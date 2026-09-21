Servetiyle Cristiano Ronaldo\'yu dörde katladı! Bu isme çok şaşıracaksınız

Manchester United’ın eski Fransız golcülerinden Louis Saha, futbol kariyerini noktalandırdıktan sonra iş dünyasında imza attığı başarıyla adından söz ettiriyor. 2013 yılında yeşil sahalara veda eden eski futbolcu, kurucuları arasında yer aldığı dijital platform AxisStars ile devasa bir ticari başarıya ulaştı.

DEĞERİ 4,3 MİLYAR DOLAR

İngiliz basınında çıkan haberlere göre ;Saha’nın çocukluktan bu yana görüştüğü bir arkadaşı ile birlikte kurduğu platformun piyasa değerinin 4,3 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

RONALDO KIYASLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Haberde, AxisStars'ın 4.3 milyar dolarlık değerleme iddiası, Saha'nın eski takım arkadaşı olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun tahmini kişisel servetiyle de kıyaslandı. Kurulan şirketin Ronaldo'nun kişisel servetini dörde katladığı belirtildi.

KENDİ YAŞADIĞI ZORLUKLARDAN YOLA ÇIKTI

Manchester United ile iki Premier Lig ve bir UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Louis Saha, platform fikrinin aktif futbolculuk dönemindeki tecrübelerinden doğduğunu ifade etmişti. Genç sporcuların kariyer yönetimi ve finansal yönlendirme konularında yaşadığı sıkıntıları gözlemleyen Saha, onları doğru profesyonellerle buluşturacak güvenli bir ağ oluşturmayı hedefledi.