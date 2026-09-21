Atletico Madrid'den Mourinho'ya göndermeli paylaşım

İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Real Madrid'i çalıştıran Portekizli teknik adam Jose Mourinho’ya olay yaratacak bir göndermede bulundu.

BASILI GÖRÜNTÜLERLE HAKEMİ ELEŞTİRDİ

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç sonrası basın toplantısına Cristian Romero ve Lee Kang-in’in Real Madrid oyuncularına yaptığı müdahalelerin basılı görüntülerini getirerek hakem Miguel Angel Ortiz Arias’ı sert şekilde eleştirdi.

''ZAVALLI HAKEM BASKIYLA BAŞ EDEMEDİ''

Portekizli teknik adam, ''Hakem 41 yaşında, derbi için tecrübesi yok. Sadece küçük maçlarda görev yapmış zayıf bir hakem. Zavallı hakem baskıyla baş edemedi. Hakem kurulunu tebrik ederim.'' ifadelerini kullandı.

ATLETICO MADRID'İN PAYLAŞIMI

Atletico Madrid, Mourinho’nun basın toplantısındaki fotoğrafını ve derbideki faul görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. İspanyol ekibi paylaşımında İspanyolca ve İngilizce olarak ''Hakemlere yönelik tacizi derhal durdurun!'' mesajını vererek Mourinho'ya göndermede bulundu.