Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve Rapçi Sefo dahil 15 gözaltı - Son Dakika
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Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve Rapçi Sefo dahil 15 gözaltı

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlere yönelik operasyon düzenlendi. 18 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, aralarında Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Melis İşiten, Yeliz Yeşilmen ve rapçi Sefo'nun da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında arama ve biyolojik inceleme işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme yapılması talimatı verilirken, şu ana kadar 15 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

ÜNLÜ İSİMLER SORUŞTURMA KAPSAMINDA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddelerle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Başsavcılığın açıklamasında, kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş insanı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni olarak bilinen bazı şüpheliler hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıkları, kullanımını kolaylaştırdıkları veya yer temin ettiklerine yönelik makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtildi.

Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na 18 Eylül 2026 tarihinde 18 şüpheli hakkında gözaltı, arama, biyolojik inceleme yapılması ve ifadelerinin alınmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmeleri yönünde talimat verildi.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarda şu ana kadar 15 şüpheli gözaltına alındı. İşte gözaltına alınan isimler;

 -Aras Bulut İynemli 

- Melis Sezen

- Nilperi Şahinkaya

- Melis İşiten

- Hazal Filiz Küçükköse

- Şarkıcı Seyfullah Sağır (Sefo

- Anıl Durmuş

- Eski futbolcu Hasan Şaş

- Yeliz Yeşilmen

- Hande Demir

- Volkan Akçıray

- Zeynep Akçıray

- Eda Güzelcik

- Sezer Çakır

- Sayat Zurnacı

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, soruşturmanın uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına ilişkin yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş adamı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatlarıyla bilinen şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve/veya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılması üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na talimat verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Şüphelilerin arama ve biyolojik inceleme işlemlerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Başsavcılıkta hazır edilecekleri bildirildi.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • yobaz deşen yobaz deşen:
    gündem değiştirme taktiği 7 7 Yanıtla
  • Semih göktay Semih göktay:
    gündemi değiştirmek için hersey yapıyorlar 6 6 Yanıtla
  • Fatih IŞIKLI Fatih IŞIKLI:
    Ne varmış gündem de de değişecek söyle bakalım çok bilmiş 2 5 Yanıtla
    Nogerotdonay Wolvere Nogerotdonay Wolvere:
    Ne yok ki fatih ekonomik sıkıntı içerisinde boğuşuyor insanlar her gün herşeye zam zam ama nedense bizim herseyimiz dört dörtlük gibi varsa yoksa ünlü fenemon operasyonu futbol dış siyaset bunlarin hepsini yap ama mazot zammını ekle habere geçim sıkıntısını ekle haberlere çok şey var görmeni gereken 1 1
  • Orhan Ergin Orhan Ergin:
    sende’mi sefo hiç beklemezdim 3 2 Yanıtla
  • Murat denizli Murat denizli:
    ya ülke battı bırakın bu işlerinya tek gündem ekonomı öilletin borsadakı paralarona bıle coktünüz 2 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve Rapçi Sefo dahil 15 gözaltı - Son Dakika
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