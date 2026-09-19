Adı tartışma konusu olan YENİ Parti'de iki isim üzerinde duruluyor - Son Dakika
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Adı tartışma konusu olan YENİ Parti'de iki isim üzerinde duruluyor

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Adı tartışma konusu olan YENİ Parti\'de iki isim üzerinde duruluyor
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın isim benzerliği gerekçesiyle YENİ Parti'den değişiklik istemesinin ardından partinin yeni adıyla ilgili kulis bilgileri ortaya çıktı. Gazeteci Sinan Burhan, parti yönetiminin “Milletin Yeni Partisi” ve “Türkiye'nin Yeni Partisi” seçeneklerini değerlendirdiğini öne sürdü.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yenilik Partisi ile isim benzerliği gerekçesiyle YENİ Parti'ye gönderdiği tebligat sonrası gözler yeni isme çevrildi. Gazeteci Sinan Burhan, parti yönetiminin “Milletin Yeni Partisi” ve “ Türkiye'nin Yeni Partisi” isimleri arasında değerlendirme yaptığını öne sürdü.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Yenilik Partisi ile isim benzerliği bulunduğu gerekçesiyle YENİ Parti'ye isim değişikliği yönünde tebligat göndermesinin ardından partinin kullanacağı yeni isim gündeme geldi. Gazeteci Sinan Burhan, YENİ Parti yönetiminin iki isim üzerinde değerlendirme yaptığını belirterek, bunların “Milletin Yeni Partisi” ve “Türkiye'nin Yeni Partisi” olduğunu söyledi.

YARGITAY'DAN İSİM DEĞİŞİKLİĞİ TEBLİGATI

YENİ Parti, 24 Temmuz 2026'da kurulurken, “Yeni Parti” isminin Yenilik Partisi ile benzerliği tartışma konusu oldu. Yenilik Partisi'nin başvurusu üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından YENİ Parti'ye gönderilen tebligatta, iki ismin seçmenler açısından karışıklığa yol açabileceği değerlendirilerek isim değişikliği istendi.

Tebligatta, YENİ Parti'nin adının ve kısa adının diğer siyasi partilerle karışıklığa yol açmayacak şekilde değiştirilmesi ve sonucun 30 gün içerisinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirilmesi istendi. Aksi durumda konunun Anayasa Mahkemesi'ne taşınabileceği belirtildi.

Adı tartışma konusu olan YENİ Parti'de iki isim üzerinde duruluyor

İKİ İSİM ÜZERİNDE GİDİP GELİYORLAR

İsim tartışmasının ardından yeni seçenekler de gündeme geldi. Sinan Burhan, TV100 yayınında yaptığı açıklamada, YENİ Parti'nin yeni isim konusunda “Milletin Yeni Partisi” ile “Türkiye'nin Yeni Partisi” seçenekleri üzerinde değerlendirme yaptığını öne sürdü.

Burhan, “Yeni Parti'nin birinci tercihi Milletin Yeni Partisi, ikinci tercihi Türkiye'nin Yeni Partisi. İki isim üzerinde gidip geliyorlar. Birinci öneri Milletin Yeni Partisi. Yeni Parti'nin ismini ilk kez burada duyuruyoruz” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL: KÜÇÜK BİR DEĞİŞİKLİKLE DEVAM EDERİZ

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de parti ismine ilişkin tartışmalar hakkında açıklama yapmıştı. Özel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın değerlendirmesinin ardından sürecin Anayasa Mahkemesi'ne taşınması halinde çıkacak karara göre hareket edeceklerini söylemişti. Özel, isimde benzerlik olduğuna karar verilmesi durumunda “küçük bir değişiklikle” yola devam edebileceklerini belirtmişti.

Özel, parti isminin kamuoyunda benimsendiğini savunarak, “Yeni Parti'nin adını millet koydu. Milletin koyduğu ismi kimseye değiştirtmeyiz” ifadelerini kullanmış ve parti yönetiminin isim ve logonun başka bir partiyle karışmadığı yönünde anayasa hukukçularından görüş aldığını açıklamıştı.


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