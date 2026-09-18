Duma seçimlerinde çevrimiçi oy kullanan Putin'in bilgisayarındaki bir detay dikkat çekti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Parlamentosunun alt kanadı olan Devlet Duması milletvekili seçimleri kapsamında tercihini dijital ortamda sandığa gitmeden kullandı.

Kremlin Basın Servisinin kamuoyuyla paylaştığı resmi görüntülerde, Rus liderin makam odasındaki bilgisayardan çevrimiçi oylama sistemine katıldığı anlar yer aldı.

UZAKTAN OYLAMA ALIŞKANLIĞI SÜRÜYOR

Son yıllarda sandık başına gitmek yerine internet üzerinden oy kullanmayı rutin hale getiren Putin, daha önceki devlet başkanlığı seçimlerinin yanı sıra Moskova Şehir Duması ve belediye başkanlığı seçimlerinde de benzer bir yöntem tercih etmişti.

BİLGİSAYARINDAKİ DETAY DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Kremlin’in servis ettiği yüksek çözünürlüklü görüntülerde bir detay ise gözlerden kaçmadı. Putin’in oy kullandığı makam bilgisayarındaki Windows işletim sisteminin lisanssız olduğu anlaşıldı.

Masaüstünün sağ alt kısmında yer alan ‘sistem etkinleştirme’ uyarısı kısa sürede dünyanın gündemine oturdu.