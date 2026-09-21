Hatay Payas'ta eşini pompalı tüfekle öldüren şahıs çelik yelekle adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Hatay Payas'ta eşini pompalı tüfekle öldüren şahıs çelik yelekle adliyeye sevk edildi

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Hatay Payas\'ta eşini pompalı tüfekle öldüren şahıs çelik yelekle adliyeye sevk edildi
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Emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelekle adliyeye sevk edilen şahıs, 20 Eylül akşamı Hatay Payas'ta 2 çocuğunun annesi boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle öldürmüştü. Şahsın ilk ifadesinde tartışma sırasında sinirlendiğini söylediği öğrenildi.

Hatay'da 2 çocuğunun annesi olan boşanma aşamasındaki eşini yaşadığı tartışma sonrası tüfekle vurarak öldüren şahıs, güvenlik önlemleri altında çelik yelekle adliyeye sevk edildi.

Olay, 20 Eylül günü akşam saatlerinde Payas ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre; 54 yaşındaki K.Ç., boşanma aşamasında olduğu 2 çocuğunun annesi 47 yaşındaki eşi Emine Çil'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın faili K.Ç. polis ekipleri tarafından silahla birlikte yakalandı. Şahsın emniyetteki ilk ifadesinde boşanma aşamasındaki eşiyle tartışma esnasında sinirlenerek olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından polis ekipleri tarafından çelik yelekli olarak güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

K.Ç.'nin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaOlaylarGüncelEylülPayasHataySon Dakika

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SON DAKİKA: Hatay Payas'ta eşini pompalı tüfekle öldüren şahıs çelik yelekle adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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