9 şirketle bağlantılı yöneticilerin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu - Son Dakika
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9 şirketle bağlantılı yöneticilerin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu

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9 şirketle bağlantılı yöneticilerin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturması kapsamında Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğunu açıkladı.

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın mali boyutunda çok sayıda şirketle bağlantılı yönetici ve yetkili hakkında mal varlığı tedbirleri uygulandı.

Soruşturmanın vatandaşların haklarının korunması, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması ve hukuki sorumluluğu bulunan kişilerin adalet önünde hesap vermesinin sağlanması amacıyla çok yönlü olarak sürdürüldüğü belirtildi.

9 ŞİRKETLE BAĞLANTILI İSİMLERİN MAL VARLIĞI HAREKETLERİ DONDURULDU

Soruşturmanın mali ayağında; Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu.

MAL VARLIKLARININ KAÇIRILMASINA KARŞI TEDBİR

Soruşturma kapsamındaki mal varlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla da çok sayıda kuruma müzekkere gönderildi.

Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a gerekli bildirimler yapıldı.

YÖNETİCİLERİN EŞLERİ VE BİRİNCİ DERECE YAKINLARI DA KAPSAMDA

Tedbirler yalnızca şirketlerin yöneticileriyle sınırlı tutulmadı. Adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile imza yetkililerinin eşleri ve birinci derece kan hısımlarının mal varlıklarını azaltıcı nitelikteki işlemleri de mercek altına alındı.

Bu kişilerin söz konusu işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi ilgili kurumlara bildirildi.

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, 10 KİŞİ ARANIYOR

Soruşturmanın adli ayağında ise 25 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerden 15'i gözaltına alınırken, firari 10 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği açıklandı.

"HER KİM OLURSA OLSUN HESABI YARGI ÖNÜNDE SORULACAK"

Soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle devam ettiği belirtilirken, hukuki sorumluluğu tespit edilen kişilerin kim olduğuna bakılmaksızın yargı önünde hesap vermesinin sağlanacağı vurgulandı.

Mağdur vatandaşların haklarının korunması ve suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi için bütün adli ve mali imkanların kullanılacağı bildirildi.

9 şirketle bağlantılı yöneticilerin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu
Tera YatırımAkın GürlekEkonomiFinansGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • kasapramazan1963@outlook.com [email protected]:
    alıştınız köpeksiz köyde değneksiz gezmeye. en ufak bir olayda Türkiye ye ayar vermeye. hadi bundan sonrada verin bakalım 1 1 Yanıtla
  • 00349200 00349200:
    Evvel neden göz yamuldu izin verildi? bunlari çıkaran kim ve onayladı? SPK neredeydi? araştırın bakalım bu şirketlerin sahipleri kimler, kimlerin tanıdıkları??? 0 0 Yanıtla
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