Yolsuzluk davasında 84. duruşma! İş insanı ödemeleri baskıya bağladı - Son Dakika
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Yolsuzluk davasında 84. duruşma! İş insanı ödemeleri baskıya bağladı

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Yolsuzluk davasında 84. duruşma! İş insanı ödemeleri baskıya bağladı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında 84'üncü duruşma görüldü. Görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı, 57'si tutuklu 436 sanıklı dosyada söz alan tutuksuz sanık iş insanı Mert Saraç, BYZAG isimli firmaya gönderdiği paraların karşılığında hiçbir mal ya da hizmet almadığını, ödemeleri ticari baskı altında yaptığını savundu. Savcılık, İmamoğlu için 2 bin 352 yıla varan hapis cezası talep ediyor.

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında, aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 57'si tutuklu 436 sanık, 84'üncü duruşmada hakim karşısına çıktı.

828 YIL 2 AYDAN 2 BİN 352 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri' olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu'nun; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet', 'Suç gelirlerinin aklanması', 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'Kişisel verilerin kaydedilmesi', 'Kişisel verileri ele geçirme ve yayma', 'Suç delillerini gizleme', 'Haberleşmenin engellenmesi', 'Kamu malına zarar verme', 'Rüşvet alma', 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'İrtikap', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'İhaleye fesat karıştırma', 'Çevrenin kasten kirletilmesi', 'Vergi usul kanununa muhalefet', 'Orman kanununa muhalefet' ve 'Maden kanununa muhalefet' suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu'nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

ÖDEMELERİN SEBEBİ ZORUNLULUKTAN KAYNAKLANMAKTADIR

Tutuksuz sanık iş insanı Mert Saraç, "BYZAG tarafından bana faturalar yönlendirildi ve ben de bu faturalar karşılığında ödemeler yaptım. BYZAG firmasından şirketime yönlendirilen faturalarda belirtilen bileklikler de tarafıma gönderilmedi. Herhangi bir mal veya hizmet almadan kesilen bu faturalara karşılık yapılan ödemelerin sebebi ise tamamen ticari baskılama ve zorunluluktan kaynaklanmaktadır. Spor A.Ş.'den alacağım ödemeleri ya alamıyordum ya da çok geç alıyordum. Bu süreçteyken, Emrah Bağdatlı'nın adını veren birisi benimle iletişime geçti. Kim olduğunu hatırlamıyorum. Bana mevcut ödemelerimi alabilmem ve işlerimin de devam edebilmesi için yönlendirilecek faturaları ödemem gerektiğini söyledi. Devam eden işlerimin tehlikeye girmemesi ve kalan ödemelerimi alabilmek adına ödemeleri yaptım. Bana bileklik faturası kesmişler. Benim bu kadar bileklikle ne işim olabilir? Yılbaşı hediyesi diye aldı demişler. Şirketim bu işlemler karşılığında maddi ya da manevi fayda sağlamamıştır. Bu işlemler dışında faturaların hazırlanış süreci, içerik denetimi, organizatör yapısı ya da paranın akıbetine, ne için kullanıldığına ilişkin herhangi bir bilgiye sahip değilim. BYZAG Sanat Tasarım isimli firmaya göndermiş olduğum para da bu kapsamdadır. BYZAG isimli firmanın o dönem içerisinde kime ait olduğunu bilmiyordum. Zeynep Ayten Gözdem Ongun'u da tanımıyordum. Gözdem Ongun her ne kadar aramızda ticari ilişki vardır dese de savunmaları gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

TEHDİT KARŞISINDA YAPMAK DURUMUNDA KALDIM

Tutuklu sanık Murat Ongun, soru sormak için söz aldı. Ongun, "Emrah Bağdatlı'nın adı verilerek hangi gerekçeyle yönlendirildiniz?" dedi. Saraç, "Bağdatlı vasıtasıyla ulaştığını söyleyen bir telefon aldım. Devam edecek işlerin akıbetiyle alakalı tehdit edildim. Mevcut yapacağım işlerin ve arkada bekleyen yüksek tutarların riske girmemesi adına bu adımı attım" dedi. Ongun, "Şunu mu diyorsunuz; Spor A.Ş.'den alacağınız ödemelerin yapılmaması tehdidi karşısında BYZAG firmasından alışveriş yapmak mecburiyetinde mi bırakıldınız?" dedi. Saraç ise "Doğrudur, telefonda bu minvalde görüş belirtildi" dedi. Bunun üzerine Murat Ongun, "Sizi tanımadığınız biri aradı, 'şu firmaya ödeme yap' dedi, siz de yaptınız mı?" dedi. Saraç, "Evet, baskı ve tehdit karşısında yapmak durumunda kaldım" dedi.

Kaynak: DHA
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    Yorumlar (2)

  • Beşir Beşir:
    Bu adam Kendi egosu yüzünden Kaç kişinin cezaevine girmesine sebep oldu 1 0 Yanıtla
  • Neco Ergenc Neco Ergenc:
    hayır açıklamaların son derece ciddi değerli ve delilli. Öyle olmasa nasıl yatırdığı para soyadları tutan şahıslara uyuyor.? 0 0 Yanıtla
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