtla
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