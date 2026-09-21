İspanya'da Sanchez'in eşi için kritik karar: Halk jürisi önünde yargılanacak - Son Dakika
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İspanya'da Sanchez'in eşi için kritik karar: Halk jürisi önünde yargılanacak

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İspanya\'da Sanchez\'in eşi için kritik karar: Halk jürisi önünde yargılanacak
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begoña Gómez hakkında yaklaşık 2,5 yıldır devam eden soruşturmada yargı süreci resmen başlıyor. Yargıç Juan Carlos Peinado'nun kararıyla Gómez, nüfuz ticareti ve kamu kaynaklarının usulsüz kullanıldığı iddiaları kapsamında halk jürisi karşısında sanık sandalyesine oturacak.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begoña Gómez hakkında yaklaşık 2,5 yıldır süren soruşturmada yeni bir aşamaya girildi. Madrid'de davaya bakan Yargıç Juan Carlos Peinado, Gómez'in nüfuzunu kullanmak ve kamu kaynaklarını usulsüzce harcamakla suçlandığı için halk jürisi önünde yargılanmasına karar verdi.

PEINADO KARARI EMEKLİLİĞİ ÖNCESİ VERDİ

Yargıç Peinado, uzun süredir ülke gündemini meşgul eden soruşturmanın ardından 21 Eylül'de duruşmanın başlamasına karar verdi. Üstelik bu karar, Peinado'nun emekliliğine günler kala geldiği için ayrıca dikkat çekti.

Duruşmada sadece Begoña Gómez değil, Moncloa'daki danışmanı Cristina Álvarez de sanık olacak. Ancak Álvarez yalnızca kamu kaynaklarını kötüye kullanmakla suçlanıyor.

GÖZLER ÜNİVERSİTEDEKİ GÖREVLERİNE ÇEVRİLDİ

Gómez'e yöneltilen suçlamalar, Madrid Complutense Üniversitesi'nde yaptığı akademik çalışmalar ve yönettiği yüksek lisans programlarıyla ilgili.

Soruşturmada, Gómez'in Başbakan Sanchez ile evli olmasının ona üniversitedeki pozisyonunda avantaj sağladığı ve bazı iş ilişkilerinde etkisini kullandığı iddia ediliyor.

YAZILIM ALIMINDA USULSÜZLÜK İDDİASI

Dosyada ayrıca üniversitede geliştirilen bir yazılımın kullanımıyla ilgili iddialar da yer alıyor. Yargıç Peinado, bu konuda kamu kaynaklarının yanlış kullanıldığına karar vererek Gómez'in bu sebeple de yargılanmasına hükmetti.

13 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Aşırı sağcı Hazte Oír grubu, Begoña Gómez'in 13 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istiyor. Gómez ise suçlamaları reddediyor ve beraatini talep ediyor. Avukatları, Başbakan'la evli olmasının ona hukuka aykırı bir avantaj sağlamadığını savunuyor.

Ayrıca İspanya Başsavcılığı da Gómez'in suçlu olmadığı görüşünde ve beraatini istiyor.

İSPANYA SİYASETİNDE BİR İLK YAŞANACAK

Gómez'in halk jürisi önünde yargılanacak olması, İspanya siyasi tarihinde bir ilk. Çünkü bu, görevdeki bir başbakanın eşinin ilk kez suçlamalar nedeniyle mahkemeye çıkması anlamına geliyor.

Davanın nasıl sonuçlanacağına ise Madrid İl Mahkemesi tarafından seçilecek halk jürisi karar verecek. Duruşma tarihi ise dosya mahkemeye ulaştıktan sonra belli olacak.

HÜKÜMETTEN SORUŞTURMAYA SERT TEPKİ

Başbakan Sanchez'in liderliğindeki hükümet, en başından beri bu soruşturmayı eleştiriyor. Hükümet yetkilileri, dava sürecinin sadece Gómez'in Başbakan'ın eşi olması yüzünden başlatıldığını ve Yargıç Peinado'nun tutumunu doğru bulmadıklarını söylüyor.

Hükümet, bu davanın hukuktan çok siyasi nedenlerle açıldığını düşünüyor. Peinado ise elindeki bulguların dava açmak için yeterli olduğunu savunuyor.

Kaynak: AA
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