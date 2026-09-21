Ladin Bahar, babası Ali Bahar'ın tekne kazası davasında 2 sanık için ceza istedi - Son Dakika
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Ladin Bahar, babası Ali Bahar'ın tekne kazası davasında 2 sanık için ceza istedi

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Ladin Bahar, babası Ali Bahar\'ın tekne kazası davasında 2 sanık için ceza istedi
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ATSO Başkanı Ali Bahar'ın ölümüyle sonuçlanan tekne kazası davası 3'üncü kez görüldü. Duruşmada kızı Ladin Bahar, teknede bulunan 2 sanığın cezalandırılmasını isteyerek 'Çok büyük yaralar sarmaya çalışıyoruz' dedi.

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar'ın (55) hayatını kaybettiği tekne kazasına ilişkin 3'üncü duruşmada söz alan kızı Ladin Bahar, olay anında teknede bulunan 2 sanığın cezalandırılmasını talep ederek, "Çok büyük yaralar sarmaya çalışıyoruz" dedi.

ATSO Başkanı Ali Bahar, 18 Temmuz 2024 akşamı beraberinde M.S.Ç. ve Y.C.Ç. ile birlikte kendisine ait 'Alber' adlı tekneyle Kemer Marina'dan denize açıldı. Geceyi denizde geçiren 3 kişi, sabah marinaya dönmek üzere hareket etti. İddiaya göre; Ali Bahar, marinaya yanaştıkları sırada teknede oturmak için kullanılan bir minderin denize düşmesi üzerine suya atladı. Tekneyi kullanan arkadaşı M.S.Ç., durumu fark etmeden manevra yapınca motor pervaneleri arasında kalan Ali Bahar, yaşamını yitirdi. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Bahar'ın ölümüne ilişkin iddianame hazırladı. Ali Bahar'ın vücudunda 2.55 promil alkol ve anestezik ilaç lidokain maddesi bulunduğu kaydedilen iddianamede, M.S.Ç. ve Y.C.Ç. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla 2 yıldan 6'şar yıla kadar hapis talep edildi.

GÖREVSİZLİK KARARI VERİLDİ

Kemer 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuksuz sanıklar M.S.Ç. ve Y.C.Ç. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan kamu davası açıldı. Mahkeme, eylemin 'Kasten öldürme' suçunu oluşturabileceği ihtimali ve bu suçun Ağır Ceza Mahkemesi'nin görev alanına girmesi nedeniyle görevsizlik kararı vererek dosyanın Antalya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti. Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada; Cumhuriyet Savcısı, mütalaasında sanık Y.C.Ç.'nin beraatini, sanık M.S.Ç.'nin ise 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Yargılamaya, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. M.S.Ç. duruşmada huzura çıkarken, sanık Y.C.Ç. ikametinin Muğla'nın Bodrum ilçesinde olmasından dolayı SEGBİS ile bağlandı. Geçen duruşma istenen 112 ses kayıtları dosyaya eklendi. Diğer bilirkişi raporlarının ise henüz mahkemeye ulaşmadığı görüldü.

'SANIK TARAFINDAKİ RAHAT YAŞAMI GÖRÜYORUZ'

Duruşmada söz alan Ali Bahar'ın kızı Ladin Bahar, "2 yıldır yargılama devam ediyor. Biz çok büyük yaralar sarmaya çalışıyoruz. Sanık tarafında ise rahat yaşamı görüyoruz. Mahkeme heyetine sığınıyoruz. Antalya'da yaşayan birinin başka yerden mahkemeye bağlanması çok şaşırtıcı" dedi. Ali Bahar'ın eşi Şebnem Bahar ise "Biz sanık Y.C.Ç.'nin Antalya'ya gelmesini istiyoruz ancak her iki sanığı da görmekten çok hoşnut değilim. SEGBİS bağlantısında kişinin yüzü ve tepkileri görülmüyor. Bu şekilde nasıl karar verilecek?" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanıkların adli kontrol hükümlerinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA
Ali BaharGüvenlik3. SayfaMahkemeGüncelKazaSon Dakika

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