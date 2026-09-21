İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı başvurularında yatırım uygunluk belgelerinin alınmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yürütülüyor.

6 BİN 134 KİŞİNİN VATANDAŞLIK KARARI İPTAL EDİLDİ VEYA GERİ ALINDI

Bakanlık, sahte ve usulsüz ekspertiz raporlarıyla vatandaşlık sürecini suistimal etmeye yönelik incelemeler sonucunda bin 150 yatırımcının yatırım uygunluk belgesinin iptal edildiğini, aile fertleriyle birlikte 5 bin 391 kişinin vatandaşlık kararının iptal edildiğini bildirdi. Vatandaşlık kazandıktan sonra kamu düzeni ve milli güvenlik bakımından sakıncalı olduğu belirlenen 263 yatırımcı ve aileleriyle birlikte 743 kişinin vatandaşlık kararının da geri alındığı aktarıldı.

Açıklamada, 11 Şubat 2026'dan itibaren yatırım uygunluk belgesi iptal edilen 458 yatırımcı ve aile fertleri olmak üzere toplam 1.393 kişinin vatandaşlığının iptal edildiği, 7 kişinin vatandaşlığının ise kamu düzeni ve milli güvenlik bakımından geri alındığı belirtildi.

MUVAZAALI GAYRİMENKUL SATIŞLARI DA MERCEK ALTINDA

Bakanlık ayrıca, 21 Eylül 2026'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, muvazaalı gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırıldığı belirlenen aile bireyleriyle birlikte bin 70 kişi ile süreci devam eden 11 kişinin tespit edildiğini açıkladı. Söz konusu 1.070 kişinin 263'ünün yatırımcı, 807'sinin aile ferdi olduğu; 11 kişilik başvurucu grubundan 1'i hakkında geri alma, 3'ü hakkında ret işlemi yapıldığı, 7 kişinin ise vatandaşlık başvurusunda bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamındaki hususların başvuru öncesi belgelere ilişkin sahtecilik girişimleri olduğu ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personeli açısından herhangi bir zafiyet veya ihmal bulunmadığı ifade edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama şu şekilde;