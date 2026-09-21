Düziçi'nde kaybolan Ayşegül Yaşar cinayetinde 3 kişi adliyede! Ormandaki mezarı şüpheli gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düziçi'nde kaybolan Ayşegül Yaşar cinayetinde 3 kişi adliyede! Ormandaki mezarı şüpheli gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düziçi\'nde kaybolan Ayşegül Yaşar cinayetinde 3 kişi adliyede! Ormandaki mezarı şüpheli gösterdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayşegül Yaşar (54), 26 Ağustos'ta Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki evinden yürüyüş için çıktıktan sonra kayboldu. Soruşturmada izine ulaşılan T.K., Kahramanmaraş'taki evinde annesi A.K. ve babası H.K. ile birlikte gözaltına alındı. Şüpheli, otomobilde tartıştığı Yaşar'ı boğarak öldürdüğünü ve Andırın'daki ormana gömdüğünü anlattı; cansız beden onun yer göstermesiyle çıkarıldı. Üç kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

şOSMANİYE'de kayıp olarak aranan Ayşegül Yaşar'ın (54) öldürülmesiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan T.K. ile annesi A.K. ve babası H.K. adliyeye sevk edildi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi İrfanlı Mahallesi'nde oturan Ayşegül Yaşar, 26 Ağustos'ta yürüyüş için evinden ayrıldı. O günden sonra Yaşar'dan haber alamayan ailesi, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada Osmaniye ve Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla T.K.'nin ismine ulaşıldı. 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan aranan T.K. hakkında, olayla ilgili bağlantısı olduğu belirlenip gözaltı kararı verildi.

BOĞDUĞUNU VE ORMANA GÖMDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Kahramanmaraş'taki adresi belirlenen T.K., dün evine yapılan baskında annesi A.K. ve babası H.K. ile birlikte gözaltına alındı. Emniyete götürülen T.K., otomobilde tartıştığı Ayşegül Yaşar'ı boğarak öldürdüğünü, İrfanlı Mahallesi'nden yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Geben mevkisindeki ormana gömdüğünü itiraf etti. T.K.'nin yer göstermesiyle Ayşegül Yaşar'ın cansız bedeni, söz konusu bölgede, üzeri dallarla kapalı alanda gömülü halde bulundu. Elleri bağlı olduğu belirlenen Yaşar'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi. Emniyette sorgusu devam eden şüpheli T.K., Ayşegül Yaşar'dan aldığı altın ve ziynet eşyalarını da evinde sakladığını anlattı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.K. ile annesi A.K. ve babası H.K. adliyeye sevk edildi.

BARODAN ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Osmaniye Barosu'na kayıtlı avukatlar Düziçi Adliyesi önünde düzenledikleri basın açıklamasında, süreci ilk andan itibaren yakından takip ettiklerini belirterek, kadın cinayetlerinin münferit olaylar olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: DHA
KahramanmaraşOsmaniye3. SayfaAndırınAğustosDüziçiOrmanaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Kadın esnaf çocuklarının gözü önünde darbedildi Kadın esnaf çocuklarının gözü önünde darbedildi
Ankara Sincan’da otomobilin çarptığı balon satan engelli genç köprüden düşerek öldü Ankara Sincan'da otomobilin çarptığı balon satan engelli genç köprüden düşerek öldü
İstanbul’u karıştıran “zehirlenme“ iddiası Paylaşımı yapan kişi gözaltına alındı İstanbul'u karıştıran "zehirlenme" iddiası! Paylaşımı yapan kişi gözaltına alındı
Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu
Yemen’de Amalika Tugayları Kehbub’da 5 Husi aracını hedef aldı araçlardakiler öldü Yemen'de Amalika Tugayları Kehbub'da 5 Husi aracını hedef aldı; araçlardakiler öldü
Plateau’da saldırıda 9 kişi öldü, Nijerya ordusu 11 çete üyesini gözaltına aldı Plateau'da saldırıda 9 kişi öldü, Nijerya ordusu 11 çete üyesini gözaltına aldı
21:44
Muhammet Yarız için 2025’te düğmeye basılmış İşte SPK’ya gönderilen belge
Muhammet Yarız için 2025’te düğmeye basılmış! İşte SPK’ya gönderilen belge
21:42
Vanspor’da şampiyon teknik adam ile yollar ayrıldı
Vanspor'da şampiyon teknik adam ile yollar ayrıldı
21:14
Görüşmeler resmen başladı Ezeli rakipten Hakan Çalhanoğlu sürprizi
Görüşmeler resmen başladı! Ezeli rakipten Hakan Çalhanoğlu sürprizi
20:57
İstanbul için alarm verildi Valilik saat vererek uyardı
İstanbul için alarm verildi! Valilik saat vererek uyardı
20:47
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında BM kürsüsünden dünyaya Gazze çağrısı yapacak
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında! BM kürsüsünden dünyaya Gazze çağrısı yapacak
20:25
Bakan Fidan’dan ABD’ye çağrı: Kısıtlamaları kaldırmalıyız
Bakan Fidan'dan ABD'ye çağrı: Kısıtlamaları kaldırmalıyız
19:24
Suudi Arabistan, OYAK bünyesindeki GüzelEnerji’ye ortak oluyor: 3 ildeki tesisleri ziyaret ettiler
Suudi Arabistan, OYAK bünyesindeki GüzelEnerji'ye ortak oluyor: 3 ildeki tesisleri ziyaret ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 22:00:47. #.0.3#
SON DAKİKA: Düziçi'nde kaybolan Ayşegül Yaşar cinayetinde 3 kişi adliyede! Ormandaki mezarı şüpheli gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement